Május 3-án, a sajtószabadság világnapján jelentette be az R.E.M., hogy újra kiadják Radio Free Europe című kislemezüket – írja a szabadeuropa.hu. Az 1981-es dalt limitált számú bakelitlemez formájában adják ki, és a megjelenés minden bevételét a Szabad Európa Rádiónak ajánlják fel.

„Legyen szó zenéről vagy szabad sajtóról – a cenzúra mindenütt fenyegetést jelent az igazságra. A sajtószabadság világnapján köszönet a Szabad Európa Rádió bátor újságíróinak” – mondta Michael Stipe énekes, az R.E.M. alapító tagja.

„A Szabad Európa Rádió újságírói 75 éve dühítik a diktátorokat. Tudják, hogy akkor végzik jól a munkájukat, ha ellenségeket szereznek” – fogalmazott Mike Mills basszusgitáros, az R.E.M. másik alapító tagja.

„Az R.E.M. Radio Free Europe című dalának szövege a hiteles információ iránti vágy kifejezője a félretájékoztatás közepette. (…) A dal arra is emlékezteti a világot, hogy az Egyesült Államok által finanszírozott műsorszolgáltató milyen szerepet játszik a demokrácia építésében azokban az országokban, ahol még nem működhet a szabad sajtó, vagy már be is tiltották” – írja a Szabad Európa.

A Trump-kormányzat még márciusban döntött arról, hogy leállítja a finanszírozását, és ezzel gyakorlatilag halálra ítéli az 1949-ben alapított Szabad Európa Rádió/Szabadság Rádiót, ahogy az Amerika Hangját és a Szabad Ázsia Rádiót is.

Trump az Amerika Hangján teszteli, hogyan lehet kivéreztetni a neki nem tetsző médiát A média fölötti ellenőrzés próbaköve lehet Donald Trump számára az Amerika Hangja és a Szabad Európa pénzforrásainak elapasztása.

A Szabad Európa 2020 szeptemberében, 27 év után indult el újra Magyarországon. Az amerikai kongresszus által finanszírozott médium akkor 23 olyan országban működött, ahol a kormányzat akadályozta az információ szabad áramlását, vagy nem volt elég fejlett a sajtószabadság.