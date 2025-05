Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"67aa9cf7-1693-4c5d-9388-72f80859a5eb","c_author":"Onozó Róbert - Varga Ferenc (Cannes) ","category":"kultura","description":"A második hét közepén elkezd kiürülni Cannes, hiába van még hátra a versenyprogram harmada. Fődíj-esélyes filmet láttunk a sokáig fogva tartott iráni rendezőtől és megnéztük az 1920-as évek Brokeback Mountainjét is Paul Mescal és Josh O’Connor főszereplésével. Itt a helyszíni podcast tudósításunk utolsó előtti része.","shortLead":"A második hét közepén elkezd kiürülni Cannes, hiába van még hátra a versenyprogram harmada. Fődíj-esélyes filmet...","id":"20250522_cannes-filmfesztival-halle-berry","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67aa9cf7-1693-4c5d-9388-72f80859a5eb.jpg","index":0,"item":"db368715-8f15-452b-8951-6fa1e43f2993","keywords":null,"link":"/kultura/20250522_cannes-filmfesztival-halle-berry","timestamp":"2025. május. 22. 18:45","title":"Sosem gondoltuk volna, hogy egyszer Halle Berryvel mozizunk együtt Cannes-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c9b1ab1-0469-4239-b050-bf5df262ca04","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Sum 41 ügynöke is a gépen utazott.","shortLead":"A Sum 41 ügynöke is a gépen utazott.","id":"20250523_Lezuhant-egy-kisrepulo-San-Diegoban-velhetoen-senki-nem-elte-tul-a-katasztrofat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c9b1ab1-0469-4239-b050-bf5df262ca04.jpg","index":0,"item":"61a8ac5c-45cc-48e3-9293-d47397572a53","keywords":null,"link":"/elet/20250523_Lezuhant-egy-kisrepulo-San-Diegoban-velhetoen-senki-nem-elte-tul-a-katasztrofat","timestamp":"2025. május. 23. 05:50","title":"Vélhetően senki nem élte túl a San Diegó-i kisrepülőgép-balesetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adba1ee1-3b90-4996-8543-fabb3c6f9cf9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Titokzatos kötvénykibocsátás, osztalékfizetés helyett eladósodás, Száraz István és Mészáros Lőrinc bankja is felbukkan a történetben.","shortLead":"Titokzatos kötvénykibocsátás, osztalékfizetés helyett eladósodás, Száraz István és Mészáros Lőrinc bankja is felbukkan...","id":"20250523_Rejtelyes-50-milliardos-tetel-bukkant-fel-Matolcsy-Adam-baratai-koreben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/adba1ee1-3b90-4996-8543-fabb3c6f9cf9.jpg","index":0,"item":"5cfb44d0-da5c-401a-a245-da09e95a6fbd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250523_Rejtelyes-50-milliardos-tetel-bukkant-fel-Matolcsy-Adam-baratai-koreben","timestamp":"2025. május. 23. 08:58","title":"Rejtélyes, 50 milliárdos tétel bukkant fel Matolcsy Ádám barátai körében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc39c71e-b000-4e6e-ae11-6e55a898a980","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Személyautó ütközött HÉV-szerelvénnyel a Szent Imre térnél.","shortLead":"Személyautó ütközött HÉV-szerelvénnyel a Szent Imre térnél.","id":"20250523_Baleset-nem-jar-a-csepeli-H7-es-HEV","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc39c71e-b000-4e6e-ae11-6e55a898a980.jpg","index":0,"item":"09db8c29-76ee-4a5d-8d45-d4ad2da1cfc4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250523_Baleset-nem-jar-a-csepeli-H7-es-HEV","timestamp":"2025. május. 23. 09:56","title":"Baleset miatt egy ideig nem járt a csepeli HÉV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1345725b-f685-407a-a3e5-5ceb692f64ac","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jöhetnek az iskolautcák, ahová ilyenkor nem lehet behajtani.","shortLead":"Jöhetnek az iskolautcák, ahová ilyenkor nem lehet behajtani.","id":"20250522_Kitiltanak-auto-reggel-delutan-iskolautca","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1345725b-f685-407a-a3e5-5ceb692f64ac.jpg","index":0,"item":"4ea88f8e-16ab-4cf3-9b06-f8119f0745ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20250522_Kitiltanak-auto-reggel-delutan-iskolautca","timestamp":"2025. május. 22. 15:25","title":"Lezárnák az autósok elől reggel és délután az iskolák előtti utcákat Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fac5e67-a0d4-4306-bc9e-6510d5f43fdc","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Madrid korábban öt légitársaságot már komolyan megbírságolt emiatt.","shortLead":"Madrid korábban öt légitársaságot már komolyan megbírságolt emiatt.","id":"20250522_spanyolorszag-fogyasztovedelem-wizz-air-kezipoggyasz-dijszabas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fac5e67-a0d4-4306-bc9e-6510d5f43fdc.jpg","index":0,"item":"b37bfdbe-56f6-4d7a-951f-669a42e98058","keywords":null,"link":"/kkv/20250522_spanyolorszag-fogyasztovedelem-wizz-air-kezipoggyasz-dijszabas","timestamp":"2025. május. 22. 16:21","title":"A Wizz Airre is rászállt a spanyol kormány a kézipoggyászokra felszámított díjak miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a7ccbf5-2b8a-41d2-a5d8-8612de258e34","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"A korábbi nemzedékeknél előbb kezdik a befektetést a Z generáció tagjai, de a szakértők helyett inkább az ismerőseikben, az internetben és a közösségi médiában bíznak. Fontos számukra a fenntarthatóság, és szívesen fektetnek kriptovalutákba.","shortLead":"A korábbi nemzedékeknél előbb kezdik a befektetést a Z generáció tagjai, de a szakértők helyett inkább...","id":"20250523_kockazat-kriptovaluta-befekteto-fenntarthatosag-palyakezdo-fiatal-z-generacio-befektetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a7ccbf5-2b8a-41d2-a5d8-8612de258e34.jpg","index":0,"item":"359ba3cc-3530-4918-ab42-08aa40193586","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250523_kockazat-kriptovaluta-befekteto-fenntarthatosag-palyakezdo-fiatal-z-generacio-befektetes","timestamp":"2025. május. 23. 09:00","title":"Tőzsde és kripto, már tiniként – így fektet be a Gen Z","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"554a89c4-cffe-4ad5-b74c-43c67171abda","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Bár papíron a magyar kormány lényegében nulla bevétellel számol, módosítani akarja az uniós Helyreállítási Eszköz (RRF) forrásainak megszerzéséhez szükséges tervet, ennek érdekében egyeztet Brüsszellel. A tét 2,6 ezer milliárd forint támogatás és 1,5 ezer milliárd forint hitel, az idő szorít, az eszköz jövőre zárul.","shortLead":"Bár papíron a magyar kormány lényegében nulla bevétellel számol, módosítani akarja az uniós Helyreállítási Eszköz (RRF...","id":"20250522_Magyarorszag-informalis-egyeztetes-Brusszel-rrf-unios-tamogatas-eu-koltsegvetes-2026-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/554a89c4-cffe-4ad5-b74c-43c67171abda.jpg","index":0,"item":"c6a12b0a-c66c-47bb-a963-477165e3c8fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250522_Magyarorszag-informalis-egyeztetes-Brusszel-rrf-unios-tamogatas-eu-koltsegvetes-2026-ebx","timestamp":"2025. május. 22. 13:10","title":"Magyarország nem adja fel, „informális egyeztetéseket” folytat Brüsszellel 4 ezer milliárd forintért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]