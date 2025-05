Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"17078d6b-4246-4df8-a7ef-4cb155e238ea","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Miután egy lengyel járőrhajó ráijesztett, az antiguai zászló alatt hajózó tanker egy orosz kikötő felé indult.","shortLead":"Miután egy lengyel járőrhajó ráijesztett, az antiguai zászló alatt hajózó tanker egy orosz kikötő felé indult.","id":"20250521_orosz-arnyekflotta-balti-tenger-lengyel-sved-kabel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17078d6b-4246-4df8-a7ef-4cb155e238ea.jpg","index":0,"item":"77427722-2a97-42a2-a289-f1f6f284368e","keywords":null,"link":"/vilag/20250521_orosz-arnyekflotta-balti-tenger-lengyel-sved-kabel","timestamp":"2025. május. 21. 16:43","title":"Lefülelték az orosz árnyékflotta egyik hajóját, amint a Lengyelországot Svédországgal összekötő tenger alatti kábel környékén kóricált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1659bcb6-3b45-45c2-958a-19d50b81a024","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Lélektér Alapítvány hétfőn meglepetésszerű zárcseréről írt, a helyszínt nekik korábban bérbeadó városi cég viszont azt írja, már 2022-ben ki kellett volna költözniük az épületből, amiről pontosan tudhatták, hogy új tulajdonosa van.","shortLead":"A Lélektér Alapítvány hétfőn meglepetésszerű zárcseréről írt, a helyszínt nekik korábban bérbeadó városi cég viszont...","id":"20250521_A-veszpremi-civileket-tajekoztattak-hogy-menniuk-kell-allitja-az-ifjusagi-hazat-elado-varosi-ceg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1659bcb6-3b45-45c2-958a-19d50b81a024.jpg","index":0,"item":"be87f388-680a-4e6c-99c2-601b9b1be59b","keywords":null,"link":"/kkv/20250521_A-veszpremi-civileket-tajekoztattak-hogy-menniuk-kell-allitja-az-ifjusagi-hazat-elado-varosi-ceg","timestamp":"2025. május. 21. 14:04","title":"A veszprémi civileknek időben szóltak, hogy menniük kell – állítja az ifjúsági házat eladó városi cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4de59b5e-a337-46f6-b18e-e4c2aa4a33da","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Budapest forrong, az ellenzék legerősebbje pedig Nagyváradra tart. Miért éppen oda? Mi várja ott? És mit miért tesz közben Budapesten a Fidesz? Dull Szabolcsot Kacskovics Mihály Béla kérdezte.","shortLead":"Budapest forrong, az ellenzék legerősebbje pedig Nagyváradra tart. Miért éppen oda? Mi várja ott? És mit miért tesz...","id":"20250521_Fulke-podcast-Dull-Szabolcs-Magyar-Peter-Orban-Viktor-harcosok-klubja-beke-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4de59b5e-a337-46f6-b18e-e4c2aa4a33da.jpg","index":0,"item":"c3174ff7-1da6-4afd-8b22-e886bdf99c7c","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_Fulke-podcast-Dull-Szabolcs-Magyar-Peter-Orban-Viktor-harcosok-klubja-beke-ebx","timestamp":"2025. május. 21. 18:30","title":"Mi van, ha Magyar Péter csuklóján kattan a bilincs? – Dull Szabolcs a Fülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7d05ac0-bc29-4530-b131-99b09533aa8e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tévében ritkán látható, közéleti aktivizmusa miatt is ismert színész, a noÁr mozgalom alapítója mellett ByeAlex is a Csillag születik zsűritagja lesz.","shortLead":"A tévében ritkán látható, közéleti aktivizmusa miatt is ismert színész, a noÁr mozgalom alapítója mellett ByeAlex is...","id":"20250522_Molnar-Aron-az-RTL-en-lesz-zsuritag-egy-tehetsegkutatoban-csillag-szuletik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7d05ac0-bc29-4530-b131-99b09533aa8e.jpg","index":0,"item":"1e7cf330-4b4c-40d5-8ec9-5552e26eecc0","keywords":null,"link":"/elet/20250522_Molnar-Aron-az-RTL-en-lesz-zsuritag-egy-tehetsegkutatoban-csillag-szuletik","timestamp":"2025. május. 22. 08:41","title":"Molnár Áron az RTL-en lesz zsűritag egy tehetségkutatóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3e2a7d2-f167-47d8-8d28-589e674027ee","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Megjelent a gyermekek online szexuális kizsákmányolása ellen küzdő nemzetközi szövetség, az INHOPE 2024-es jelentése. A szervezet tagjai – köztük a magyar Internet Hotline – tavaly közel 1 635 000 online tartalom esetében találták úgy, hogy feltételezetten gyermekkel szembeni szexuális bántalmazást ábrázolnak. ","shortLead":"Megjelent a gyermekek online szexuális kizsákmányolása ellen küzdő nemzetközi szövetség, az INHOPE 2024-es jelentése...","id":"20250521_inhope-eves-jelentes-gyermekpornografia-szexualis-bantalmazas-felvetelek-eltavolitas-internet-hotline","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3e2a7d2-f167-47d8-8d28-589e674027ee.jpg","index":0,"item":"2ca0510f-d0f0-40fd-99be-74c4e81cd6c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_inhope-eves-jelentes-gyermekpornografia-szexualis-bantalmazas-felvetelek-eltavolitas-internet-hotline","timestamp":"2025. május. 21. 14:35","title":"Kiadták a számokat: ömlik a netre a pedofil pornó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e3712c-b808-4a6b-8b01-6a86bd30be78","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Jó volt a hangulat a polgármester és a diplomata szerdai találkozóján.","shortLead":"Jó volt a hangulat a polgármester és a diplomata szerdai találkozóján.","id":"20250521_kovacs-gergely-hegyvidek-gronland-dan-nagykovet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99e3712c-b808-4a6b-8b01-6a86bd30be78.jpg","index":0,"item":"3f1381c5-1aea-4fc6-9ee1-8cc6de539565","keywords":null,"link":"/elet/20250521_kovacs-gergely-hegyvidek-gronland-dan-nagykovet","timestamp":"2025. május. 21. 18:44","title":"Kovács Gergely közölte a dán nagykövettel, hogy a Hegyvidékhez csatolták Grönlandot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983162da-6f8f-4851-b5d1-4bf1c08b3a68","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Újabb videó mutatja be a Tesla Optimus nevű humanoid robotjának képességeit. A cirkuszi vagy ipari mutatványok helyett ezúttal a hétköznapi felhasználáson van a hangsúly.","shortLead":"Újabb videó mutatja be a Tesla Optimus nevű humanoid robotjának képességeit. A cirkuszi vagy ipari mutatványok helyett...","id":"20250522_tesla-optimus-humanoid-robot-hazimunka-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/983162da-6f8f-4851-b5d1-4bf1c08b3a68.jpg","index":0,"item":"1a52f774-28d2-4125-ab52-d1107089794c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250522_tesla-optimus-humanoid-robot-hazimunka-video","timestamp":"2025. május. 22. 14:03","title":"Jó, de mi értelme van otthon egy robotnak? Kiviszi a szemetet, porszívózik, főz – videón, mi mindenre képes a Tesla Optimus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7748c66b-2a68-4260-951e-e00e793b0f99","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Minden eddiginél egyszerűbb lesz az adatszivárgásban érintett jelszavak cseréje a Google Chrome-ban. Ha nincs kedve bíbelődni ezzel, rábízhatja a böngészőre a dolgot.","shortLead":"Minden eddiginél egyszerűbb lesz az adatszivárgásban érintett jelszavak cseréje a Google Chrome-ban. Ha nincs kedve...","id":"20250521_google-chrome-bongeszo-jelszokezelo-szivargas-figyelmeztetes-jelszocsere-egyszeruen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7748c66b-2a68-4260-951e-e00e793b0f99.jpg","index":0,"item":"e8e1cb68-e7f3-4e09-bd80-b8d073f37006","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_google-chrome-bongeszo-jelszokezelo-szivargas-figyelmeztetes-jelszocsere-egyszeruen","timestamp":"2025. május. 21. 13:03","title":"Ha megjelenik ez az üzenet a Chrome-ban, nagy a baj – de egyetlen kattintással megoldhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]