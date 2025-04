Ha már el kell viselnünk azt az urbanisztikai katasztrófát, amit egykori Óbudai Szeszgyár (BUSZESZ) helyén a Biggeorge Property elkövet azzal, hogy a majdani lakóparkot a szomszédos lakótelep léptékénél is sokkal nagyobbra, sűrűbbre, és embertelenebbre építi, azzal vigasztalódhatunk, hogy a földben talált római emlékeket tiszteletben tartják, és be is mutatják majd a helyszínen.

Az egykori szeszgyár területén haladt keresztül a aquincumi római városhatár, így a 2017 óta folytatott régészeti feltárások a katonaváros határán kívül temetőket, azon belül viszont városi szövetet találtak – mondta Láng Orsolya az Aquincumi Múzeum régész-főmuzeológusa. Amelyek azért is maradhattak meg, mert a későbbi épületek pincéi is ezekre támaszkodtak. Freskókkal díszített házakat is feltártak, de legfontosabb az aquincumi katonaváros első Mithras-szentélye volt, amire még 2023 késő őszén bukkantak rá a Budapesti Történeti Múzeum szakemberei.

A Mithras-szentély az ásatások közben Aquincumi Múzeum

A kis méretű szentélyt a Kr. u. 2. század során, vagyis több mint 1800 évvel ezelőtt építették. A 260. évi szarmata betörést követő zűrzavaros időszakban aztán beszüntette működését a fokozatosan elnéptelenedő külvárosban. A teteje beszakadt, falai föld alá kerültek a többi római kori épületmaradvánnyal együtt. Bár az Óbudai Szeszgyár megépítése munkái során erősen bolygatták a területet, a Mithras-szentély viszonylagos épségben vészelte át az elmúlt százötven évet.

A szentély feltárásakor fellelt edénytöredék és olajmécses Lakos Gábor

A feltárás során a falakon kívül négy stukkó- és festéknyomot hordozó oltárkőre bukkantak, amelyek egyikén a Mithras-kultuszhoz kapcsolható felirat is megőrződött. A szentély falát egykor díszítő falfestmény leomlott darabjainak összeillesztése során egy fríg sapkát viselő férfi portréja rajzolódott ki, aki talán maga Mithras lehetett.

A Mithras-vallás ízig-vérig római kultusznak tekinthető, amely azonban sajátságos ikonográfiai programját perzsa és görög képi előzmények felhasználásával alakította ki a Kr. u. 1. századi Kis-Ázsiában.

A bikán ülő Mithrast ábrázoló freskótöredék Lakos Gábor

A régészek hasonló módszerrel mentették ki a több méterrel a föld alatt lévő szentélyt, mint Egyiptomban az Abu Szimbel sziklatemplomait az Asszuáni-gát építése során. Az épület alá acéllemezeket juttattak, stabilizálták egy kőré épített ideiglenes épület segítségével. A megjelent újságírók így csak annyit láttak, hogy egy hatalmas deszkadobozt felemel a daru.

A Biggeorge Property azt ígéri, hogy lakópark közepén egy üveg védőépületben helyezve láthatóvá teszik majd a szentélyt konzerválás, restaurálás után.

Csontból készült hajtű az ásatásról Lakos Gábor

Kiderült, hogy a projekt körülbelül a felénél tart, még legalább hét, az eddigiekhez hasonlító lakóház fog épülni. A telek végén álló BUSZESZ irodaházat is lebontják. Sőt, megvették a 11-es út mentén álló ipari épületet is, melyet épp most bontanak, ahol szintén lakóházak épülnek. Egyetlen védett ipari épület maradt a területen, ezt megtartják, irodákat, és vendéglátóhelyet alakítanak ki benne, a munkálatok már megkezdődtek.