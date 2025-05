Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9941c1ea-296b-4446-b887-ec68e18dd89d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Marta Kos hosszan beszélt az Európai Unió bővítéspolitikájáról. A szerinte éltanulónak számító moldávok felvételét nem lehet Ukrajnához kötni. Kudarcként élné meg, ha ciklusa végére nem lenne több uniós tagállam. És ott van a Nyugat-Balkán is.","shortLead":"Marta Kos hosszan beszélt az Európai Unió bővítéspolitikájáról. A szerinte éltanulónak számító moldávok felvételét nem...","id":"20250429_Unios-bovitesi-biztos-Magyar-veto-miatt-Moldavia-EU-tagsaga-Ukrajnatol-fuggetlenul-mehet-tovabb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9941c1ea-296b-4446-b887-ec68e18dd89d.jpg","index":0,"item":"573d7e97-11d0-4df0-a86a-4f2f1176aa45","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_Unios-bovitesi-biztos-Magyar-veto-miatt-Moldavia-EU-tagsaga-Ukrajnatol-fuggetlenul-mehet-tovabb","timestamp":"2025. április. 29. 17:09","title":"Uniós bővítési biztos: A magyar vétó miatt Moldova EU-csatlakozása Ukrajnától függetlenül haladna előre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f88128-5b8d-442c-afed-01862a769c11","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Vagy már csak az a kérdés, börtönbe dugják-e a politikai ellenfeleiket olyan bűnökért, amikből hetente egy tucat derül ki róluk?” – tette fel a költői kérdést a humorista.","shortLead":"„Vagy már csak az a kérdés, börtönbe dugják-e a politikai ellenfeleiket olyan bűnökért, amikből hetente egy tucat derül...","id":"20250429_Pottyondy-Edina-Van-meg-barmi-tetje-mi-derul-ki-Magyar-Peterrol-a-Matolcsykrol-a-Tiborczokrol-vagy-a-Lazarokrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5f88128-5b8d-442c-afed-01862a769c11.jpg","index":0,"item":"4d9f0794-528c-4cc3-a033-48d4856674fa","keywords":null,"link":"/elet/20250429_Pottyondy-Edina-Van-meg-barmi-tetje-mi-derul-ki-Magyar-Peterrol-a-Matolcsykrol-a-Tiborczokrol-vagy-a-Lazarokrol","timestamp":"2025. április. 29. 11:45","title":"Pottyondy Edina: Van még bármi tétje, mi derül ki Magyar Péterről, a Matolcsykról, a Tiborczokról vagy a Lázárokról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40bfd9a2-db84-4eea-a8b2-b96287485925","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google után a YouTube-keresések is megkaphatják a mesterséges intelligenciára épülő összegzést a találati oldal tetején. A megoldás felvet kérdéseket, ahogyan a google-ös változata is.","shortLead":"A Google után a YouTube-keresések is megkaphatják a mesterséges intelligenciára épülő összegzést a találati oldal...","id":"20250430_google-youtube-mesterseges-intelligencia-videos-osszegzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40bfd9a2-db84-4eea-a8b2-b96287485925.jpg","index":0,"item":"883b71d4-d511-452b-a37a-c3c7fbb3d8f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250430_google-youtube-mesterseges-intelligencia-videos-osszegzes","timestamp":"2025. április. 30. 05:03","title":"Többeknél megjelent egy új funkció a YouTube-on: pár mp alatt megmutatja a lényeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03ca9db0-cb74-4bbc-a536-09c8baf70598","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha ideiglenes intézkedést kérnének az Európai Unió Bíróságától, és az helyt adna neki, a magyar rendőrség nem tudná betiltani a felvonulást.","shortLead":"Ha ideiglenes intézkedést kérnének az Európai Unió Bíróságától, és az helyt adna neki, a magyar rendőrség nem tudná...","id":"20250430_budapest-pride-europai-bizottsag-ideiglenes-intezkedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03ca9db0-cb74-4bbc-a536-09c8baf70598.jpg","index":0,"item":"3e6faff9-1638-4a0c-94ca-f199b14c82bc","keywords":null,"link":"/itthon/20250430_budapest-pride-europai-bizottsag-ideiglenes-intezkedes","timestamp":"2025. április. 30. 11:07","title":"Megmenthetné a Budapest Pride-ot az Európai Bizottság, de egyelőre kivár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ccc4263-a7da-4d5a-a880-6cedef26e5a1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szünetel az online rendelés, az érintésmentes fizetés és a boltok feltöltésével is gondok voltak. Nehezen megy a kibertámadás kezelése és ez súlyos pénzügyi problémákat okoz a láncnak. Pedig itt grillszezon és a tavaszi ruhák ideje.","shortLead":"Szünetel az online rendelés, az érintésmentes fizetés és a boltok feltöltésével is gondok voltak. Nehezen megy...","id":"20250429_Marks-and-Spencer-kibertamadas-online-vasarlas-erintesmentes-fizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ccc4263-a7da-4d5a-a880-6cedef26e5a1.jpg","index":0,"item":"1da3ed6e-982b-48ef-a102-fdbba20b6ff9","keywords":null,"link":"/kkv/20250429_Marks-and-Spencer-kibertamadas-online-vasarlas-erintesmentes-fizetes","timestamp":"2025. április. 29. 14:17","title":"Kibertámadás miatt nem lehet vásárolni a Marks and Spencerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aab51c7-43e4-48de-92ac-c995819566ab","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Egygólos előnyről várja a visszavágót a francia csapat.","shortLead":"Egygólos előnyről várja a visszavágót a francia csapat.","id":"20250429_bajnokok-ligaja-elodonto-odavago-arsenal-paris-saint-germain-osszefoglalo-ousmane-dembele-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3aab51c7-43e4-48de-92ac-c995819566ab.jpg","index":0,"item":"e036aa40-61d8-4109-8f4c-0974530a7a36","keywords":null,"link":"/sport/20250429_bajnokok-ligaja-elodonto-odavago-arsenal-paris-saint-germain-osszefoglalo-ousmane-dembele-ebx","timestamp":"2025. április. 29. 22:54","title":"Bajnokok Ligája-elődöntő: Egy korai Dembélé-gól elég volt a PSG-nek ahhoz, hogy győzni tudjon Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0f27e7c-ade6-4758-ac31-cd6f1af01637","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hétfőn terjedt egy nyilatkozat a portugál intézmény nevében, amely a fenti kijelentés ellenkezőjét állította.","shortLead":"Hétfőn terjedt egy nyilatkozat a portugál intézmény nevében, amely a fenti kijelentés ellenkezőjét állította.","id":"20250429_Spanyolorszag-Portugalia-idojaras-meteorologusok-aramszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0f27e7c-ade6-4758-ac31-cd6f1af01637.jpg","index":0,"item":"52435fc5-d4d4-4732-ab61-7f8d11bcc692","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250429_Spanyolorszag-Portugalia-idojaras-meteorologusok-aramszunet","timestamp":"2025. április. 29. 14:47","title":"A portugál hálózatüzemeltető szerint az időjárásnak semmi köze a több országot sújtó áramszünethez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c17d830-ab6d-4d4d-8d6d-49ae1480f01a","c_author":"Parászka Boróka","category":"eurologus","description":"Donald Trump fia végigrodeózta a Balkánt, zárt ajtók mögött mindenkinek más üzletet és előnyös kapcsolatokat ígért, a sajtót azonban látványosan kerülte. Az oroszbarát erők is barátsággal köszöntötték. Több, a Rogán Antal kitiltásához hasonló ügy is terítékre került. A Trump család érdekeltségeként luxusszállodák, gigavállalatok épülhetnek Szófiától Belgrádig.","shortLead":"Donald Trump fia végigrodeózta a Balkánt, zárt ajtók mögött mindenkinek más üzletet és előnyös kapcsolatokat ígért...","id":"20250430_donald-trump-jr-balkan-romania-rogan-pulse-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c17d830-ab6d-4d4d-8d6d-49ae1480f01a.jpg","index":0,"item":"4077a594-5d65-4228-af4f-218bf8d1043b","keywords":null,"link":"/eurologus/20250430_donald-trump-jr-balkan-romania-rogan-pulse-ebx","timestamp":"2025. április. 30. 19:00","title":"A hét, amikor Trump fia zsebrevágta a Balkánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]