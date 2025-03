Az izraeli erők által kényszerrel kitelepített ciszjordániai palesztinokról szóló No Other Land nyerte el az idei Oscar-díjat A legjobb dokumentumfilm kategóriában. A palesztin–izraeli alkotócsoport által, 4 éven át forgatott film olyan alkotásokat utasított maga mögé, mint a Black Box Diaries, a Porcelain War vagy a Sugarcane. A film készítői álló ováció mellett köszönték meg az Amerikai Filmakadémia elismerését, ugyanakkor a hangsúlyos politikai állásfoglalástól sem riadtak vissza.

A film egyik, palesztin rendezője, Basel Adra beszédében elmondta, hogy nemrég lett édesapa, és reméli, hogy a lánya élete már nem olyan lesz, mint az övé: „Állandó félelemben az erőszaktól, az otthonrombolásoktól és a kényszerű kitelepítéstől.”

Hozzátette, hogy filmjük azt a kegyetlen valóságot mutatja be, amelyet a palesztinok évek óta kénytelenek elszenvedni. „Felszólítjuk a világot, hogy tegyen érdemi lépéseket az igazságtalanság felszámolása és a palesztin nép etnikai tisztogatásának megállítása érdekében” – üzente Adra.

Last night filmmakers Basel Adra and Yuval Abraham won the Oscar for best documentary feature for ‘No Other Land’, a film depicting the destruction of the occupied West Bank’s Masafer Yatta by Israeli soldiers and violent settlers.



