[{"available":true,"c_guid":"d29410be-4a52-49f8-911e-475ab492ef04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Ukrajna uniós tagságáról szóló szavazás jelenlegi állásáról számolt be a miniszterelnök. ","shortLead":"Az Ukrajna uniós tagságáról szóló szavazás jelenlegi állásáról számolt be a miniszterelnök. ","id":"20250522_Orban-Viktor-Atlepte-a-leadott-voksok-szama-az-egymilliot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d29410be-4a52-49f8-911e-475ab492ef04.jpg","index":0,"item":"e4fbce83-ec8d-47e9-b0e7-d2bd3062ca53","keywords":null,"link":"/itthon/20250522_Orban-Viktor-Atlepte-a-leadott-voksok-szama-az-egymilliot","timestamp":"2025. május. 22. 17:39","title":"Orbán Viktor: Átlépte a leadott voksok száma az egymilliót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24efbc01-1fcf-47f3-8ad3-0b8658deaac9","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A római Külpolitikai Intézet igazgatója a szélsőjobboldali veszélyről ír a World Politics Review-ban.","shortLead":"A római Külpolitikai Intézet igazgatója a szélsőjobboldali veszélyről ír a World Politics Review-ban.","id":"20250523_lapszemle-jd-vance-world-politics-review","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24efbc01-1fcf-47f3-8ad3-0b8658deaac9.jpg","index":0,"item":"a3413a06-ff5c-4ae5-a49e-76a3889b6c58","keywords":null,"link":"/360/20250523_lapszemle-jd-vance-world-politics-review","timestamp":"2025. május. 23. 07:41","title":"Nathalie Tocci: Az amerikai alelnök csak félig találta fején a szöget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ce90bff-dab1-4353-95d5-dfb8a598f30f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A nyugalmat árasztó fák mellett különleges történelmi örökséggel is büszkélkedhet egy ház a Gönczy Pál utcában. Ismét egy olyan épületet mutatunk be, amelyet a Nyitott Házak hétvégéjén bárki meglátogathat.","shortLead":"A nyugalmat árasztó fák mellett különleges történelmi örökséggel is büszkélkedhet egy ház a Gönczy Pál utcában. Ismét...","id":"20250523_kalvin-ter-belso-kert-gonczy-pal-utca-csonka-pal-budapest100","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ce90bff-dab1-4353-95d5-dfb8a598f30f.jpg","index":0,"item":"8e990ee8-66dc-448f-a5f1-3dd630f2e5f4","keywords":null,"link":"/elet/20250523_kalvin-ter-belso-kert-gonczy-pal-utca-csonka-pal-budapest100","timestamp":"2025. május. 23. 08:29","title":"Lenyűgöző belső kertet rejt a Kálvin tér melletti ház, ahol egykor Csonka János műhelye működött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a785b62-621e-4ec7-bca3-3c269033e827","c_author":"Gergely Zsófia ","category":"itthon","description":"Átrajzolta a belpolitikai frontvonalakat Gyurcsány Ferenc visszavonulása, nem csoda, hogy még mindig mennek a találgatások a lépés időzítéséről, okáról és a véglegességéről is. De mit mond az, aki akkor volt Gyurcsány politikai főtanácsadója, amikor még az ország első embere volt? Keszthelyi András eddig nem nyilatkozott, pedig ott volt a fontos döntéseknél, az őszödi beszéd elhangzásakor, és még a DK megalapításánál is, amelyben viszont nem értett egyet főnökével, egyben barátjával. A HVG podcastjában kiderült, hogy az őszödi beszédet először keresniük kellett, mert annyit tudtak, hogy kijön egy felvétel, amin „Feri csúnyán beszél”. Mit mondott Gyurcsány arra a tanácsára, hogy vonuljon vissza, míg elül a gyűlölet? Hogyan cserélt kereket sportminiszterként a hivatali kocsin? És vajon mit gondol az exfőtanácsadó Magyar Péterről, aki a NER-ből katapultálva csinálta meg azt, ami Gyurcsánynak nem sikerült? Nézze meg Gergely Zsófia interjúját! ","shortLead":"Átrajzolta a belpolitikai frontvonalakat Gyurcsány Ferenc visszavonulása, nem csoda, hogy még mindig mennek...","id":"20250523_Keszthelyi-Andras-podcast-Gyurcsany-fotanacsado-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a785b62-621e-4ec7-bca3-3c269033e827.jpg","index":0,"item":"d3094871-1d98-4207-87d8-aba6b99483b6","keywords":null,"link":"/itthon/20250523_Keszthelyi-Andras-podcast-Gyurcsany-fotanacsado-ebx","timestamp":"2025. május. 23. 13:53","title":"„Ferit ismerve előfordulhat, hogy meggondolja magát” – megszólal Gyurcsány egykori főtanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b85938b2-9a48-4894-a4c1-2db9bcc4b163","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A kínaiak alig két éve vannak jelen komolyabban Európában. ","shortLead":"A kínaiak alig két éve vannak jelen komolyabban Európában. ","id":"20250522_BYD-tobb-autot-adott-el-Europaban-mint-a-Tesla","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b85938b2-9a48-4894-a4c1-2db9bcc4b163.jpg","index":0,"item":"8cb749fb-77ba-4c81-a1f2-9591ade92327","keywords":null,"link":"/cegauto/20250522_BYD-tobb-autot-adott-el-Europaban-mint-a-Tesla","timestamp":"2025. május. 22. 14:24","title":"Most először a BYD több villanyautót adott el Európában, mint a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8554659-3135-48da-b90b-ca38aac39490","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Márki-Zay Péter Biharból jelentkezett be.","shortLead":"Márki-Zay Péter Biharból jelentkezett be.","id":"20250524_magyar-peter-erdely-marki-zay-peter-kirandulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8554659-3135-48da-b90b-ca38aac39490.jpg","index":0,"item":"eacdde27-92b9-4b22-9032-b34295231118","keywords":null,"link":"/itthon/20250524_magyar-peter-erdely-marki-zay-peter-kirandulas","timestamp":"2025. május. 24. 12:56","title":"Nem csak Magyar Péter ment Erdélybe, a 2022-es ellenzéki miniszterelnök-jelölt is ott van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b9fcb15-6111-49de-8934-512727d2d104","c_author":"Balla István ","category":"360","description":"Az ezredfordulón szinte minden romkocsma-alapító pusztán a baráti körének akart egy-egy jó helyet kialakítani. Mindez elég jól sikerült, mert a főváros arculatára, turizmusára is jelentős hatást gyakoroltak ezek a szórakozóhelyek. A tömegek megjelenésével és a bulinegyed felértékelődésével azonban veszélybe kerültek, a legtöbb be is zárt. A Romokból című dokumentumfilm ötletgazdájával-forgatókönyvírójával, Csizmadia Attilával és a Szimpla Kert tulajdonosával, a film egyik narrátorával, Zsendovits Ábellel beszélgettünk arról, hogyan lett ezekből az underground helyekből mainstream, majd turistaattrakció, és hogyan „falta fel a forradalom a gyermekeit”.","shortLead":"Az ezredfordulón szinte minden romkocsma-alapító pusztán a baráti körének akart egy-egy jó helyet kialakítani. Mindez...","id":"20250523_romkocsma-romokbol-film-szimpla-zsendovits-abel-csizmadia-attila","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b9fcb15-6111-49de-8934-512727d2d104.jpg","index":0,"item":"fd2e93e0-4e4c-4ae2-beb1-d474949022a2","keywords":null,"link":"/360/20250523_romkocsma-romokbol-film-szimpla-zsendovits-abel-csizmadia-attila","timestamp":"2025. május. 23. 19:30","title":"„Túl kicsi a nappalink” – így lettek turistamágnesek a romkocsmák, de a csillaguk leáldozóban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ecfbf3e-5b99-42ba-a1dd-eeb285908626","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy panel átlagosan kevesebb mint egy hónap alatt elkel – olvasható a Bankmonitor elemzésében.","shortLead":"Egy panel átlagosan kevesebb mint egy hónap alatt elkel – olvasható a Bankmonitor elemzésében.","id":"20250523_Egyre-nehezebb-alkudni-a-fovarosi-ingatlanok-arabol-inkabb-arra-keszuljunk-hogy-meg-tobbet-kell-fizetni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ecfbf3e-5b99-42ba-a1dd-eeb285908626.jpg","index":0,"item":"97d9f47e-8cc5-46eb-bf25-52953de2ae38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250523_Egyre-nehezebb-alkudni-a-fovarosi-ingatlanok-arabol-inkabb-arra-keszuljunk-hogy-meg-tobbet-kell-fizetni","timestamp":"2025. május. 23. 16:00","title":"Egyre nehezebb alkudni a fővárosi ingatlanok árából, inkább arra készüljünk, hogy még többet kell fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]