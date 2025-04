Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9e8dd79f-070e-40d5-b540-c4b3de1e3264","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az AP újságíróit azért minősítették nem kívánatosnak az amerikai elnök hivatalában, mert nem voltak hajlandók Amerikai-öbölként hivatkozni a Mexikói-öbölre.","shortLead":"Az AP újságíróit azért minősítették nem kívánatosnak az amerikai elnök hivatalában, mert nem voltak hajlandók...","id":"20250409_ap-birosag-trump-kitiltas-alkotmany-mexikoi-obol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e8dd79f-070e-40d5-b540-c4b3de1e3264.jpg","index":0,"item":"36fae89e-938e-49fa-ab46-32444b914b8a","keywords":null,"link":"/vilag/20250409_ap-birosag-trump-kitiltas-alkotmany-mexikoi-obol","timestamp":"2025. április. 09. 08:46","title":"A bíróság szerint még Donald Trump sem tilthatja ki a neki nem tetsző újságírókat a Fehér Házból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dd78b19-9ec9-4f64-bd78-fc14683d8a2f","c_author":"Domokos László","category":"360","description":"Három év után idén újra nagyot nőtt a cégautóadó mértéke, és a folyamat nem áll le. Az adónemmel kapcsolatos főbb tudnivalókat foglaltuk össze.","shortLead":"Három év után idén újra nagyot nőtt a cégautóadó mértéke, és a folyamat nem áll le. Az adónemmel kapcsolatos főbb...","id":"20250409_hvg-cegautoado-nav","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dd78b19-9ec9-4f64-bd78-fc14683d8a2f.jpg","index":0,"item":"ad1ea383-22d2-4ce5-ade8-6371c72bef75","keywords":null,"link":"/360/20250409_hvg-cegautoado-nav","timestamp":"2025. április. 09. 09:37","title":"A kormányzati kreativitás áldozatai lesznek azok is, akik cégautóadót fizetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a615458-1d15-4783-aa57-c040a2c882b5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A baleset pontos oka még nem tisztázott. ","shortLead":"A baleset pontos oka még nem tisztázott. ","id":"20250410_atrepult-egy-auto-egy-betonkorlaton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a615458-1d15-4783-aa57-c040a2c882b5.jpg","index":0,"item":"4ef06b8d-e71a-495d-b020-209389136373","keywords":null,"link":"/cegauto/20250410_atrepult-egy-auto-egy-betonkorlaton","timestamp":"2025. április. 10. 07:12","title":"Akciófilmbe illő baleset Pozsonyban: átrepült egy autó egy betonkorláton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c7db3e-8ca1-4c26-9635-bcfd8ca0f295","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ám ebben még nem merülnek ki az uniós ellenintézkedések.","shortLead":"Ám ebben még nem merülnek ki az uniós ellenintézkedések.","id":"20250409_eu-viszontvam-szavazas-magyar-ellenszavazat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90c7db3e-8ca1-4c26-9635-bcfd8ca0f295.jpg","index":0,"item":"1376f64f-ea47-42ef-8a9f-f08130c163ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_eu-viszontvam-szavazas-magyar-ellenszavazat-ebx","timestamp":"2025. április. 09. 16:15","title":"Magyarország kivételével minden EU-tag megszavazta az amerikai árukra kivetett viszontvámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be6bc8c-4a00-4db6-8156-213077df2000","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mikulás Cernák a kilencvenes években volt aktív, ő és csapata csalásokkal kezdte, aztán védelmi pénzt szedett, majd beszállt a bérgyilkosságokba is.","shortLead":"Mikulás Cernák a kilencvenes években volt aktív, ő és csapata csalásokkal kezdte, aztán védelmi pénzt szedett, majd...","id":"20250410_mikulas-cernak-eletfogytiglan-szabadlabra-helyezes-kerelem-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4be6bc8c-4a00-4db6-8156-213077df2000.jpg","index":0,"item":"ad7d497d-0b9b-4756-bc22-3a96ef565396","keywords":null,"link":"/vilag/20250410_mikulas-cernak-eletfogytiglan-szabadlabra-helyezes-kerelem-birosag","timestamp":"2025. április. 10. 08:07","title":"Hat gyilkosságért ítélték el, tizenhatot vallott be, hamarosan akár szabadlábra is kerülhet a szlovák alvilág legismertebb maffiózója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcff2732-47e4-4416-9c23-f718d4d8f5b9","c_author":"HVG","category":"360","description":"2024 februárjában a semmiből jelent meg Magyar Péter, egy hónappal később pártot alapított, az európai parlamenti választáson pedig nyilvánvalóvá vált, hogy a Tisza a legnagyobb ellenzéki erő. A Google-kereséseket a Tisza azóta dominálja, az elmúlt hetekben azonban a Momentum és meglepő módon a Mi Hazánk is látható a statisztikában.","shortLead":"2024 februárjában a semmiből jelent meg Magyar Péter, egy hónappal később pártot alapított, az európai parlamenti...","id":"20250409_google-trends-Tisza-Magyar-Peter-ellenzek-Momentum-Mi-Hazank-Magyar-Ketfarku-Kutyapart-DK","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fcff2732-47e4-4416-9c23-f718d4d8f5b9.jpg","index":0,"item":"aaf3394e-ec9f-4ba5-bc70-4a68d0d53509","keywords":null,"link":"/360/20250409_google-trends-Tisza-Magyar-Peter-ellenzek-Momentum-Mi-Hazank-Magyar-Ketfarku-Kutyapart-DK","timestamp":"2025. április. 09. 06:35","title":"A Tisza Párt megjelenése óta alig érdekli az internetezőket a többi ellenzéki formáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb4e0af-802a-4c6e-ad64-27dfba2c49d4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A 2,4 tonnás Smart #5 Brabus körülbelül akkora, mint egy Mercedes GLC és bőven kevesebb, mint 4 másodperc alatt tudja le a 0-100-as gyorsulást.","shortLead":"A 2,4 tonnás Smart #5 Brabus körülbelül akkora, mint egy Mercedes GLC és bőven kevesebb, mint 4 másodperc alatt tudja...","id":"20250409_646-loerovel-debutalt-az-eddigi-legdurvabb-smart-5-brabus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/feb4e0af-802a-4c6e-ad64-27dfba2c49d4.jpg","index":0,"item":"8c255f2e-b263-412f-b891-f3abb321a54e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250409_646-loerovel-debutalt-az-eddigi-legdurvabb-smart-5-brabus","timestamp":"2025. április. 09. 07:21","title":"646 lóerővel debütált az eddigi legdurvább Smart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f73c629-94ef-4d14-b1e1-fb5f90e3e847","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Királyság igazságügyi minisztériuma olyan, a rendőrségi adatokon dolgozó algoritmust fejlesztett, ami alapján akár életeket is lehet menteni a jövőben.","shortLead":"Az Egyesült Királyság igazságügyi minisztériuma olyan, a rendőrségi adatokon dolgozó algoritmust fejlesztett, ami...","id":"20250409_rendorseg-gyilkossag-elorejelzese-algoritmus-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f73c629-94ef-4d14-b1e1-fb5f90e3e847.jpg","index":0,"item":"a8386a72-353a-42d3-a1f2-856ab84d554e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250409_rendorseg-gyilkossag-elorejelzese-algoritmus-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 09. 10:03","title":"Megcsinálták az algoritmust, ami előre jelezheti a gyilkosságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]