[{"available":true,"c_guid":"f6e3128c-7b8f-4757-a792-7f8abd8638c3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két évvel azután, hogy a milliárdos a világ legnagyobb vitorlás jachtján váratlanul megkérte Lauren Sánchez kezét.","shortLead":"Két évvel azután, hogy a milliárdos a világ legnagyobb vitorlás jachtján váratlanul megkérte Lauren Sánchez kezét.","id":"20250324_jeff-bezos-lauren-sanchez-eskuvo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6e3128c-7b8f-4757-a792-7f8abd8638c3.jpg","index":0,"item":"d65d1861-3438-442f-bf63-7a2c4c04c63f","keywords":null,"link":"/elet/20250324_jeff-bezos-lauren-sanchez-eskuvo","timestamp":"2025. március. 24. 13:36","title":"Velencében nősül újra Jeff Bezos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225faf41-4d27-4d6f-b122-3f3c3faf5384","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Plusz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vezetne be a Fidesz, hogy szigorúbban elszámoltassa a magyar EP-képviselőket. A szabálysértőtől elvehetik a mandátumát. Ehhez egy 1976-os európai tanácsi határozatot porolt le a Fidesz, és így a Tisza elnökét is „hazahívhatják”, sőt akár Magyar Péter 2026-os választási szereplését is akadályozhatják.","shortLead":"Plusz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vezetne be a Fidesz, hogy szigorúbban elszámoltassa a magyar...","id":"20250325_Magyar-Peter-mandatumvesztes-vagyonnyilatkozat-Europai-Parlament-torvenyjavaslat-Fidesz-jogalap-felreallitas-valasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/225faf41-4d27-4d6f-b122-3f3c3faf5384.jpg","index":0,"item":"fecdb9fa-f14d-4147-8c9e-6d77dc8d95d4","keywords":null,"link":"/360/20250325_Magyar-Peter-mandatumvesztes-vagyonnyilatkozat-Europai-Parlament-torvenyjavaslat-Fidesz-jogalap-felreallitas-valasztas","timestamp":"2025. március. 25. 13:38","title":"Ami a „zebragate” mögött van: 49 évet ment vissza az időben a Fidesz, hogy Magyar Péter félreállítására jogalapot találjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"010032a2-04d0-423d-91d9-9280210f195c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Már egy hete sikálnak bizonyos IC-ket a B+N Referencia Zrt. dolgozói, április elsejétől pedig minden ilyen típusú vonaton munkába állnak. Szerződésük értéke több mint 33 milliárd forint.","shortLead":"Már egy hete sikálnak bizonyos IC-ket a B+N Referencia Zrt. dolgozói, április elsejétől pedig minden ilyen típusú...","id":"20250325_vecepucolo-tesztuzem-MAV-NER-kedvenc-takaritoceg-B-N-Referencia-Zrt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/010032a2-04d0-423d-91d9-9280210f195c.jpg","index":0,"item":"7ddc0869-4d10-40c1-b77d-56b702f7c108","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_vecepucolo-tesztuzem-MAV-NER-kedvenc-takaritoceg-B-N-Referencia-Zrt","timestamp":"2025. március. 25. 10:27","title":"Robog a vécépucoló-tesztüzem a MÁV-nál, a NER-kedvenc takarítócég markolja a kefét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A torlódás 2 kilométeres.","shortLead":"A torlódás 2 kilométeres.","id":"20250325_m3-karambol-gorbehaza-torlodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"35304ace-ffa0-488e-af5e-aaa7d2500216","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_m3-karambol-gorbehaza-torlodas","timestamp":"2025. március. 25. 07:21","title":"Több jármű ütközött az M3-ason Görbeháza térségében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c76dcf3-5d8b-48d9-9df1-3e8f65f36b93","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem lesz kis feladat. ","shortLead":"Nem lesz kis feladat. ","id":"20250324_Hamilton-sajat-Ferrarit-tervezne","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c76dcf3-5d8b-48d9-9df1-3e8f65f36b93.jpg","index":0,"item":"133613f7-01f0-4d38-9dd1-8d868cd42f39","keywords":null,"link":"/cegauto/20250324_Hamilton-sajat-Ferrarit-tervezne","timestamp":"2025. március. 24. 20:20","title":"Hamilton saját Ferrarit tervezne, az F40 nyomán F44 néven","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e67cb1-01f4-49c0-a10d-b45d163788cd","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A szétesett adórendszert zilálja tovább a kormány az szja alóli mentességek kiterjesztésével, a nyugdíjas áfa-visszatérítéssel, mindemellett árrésstopos ráolvasással küzd az infláció ellen.","shortLead":"A szétesett adórendszert zilálja tovább a kormány az szja alóli mentességek kiterjesztésével, a nyugdíjas...","id":"20250325_hvg-szja-forgalmi-ado-koltsegvetes-csaladtamogatas-pitti-zoltan-laszlo-csaba-valasztasi-adocsali","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2e67cb1-01f4-49c0-a10d-b45d163788cd.jpg","index":0,"item":"f5caa963-ac19-4a5f-918c-554c741a6b42","keywords":null,"link":"/360/20250325_hvg-szja-forgalmi-ado-koltsegvetes-csaladtamogatas-pitti-zoltan-laszlo-csaba-valasztasi-adocsali","timestamp":"2025. március. 25. 09:34","title":"Pótcselekvés, megoldhatatlan, rémálom lesz – így néz ki az Orbán-féle választási adócsali","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8fd8604-e60c-45a5-85a2-448922277393","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Márciusban már kisebb lesz az infláció, mint a februári 5,6 százalékos csúcs, de csak lassan mérséklődik, 2026 elején csökkenhet 4 százalékra, 2026 végén közelítheti meg a 3 százalékot. A jegybank monetáris politikája az elnökváltással szinte egy jottányit sem változott.","shortLead":"Márciusban már kisebb lesz az infláció, mint a februári 5,6 százalékos csúcs, de csak lassan mérséklődik, 2026 elején...","id":"20250325_A-jegybank-nagyobb-inflaciot-kisebb-novekedest-var","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8fd8604-e60c-45a5-85a2-448922277393.jpg","index":0,"item":"c190f94b-51f6-42e9-b5ff-e35ade81e528","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250325_A-jegybank-nagyobb-inflaciot-kisebb-novekedest-var","timestamp":"2025. március. 25. 16:44","title":"A jegybank nagyobb inflációt, kisebb növekedést vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1eaea11-70e1-4ffd-8f42-b20295cf8778","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"De az nem derül ki a kormány határozatából, hogy mik ezek.","shortLead":"De az nem derül ki a kormány határozatából, hogy mik ezek.","id":"20250325_kormanyhatarozat-tobbletfeladatok-mohacsi-duna-hid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1eaea11-70e1-4ffd-8f42-b20295cf8778.jpg","index":0,"item":"46876382-4de1-4901-8811-8742710313a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250325_kormanyhatarozat-tobbletfeladatok-mohacsi-duna-hid","timestamp":"2025. március. 25. 06:58","title":"Műszaki többletfeladatokat adnak a mohácsi híd építőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]