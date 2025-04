Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f8ab1553-de64-43e8-bc8e-a2d9a7befa1e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Lengyel kutatók több zuzmófajtát is szimulált marsi körülmények között vizsgáltak meg, és azt találták, hogy az egyik különösen alkalmas lehet arra, hogy a bolygó felszínére küldjék.","shortLead":"Lengyel kutatók több zuzmófajtát is szimulált marsi körülmények között vizsgáltak meg, és azt találták, hogy az egyik...","id":"20250403_mars-felszin-kolonizalas-zuzmo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8ab1553-de64-43e8-bc8e-a2d9a7befa1e.jpg","index":0,"item":"4cf49885-29f9-440d-af05-ffdca73f67cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250403_mars-felszin-kolonizalas-zuzmo","timestamp":"2025. április. 03. 19:03","title":"Találtak egy élőlényt, ami képes lehet túlélni a Mars felszínén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1bc372-b4fd-437c-a04b-288b812632c8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az elnök szerint a kormány beismerte, hogy tévedett, amikor 3,2 százalékos inflációval számolt idénre, miközben legalább 4,5 lesz. Örül a beígért kiegészítő emelésnek, de már áprilisban kérné, januárig visszamenőleg, hiszen az átlagnyugdíj most havonta 3047 forint mínuszban van.","shortLead":"Az elnök szerint a kormány beismerte, hogy tévedett, amikor 3,2 százalékos inflációval számolt idénre, miközben...","id":"20250402_kiegeszito-nyugdijemeles-most-orszagos-nyugdijas-parlament-karacsony-mihaly-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f1bc372-b4fd-437c-a04b-288b812632c8.jpg","index":0,"item":"2f6dbbdc-d415-4ac3-9a5b-b603396cec6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_kiegeszito-nyugdijemeles-most-orszagos-nyugdijas-parlament-karacsony-mihaly-inflacio","timestamp":"2025. április. 02. 15:32","title":"Nem kellene novemberig várni az extra nyugdíjemeléssel – üzeni a kormánynak a nyugdíjas parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1174090f-0285-4039-8eca-1641058365ff","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Még jó, hogy letettek az osztályozásról.","shortLead":"Még jó, hogy letettek az osztályozásról.","id":"20250403_kompetenciameres-baki-szlovak-szloven-zaszlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1174090f-0285-4039-8eca-1641058365ff.jpg","index":0,"item":"fbd3238f-1247-4941-bf3a-6659c2d04805","keywords":null,"link":"/kultura/20250403_kompetenciameres-baki-szlovak-szloven-zaszlo","timestamp":"2025. április. 03. 17:38","title":"Kínos baki a kompetenciamérésen: összekeverték Szlovákiát Szlovéniával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c24d8ad-081e-4172-a72c-c36bdab343bd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök köreiben teherként tekintenek egyesek a milliárdosra, és őt okolják az elbukott wisconsini bíróválasztásért is, de már előtte szó volt a távozásáról.","shortLead":"Az amerikai elnök köreiben teherként tekintenek egyesek a milliárdosra, és őt okolják az elbukott wisconsini...","id":"20250402_elon-musk-visszavonulas-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c24d8ad-081e-4172-a72c-c36bdab343bd.jpg","index":0,"item":"595c0e07-5031-4c14-8526-0e13242608e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_elon-musk-visszavonulas-donald-trump","timestamp":"2025. április. 02. 19:15","title":"Politico: Trump szerint Elon Musk heteken belül visszavonul kormányzati szerepéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d1c47c-ec27-4d1d-a0b3-4fb030f7a9f5","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A tervek szerint 2028-ra a Mol kibővíti a Barátság II. kőolajvezetéket az ukrán határ és Százhalombatta között, Százhalombattától pedig új vezetéket épít a Szerb határig. Így a szuverenitás jegyében Szerbia is képes lesz orosz olajat importálni az Ukrajnán és Magyarországon keresztül. Szijjártó Péter közben arra utalgatott, hogy Ukrajna nem megbízható tranzitország.","shortLead":"A tervek szerint 2028-ra a Mol kibővíti a Barátság II. kőolajvezetéket az ukrán határ és Százhalombatta között...","id":"20250402_Szijjarto-Peter-Baratsag-koolajvezetek-Szerbia-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1d1c47c-ec27-4d1d-a0b3-4fb030f7a9f5.jpg","index":0,"item":"7ca6e020-e6a3-4951-88f8-761eb20f350c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_Szijjarto-Peter-Baratsag-koolajvezetek-Szerbia-ebx","timestamp":"2025. április. 02. 14:00","title":"Szijjártó Péter bejelentette a Barátság kőolajvezeték bővítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c9946d3-7d0e-46f9-922f-c5529c5f199f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A DK elnökét a Blikk arra kérte, reagáljon a Fradi-szurkolók üzenetére. Megtette.","shortLead":"A DK elnökét a Blikk arra kérte, reagáljon a Fradi-szurkolók üzenetére. Megtette.","id":"20250403_Gyurcsany-fradi-szurkolok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c9946d3-7d0e-46f9-922f-c5529c5f199f.jpg","index":0,"item":"eb32c844-9bcc-4b5b-97e6-a0b82221f4e5","keywords":null,"link":"/elet/20250403_Gyurcsany-fradi-szurkolok","timestamp":"2025. április. 03. 20:16","title":"Gyurcsány visszavág a fradistáknak: „Agyatok görcsbe rándulva csak ennyire volt képes?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7bd1128-bff1-4a74-9f60-57679b3cb84e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az izraeli miniszterelnök néhány órával később érkezik Budapestre a korábban bejelentettnél. Ezzel módosultak a közúti korlátozások is a fővárosban.","shortLead":"Az izraeli miniszterelnök néhány órával később érkezik Budapestre a korábban bejelentettnél. Ezzel módosultak a közúti...","id":"20250402_netanjahu-budapest-kozuti-korlatozasok-valtozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7bd1128-bff1-4a74-9f60-57679b3cb84e.jpg","index":0,"item":"d4a2af85-982b-4bfe-8e51-2a30be360a43","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_netanjahu-budapest-kozuti-korlatozasok-valtozas","timestamp":"2025. április. 02. 17:54","title":"Csak csütörtökön érkezik meg Netanjahu Budapestre, változtak a közúti korlátozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53e387f0-e049-4471-845f-90f168abfd0d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nanni Morettit az intenzíven ápolják.","shortLead":"Nanni Morettit az intenzíven ápolják.","id":"20250403_infarktust-kapott-a-vilaghiru-olasz-filmrendezo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53e387f0-e049-4471-845f-90f168abfd0d.jpg","index":0,"item":"d76eee4c-0549-4f0d-a04c-c6d7e09bb6eb","keywords":null,"link":"/elet/20250403_infarktust-kapott-a-vilaghiru-olasz-filmrendezo","timestamp":"2025. április. 03. 14:33","title":"Infarktust kapott a világhírű olasz filmrendező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]