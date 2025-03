Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ad8dfc70-4f32-4266-b0cb-1413a86edde5","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Harmadszor térnek vissza a luxusnyaraláson unatkozó gazdagok A Fehér Lótusz című sorozatban. Ahogy nyílik az olló az elit és a társadalom szegényebb rétegei között, úgy nő a népszerűsége az „Eat the rich!” témájú filmeknek és sorozatoknak. Nem mindenki elégedett azonban e mozgóképes feldolgozások fáradtan ironikus megközelítéseivel, szerintük radikálisabb hangra lenne szükség.","shortLead":"Harmadszor térnek vissza a luxusnyaraláson unatkozó gazdagok A Fehér Lótusz című sorozatban. Ahogy nyílik az olló...","id":"20250301_hvg-bekebelezve-feher-lotusz-gazdagok-sorozatok-egyenlotlenseg-eat-the-rich","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad8dfc70-4f32-4266-b0cb-1413a86edde5.jpg","index":0,"item":"e693b4d1-daf6-485b-9b48-566f7e8796f1","keywords":null,"link":"/360/20250301_hvg-bekebelezve-feher-lotusz-gazdagok-sorozatok-egyenlotlenseg-eat-the-rich","timestamp":"2025. március. 01. 19:30","title":"Szédítően szép helyeken vannak meglehetősen rosszul – itt vannak a gazdaggyűlölő filmek, és az emberek imádják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az OMSZ előbb lejáratásról írt, aztán megköszönte a mentőknek és a tűzoltóknak, hogy még „a legszélsőségesebb esetben is találnak megfelelő segítő megoldást, és a beteg ellátását a kimentés, szállítás alatt is folyamatosan lehetővé teszik, biztosítják”. ","shortLead":"Az OMSZ előbb lejáratásról írt, aztán megköszönte a mentőknek és a tűzoltóknak, hogy még „a legszélsőségesebb esetben...","id":"20250228_mentodolgozok-szovetsege-orszagos-mentoszolgalat-platos-teherauto-beteg-egeszsegugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"6e3c4a39-701e-4204-b2a7-bb009af224f7","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_mentodolgozok-szovetsege-orszagos-mentoszolgalat-platos-teherauto-beteg-egeszsegugy","timestamp":"2025. február. 28. 16:02","title":"Kiposztolta a mentős szakszervezet, hogy platós teherautón vitték a túlsúlyos beteget kórházba, az OMSZ szerint gátlástalanok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa753af-312b-4ef4-9b81-9403f841ccfe","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"11 ezer év múlva újabb jégkorszak köszönthetne be a Földön, már ha nem lenne globális felmelegedés – állítja egy nemzetközi kutatócsoport.","shortLead":"11 ezer év múlva újabb jégkorszak köszönthetne be a Földön, már ha nem lenne globális felmelegedés – állítja...","id":"20250228_jegkorszak-okozoi-globalis-felmelegedes-hatasai-tanulmany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fa753af-312b-4ef4-9b81-9403f841ccfe.jpg","index":0,"item":"d63b9122-4ff3-4ea5-acc3-1b80951b4cf7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250228_jegkorszak-okozoi-globalis-felmelegedes-hatasai-tanulmany","timestamp":"2025. február. 28. 11:03","title":"A következő jégkorszakba is beleszólhat az emberi tevékenység, és ez nem biztos, hogy jó dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c79c59c-8236-474e-899e-879e17482b26","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Barack Obama tizenegy évvel ezelőtti intézkedéseit újítja meg az amerikai elnök.","shortLead":"Barack Obama tizenegy évvel ezelőtti intézkedéseit újítja meg az amerikai elnök.","id":"20250228_donald-trump-oroszorszag-elleni-szankciok-meghosszabbitasa-krim-felsziget-obama-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c79c59c-8236-474e-899e-879e17482b26.jpg","index":0,"item":"7ff277e5-91d9-4c56-a182-57c803b031bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250228_donald-trump-oroszorszag-elleni-szankciok-meghosszabbitasa-krim-felsziget-obama-usa","timestamp":"2025. február. 28. 12:22","title":"Trump egy évvel meghosszabbított több Oroszországot sújtó szankciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4760b2e-3ac4-487b-b007-6891f5f93a95","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök a Fox News televíziónak adott interjút, nem kért bocsánatot.","shortLead":"Az ukrán elnök a Fox News televíziónak adott interjút, nem kért bocsánatot.","id":"20250301_Zelenszkij-sajnalja-a-Feher-Hazban-tortenteket-de-neha-oszintenek-kell-lenni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4760b2e-3ac4-487b-b007-6891f5f93a95.jpg","index":0,"item":"5db595ac-b14b-4579-b111-8dce6a30bc44","keywords":null,"link":"/vilag/20250301_Zelenszkij-sajnalja-a-Feher-Hazban-tortenteket-de-neha-oszintenek-kell-lenni","timestamp":"2025. március. 01. 08:49","title":"Zelenszkij sajnálja a Fehér Házban történteket, de szerinte néha őszintének kell lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"029f6b54-8724-4b74-98b9-20379cda6958","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A helyszínként megjelölt mexikói szigeten senki nem tud arról, hogy néhány hónap múlva fényűző luxusbulit szerveznének.","shortLead":"A helyszínként megjelölt mexikói szigeten senki nem tud arról, hogy néhány hónap múlva fényűző luxusbulit szerveznének.","id":"20250227_fyre-festival-2-nem-letezik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/029f6b54-8724-4b74-98b9-20379cda6958.jpg","index":0,"item":"f8f06b64-e4ea-4c92-9662-ba641462e82f","keywords":null,"link":"/elet/20250227_fyre-festival-2-nem-letezik","timestamp":"2025. február. 27. 21:57","title":"„Ez a rendezvény nem létezik” – óriási kamunak ígérkezik a második Fyre Festival is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fc09312-0902-452c-9690-1bdaf519b29b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Puszta hazugság, hogy a Pride betiltásával csak a gyerekeket akarják megvédeni Magyarországon. Azért próbálják beadni ezt a közvéleménynek, hogy azután könnyebb legyen elfogadtatni az emberi jogok általános felszámolását. Magyar ügyekről írnak amerikai, német és osztrák lapok. ","shortLead":"Puszta hazugság, hogy a Pride betiltásával csak a gyerekeket akarják megvédeni Magyarországon. Azért próbálják beadni...","id":"20250228_gulyas-pride-magyarorszag-autokracia-kulfoldi-lapok-Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fc09312-0902-452c-9690-1bdaf519b29b.jpg","index":0,"item":"e0c6480e-f914-4dbe-97a3-55b2aa371570","keywords":null,"link":"/360/20250228_gulyas-pride-magyarorszag-autokracia-kulfoldi-lapok-Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 28. 10:35","title":"Hatalmas arányban vándorol ki a szürkeállomány Magyarországról – a Pride betiltásáról cikkeznek külföldi lapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a06188ec-a74a-4780-b7dc-80c4ac6e2a24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egymásra nőnek a kezek, szétcsúsznak a fekete szemek, zombivigyorok mögött csattognak a fekete fogak.","shortLead":"Egymásra nőnek a kezek, szétcsúsznak a fekete szemek, zombivigyorok mögött csattognak a fekete fogak.","id":"20250228_mesterseges-intelligencia-foto-szja-mentesseg-hirdetes-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a06188ec-a74a-4780-b7dc-80c4ac6e2a24.jpg","index":0,"item":"0f8450b0-f29f-4255-a664-5c8a7f8dd6d9","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_mesterseges-intelligencia-foto-szja-mentesseg-hirdetes-fidesz","timestamp":"2025. február. 28. 11:36","title":"MI generálta horrorfotóval népszerűsíti a kormányzati intézkedést a fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]