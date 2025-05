Május 29-én indul és június 4-éig tart a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál. A fesztivál magyar versenyprogramjában 34 új hazai rövidfilm mutatkozik be, köztük több olyan alkotás, amely nemzetközi fesztiválokon is sikereket aratott. Idén először két magyar rövidfilm – a legjobb élőszereplős és animációs díjazott – automatikus nevezési jogot szerez az Oscar-díjra.

A 2025-ös Friss Húson megjelenő filmek alkotói között egyaránt vannak jól ismert, nemzetközi fesztiválokon is díjazott filmkészítők és a pályájuk elején álló filmesek, színészek egyaránt.

Kenyeres Bálint Cannes-ba egyedüli magyar produkcióként meghívott alkotását a Friss Hús közönsége láthatja először Magyarországon közvetlenül a cannes-i premier után: a No. 3 (The Spectacle) egy fiatal roma fiúról szól, aki egyedülálló képessége miatt egy tévéműsor révén hirtelen a reflektorfénybe kerül. A Magyarázat mindenre főszereplője, Hatházi Rebeka ezúttal rendezőként mutatkozik be (Április huszonhét), Tóth Kristóf Zsolt pedig két filmmel is érkezik (Túlpart, Denisa).

Április huszonhét Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál

A fesztivál idén több visszatérő rendezőt is köszönt: Tóth Barnabás és Simonyi Balázs 2003 és 2011 után ismét forgatási helyszínt keres a (terep)SZEMLE 3.-ban, miközben jelenünk társadalmi kihívásaira is reflektálnak. A sokszorosan díjazott, világszerte fesztiválok százait megjárt legendás rendező, Ulrich Gábor lírai animációját, a Capricciót hozza el a fesztiválra.

Eszenyi Enikő a Boldog emberek című sci-fi boldogságdoktoraként, Pelsőczy Réka a Világvége aggódó és idegesítő anyafigurájaként, Schilling Árpád az Élő kövek terapeutájaként, Kizlinger Lilla pedig az ő pácienseként bukkan fel a nagyvásznon.

A fesztiválon fókuszba kerülő Friss Csillagok, Bukovszky Orsolya és Pigler Emília együtt szerepelnek a Ne nézz a napba és a Most ez van című filmekben.

A 2025-ös Friss Húst főként a nemzedéki életérzésfilmek fogják dominálni. A generációs konfliktusokat, a felnőtté válás nehézségeit, a külföldre vagy más városba költözés, illetve az elvágyódás kérdését több alkotás is vizsgálja. A párkapcsolati témák is hangsúlyosan megjelennek: a Berlinalén is díjazott animáció, a Wish You Were Ear például egy szimbolikus világban mutatja meg, hogyan hagynak nyomot rajtunk kapcsolataink; a Nárcisz és Echo a narcisztikus bántalmazás pszichológiai jelenségét tárja fel; a helyzetkomikumban bővelkedő Két felnőttben pedig egy kínos randi abszurd pillanatait láthatjuk. A változatos válogatásban emellett felbukkan a helyenként morbid humor (Mobil Kisállat Hamvasztás), a modern rabszolgaság témája (Ugar), egy rendhagyó sportfilm (Az utolsó dobás), és lesznek jazztrombitára írt improvizációk is (Where Blue Meets Red).

A Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál a vetítései mellett workshopokkal, pitchfórummal, szakmai programokkal, kerekasztal-beszélgetésekkel és koncertekkel is várja az érdeklődőket. Az egy héten át tartó fesztiválon idén a budapesti helyszínek mellett már Veszprémben, Szigetszentmiklóson, Szombathelyen, Pécsen, Szegeden, Debrecenben és Szentendrén is lesznek vetítések.

További infók a fesztivál oldalán.