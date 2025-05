Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ce72ff36-5dd3-4cd8-b3d3-03d89212b07e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jancsó Miklós egykori tanítványa New York alvilágába merült alá.","shortLead":"Jancsó Miklós egykori tanítványa New York alvilágába merült alá.","id":"20250521_Verekedo-kopaszok-fegyveres-ortodoxok-es-a-macskano-megerkezett-Darren-Aronofsky-uj-filmjenek-elozetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce72ff36-5dd3-4cd8-b3d3-03d89212b07e.jpg","index":0,"item":"a07f8c7f-8d8f-4ebc-841a-acb60dc40921","keywords":null,"link":"/elet/20250521_Verekedo-kopaszok-fegyveres-ortodoxok-es-a-macskano-megerkezett-Darren-Aronofsky-uj-filmjenek-elozetes","timestamp":"2025. május. 21. 16:14","title":"Verekedő kopaszok, fegyveres ortodoxok, tarajos punkok és Austin Butler – megérkezett Darren Aronofsky új filmjének előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c19bbae3-8084-410f-9c6f-2fd13ac49e1f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Boeing 747-8-as 400 millió dollárt ér. Ez a legnagyobb értékű ajándék, amelyet az Egyesült Államok kormánya valaha egy másik kormánytól kapott.","shortLead":"A Boeing 747-8-as 400 millió dollárt ér. Ez a legnagyobb értékű ajándék, amelyet az Egyesült Államok kormánya valaha...","id":"20250522_katar-repulo-ajandek-pentagon-donald-trump-air-force-one-boeing-demokratak-megvesztegetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c19bbae3-8084-410f-9c6f-2fd13ac49e1f.jpg","index":0,"item":"d89f7088-6b22-43b8-843a-1345b1ae125b","keywords":null,"link":"/vilag/20250522_katar-repulo-ajandek-pentagon-donald-trump-air-force-one-boeing-demokratak-megvesztegetes","timestamp":"2025. május. 22. 05:24","title":"Elfogadta a katari ajándék repülőt a Pentagon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86603094-8d42-4738-8d1f-41c4b94bf550","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brit kutatók 21 ezer ember viselkedését elemezték, hogy kiderüljön, ki és milyen gyakran használja a reggeli ébresztőkor a szundi gombot.","shortLead":"Brit kutatók 21 ezer ember viselkedését elemezték, hogy kiderüljön, ki és milyen gyakran használja a reggeli...","id":"20250521_alvas-pihenes-ebredes-ebreszto-szundi-gomb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86603094-8d42-4738-8d1f-41c4b94bf550.jpg","index":0,"item":"a9177b3d-ad49-4bf3-b396-d2ba33ac0578","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_alvas-pihenes-ebredes-ebreszto-szundi-gomb","timestamp":"2025. május. 21. 17:03","title":"Ezért nyomja meg ön is reggelente a szundi gombot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f7fd90-dc31-4b1b-b809-2606f66bda82","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Láthatóan mindenkinek, még saját lányának is fel kellett vonulnia Orbán Viktor agresszív hangulatú show-ján a hétvégén. Ezúttal a Fideszhez kötődik a háborús narratíva, míg a budapesti balhékból szándékosan kimaradó Tisza Pártnak sikerülhet megszólítania a békére vágyókat. Mi az alapvető különbség a Békemenet közönségéből formált kommenthadsereg és Magyar Péter facebookozó hívei között? ","shortLead":"Láthatóan mindenkinek, még saját lányának is fel kellett vonulnia Orbán Viktor agresszív hangulatú show-ján a hétvégén...","id":"20250521_hvg-orban-viktor-azt-uzente-harcosok-klubja-tisza-part-elemzes-szuverenitasvedelem-komment-hadsereg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4f7fd90-dc31-4b1b-b809-2606f66bda82.jpg","index":0,"item":"8d9cd2e3-3bf1-40fe-bb79-e1094c36cc0d","keywords":null,"link":"/360/20250521_hvg-orban-viktor-azt-uzente-harcosok-klubja-tisza-part-elemzes-szuverenitasvedelem-komment-hadsereg","timestamp":"2025. május. 21. 16:53","title":"Magyar Péter a békések ligájával válaszol a Harcosok Klubjára, miközben a Fidesz rajongói és üzenetei vészesen fogynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7582d5a-404b-4b3e-b04e-5b641c1ca4d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel 8 millió forintot csalt ki kamu internetes eladásokkal egy férfi, az akciójához 12 bankszámlát és közel 50 telefonszámot használt.","shortLead":"Közel 8 millió forintot csalt ki kamu internetes eladásokkal egy férfi, az akciójához 12 bankszámlát és közel 50...","id":"20250522_Ket-ev-alatt-233-embert-vert-at-egy-26-eves-ferfi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7582d5a-404b-4b3e-b04e-5b641c1ca4d0.jpg","index":0,"item":"63aa02c9-ba38-4863-97fe-fe83f37fd5cb","keywords":null,"link":"/itthon/20250522_Ket-ev-alatt-233-embert-vert-at-egy-26-eves-ferfi","timestamp":"2025. május. 22. 11:06","title":"Két év alatt 233 embert vert át egy 26 éves férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a77f0a1c-3949-44ff-b2a2-595be8ce0e3f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Komoly összeget fizetnének érte.","shortLead":"Komoly összeget fizetnének érte.","id":"20250523_befektetoi-csoport-onlyfans-eladas-tozsdere-lepes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a77f0a1c-3949-44ff-b2a2-595be8ce0e3f.jpg","index":0,"item":"dc96a3e0-39ad-4ec6-aa0e-7b33250ab9dd","keywords":null,"link":"/kkv/20250523_befektetoi-csoport-onlyfans-eladas-tozsdere-lepes","timestamp":"2025. május. 23. 11:55","title":"Titokzatos befektetőcsoport vásárolhatja meg az OnlyFanst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03f6990f-af2d-470c-9c04-592f4aa012cd","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Nem terepasztalon és térképeken kell begyakorolni a teendőket, hanem az éles körülményeknek megfelelően kell végrehajtani a katonai terveket – magyarázza a Bloomberg rendszeres szemleírója, James Stavridis nyugalmazott tábornok.","shortLead":"Nem terepasztalon és térképeken kell begyakorolni a teendőket, hanem az éles körülményeknek megfelelően kell...","id":"20250522_James-Stavridis-NATO-Oroszorszag-Ukrajna-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03f6990f-af2d-470c-9c04-592f4aa012cd.jpg","index":0,"item":"99e1a22f-09ac-4da8-96d0-e0156a22a084","keywords":null,"link":"/360/20250522_James-Stavridis-NATO-Oroszorszag-Ukrajna-haboru","timestamp":"2025. május. 22. 15:38","title":"Volt NATO-főparancsnok: Megahadgyakorlatokkal kell elriasztani Putyint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a4de9b-81b8-40f8-9ecc-9b5ce749362e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"De számolniuk kell a kormány által követelt 89 milliárd forintos „szolidaritási” hozzájárulással, amelynek jogszerűségét a főváros vitatja.","shortLead":"De számolniuk kell a kormány által követelt 89 milliárd forintos „szolidaritási” hozzájárulással, amelynek...","id":"20250521_Hiaba-kerte-Sara-Botond-foispan-a-Kuria-nem-semmisiti-meg-Budapest-koltsegveteset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98a4de9b-81b8-40f8-9ecc-9b5ce749362e.jpg","index":0,"item":"ebc78c6a-2eb9-4871-a410-10079f1e02e9","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_Hiaba-kerte-Sara-Botond-foispan-a-Kuria-nem-semmisiti-meg-Budapest-koltsegveteset","timestamp":"2025. május. 21. 16:12","title":"Hiába kérte Sára Botond főispán, a Kúria nem semmisíti meg Budapest költségvetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]