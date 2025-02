Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c4163068-cd11-4669-a0d7-59b1f90c0b9c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kiadták iOS-re az első pornóalkalmazást, de ne rohanjon az App Store-ba: van néhány csavar a történetben, és úgy tűnik, hogy még nem is működik tökéletesen a dolog.","shortLead":"Kiadták iOS-re az első pornóalkalmazást, de ne rohanjon az App Store-ba: van néhány csavar a történetben, és úgy tűnik...","id":"20250204_apple-iphone-pornoapp-altstore-pal-dma-engedely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4163068-cd11-4669-a0d7-59b1f90c0b9c.jpg","index":0,"item":"01817672-e688-4f04-a181-db0749635540","keywords":null,"link":"/tudomany/20250204_apple-iphone-pornoapp-altstore-pal-dma-engedely","timestamp":"2025. február. 04. 09:05","title":"Közel 18 év kellett hozzá, de már pornóapp is van iPhone-okra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1b18bba-35ee-4361-a913-d32f0905caff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyerekként sokat hallgattuk a szüleinktől, hogy mindig kapcsoljuk le a villanyt, ha kimegyünk a szobából, különben hajmeresztő lesz a villanyszámla. Jól értesültek szerint ugyanakkor ez éppen ellenkezőleg működik. Most fény derül az igazságra.","shortLead":"Gyerekként sokat hallgattuk a szüleinktől, hogy mindig kapcsoljuk le a villanyt, ha kimegyünk a szobából, különben...","id":"20250204_lampa-villany-kapacsolas-fogyasztas-izzo-energiatakarekos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1b18bba-35ee-4361-a913-d32f0905caff.jpg","index":0,"item":"2713219f-d3da-4886-85ac-477ec85feb37","keywords":null,"link":"/elet/20250204_lampa-villany-kapacsolas-fogyasztas-izzo-energiatakarekos","timestamp":"2025. február. 04. 05:42","title":"Tényleg többet fogyaszt a lámpa fel- és lekapcsolása, mint a folyamatos égetése?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531d9ec1-5284-4ee7-bc4d-b1fa42c2e477","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az ügyfeleknek azt mondják, csak nullás közüzemi számla esetén engedik el a szemétszállítást. A sajtó megkeresésére mást állítottak.","shortLead":"Az ügyfeleknek azt mondják, csak nullás közüzemi számla esetén engedik el a szemétszállítást. A sajtó megkeresésére...","id":"20250203_mohu-hulladekszallitasi-szolgaltatas-dij-szuneteltetese-ures-haz-csekely-fogyasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/531d9ec1-5284-4ee7-bc4d-b1fa42c2e477.jpg","index":0,"item":"bcd72c2a-72ec-4137-a4e7-f8ed6cf046fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_mohu-hulladekszallitasi-szolgaltatas-dij-szuneteltetese-ures-haz-csekely-fogyasztas","timestamp":"2025. február. 03. 13:24","title":"Nem engedi a Mohu, hogy felmondják a hulladékszállítást, hiába nem viszi már ki a szemetet a néhai nagymama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a03812-da30-47c5-a9e4-d70b7b770dd0","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"Nem, nincs a befektetést hetek alatt megtízszerező módszer, és titkos adóvisszatérítés sem: sorra lepik el a Facebookot az átverések.","shortLead":"Nem, nincs a befektetést hetek alatt megtízszerező módszer, és titkos adóvisszatérítés sem: sorra lepik el a Facebookot...","id":"20250203_meta-facebook-csalasok-atveres-hamis-interjuk-sebestyen-balazs-karacsony-gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38a03812-da30-47c5-a9e4-d70b7b770dd0.jpg","index":0,"item":"e873d6b6-3997-417e-ba19-e55a22928e0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250203_meta-facebook-csalasok-atveres-hamis-interjuk-sebestyen-balazs-karacsony-gergely","timestamp":"2025. február. 03. 08:03","title":"„Karácsony Gergely ezek után rács mögé kerülhet” – veszélyes átverések lepték el a Facebookot, Sebestyén Balázs nevével is visszaélnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eac8f48-dccf-49da-be70-a30dae8fc16b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az ázsiai ország a meglévő vámtételeken felül 15 százalékos vámot vet ki az amerikai szénre és LNG-re, valamint 10 százalékos vámot az amerikai nyersolajra.","shortLead":"Az ázsiai ország a meglévő vámtételeken felül 15 százalékos vámot vet ki az amerikai szénre és LNG-re, valamint 10...","id":"20250204_egyesult-allamok-donald-trump-kina-vamhaboru-buntetovam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7eac8f48-dccf-49da-be70-a30dae8fc16b.jpg","index":0,"item":"4941def5-cc43-4cc7-8964-3b9cbbaa74e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_egyesult-allamok-donald-trump-kina-vamhaboru-buntetovam","timestamp":"2025. február. 04. 07:17","title":"Megjött Kína válaszcsapása Donald Trump büntetővámjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"349e1542-5691-4875-bf36-0e9a46fd6b10","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író, újságíró 77 éves volt.","shortLead":"Az író, újságíró 77 éves volt.","id":"20250203_Meghalt-Rege-Sandor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/349e1542-5691-4875-bf36-0e9a46fd6b10.jpg","index":0,"item":"1270f648-c859-49e8-a365-93a857d69a60","keywords":null,"link":"/kultura/20250203_Meghalt-Rege-Sandor","timestamp":"2025. február. 03. 08:19","title":"Meghalt Rege Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8369b622-38cc-4cbc-9e34-bbd1dc01fb59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezerfős, reprezentatív kutatásról van szó annak készítői szerint – csakhogy az eredmény radikálisan tér el minden független kutató számaitól.","shortLead":"Ezerfős, reprezentatív kutatásról van szó annak készítői szerint – csakhogy az eredmény radikálisan tér el minden...","id":"20250204_magyar-tarsadalomkutato-fidesz-gyozelem-2026-tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8369b622-38cc-4cbc-9e34-bbd1dc01fb59.jpg","index":0,"item":"202eb60f-cb04-4a6d-a0ad-83b58e523724","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_magyar-tarsadalomkutato-fidesz-gyozelem-2026-tisza-part","timestamp":"2025. február. 04. 10:14","title":"Megmérte a kormányközeli kutatóintézet: sima Fidesz-győzelem jön 2026-ban, nem is kérdés!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0d07d2-f833-47c6-aade-c5dac15e636f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Be van jegyezve az Országos Kereskedelmi Nyilvántartásba egy Mere-üzlet a nyíregyházi Pazonyi úton. A Google térképe szerint egyelőre csak egy kiadó üzlethelyiség van itt, bár a tulajdonos egyébként szerbiai érdekeltségű cégben tavaly százmilliós tőkeemelés történt.","shortLead":"Be van jegyezve az Országos Kereskedelmi Nyilvántartásba egy Mere-üzlet a nyíregyházi Pazonyi úton. A Google térképe...","id":"20250203_mere-orosz-diszkont-fapados-uzlet-diszkontlanc-kiskeresledelem-olcso-aruhaz-bolt-nyiregyhaza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c0d07d2-f833-47c6-aade-c5dac15e636f.jpg","index":0,"item":"b83b9b5d-6d58-4dc0-a658-6f9b06abc197","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_mere-orosz-diszkont-fapados-uzlet-diszkontlanc-kiskeresledelem-olcso-aruhaz-bolt-nyiregyhaza","timestamp":"2025. február. 03. 15:03","title":"Találtak egy orosz Mere-boltot Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]