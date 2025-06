Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"678cdabd-0bbf-4719-b307-ce06637f67a6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az árrésstopos termékek ára csökkent, keresztárazás nem volt, mégis növekedtek az árak, ami az OKSZ szerint azt jelenti, hogy a drágulás oka máshol keresendő.","shortLead":"Az árrésstopos termékek ára csökkent, keresztárazás nem volt, mégis növekedtek az árak, ami az OKSZ szerint azt...","id":"20250611_oksz-reagaltak-a-kereskedok-a-majusi-inflacios-adatokra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/678cdabd-0bbf-4719-b307-ce06637f67a6.jpg","index":0,"item":"01a926cd-1288-4d8a-9c2d-ef8812ea913e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_oksz-reagaltak-a-kereskedok-a-majusi-inflacios-adatokra","timestamp":"2025. június. 11. 09:43","title":"„Nem mi voltunk!” – reagáltak a kereskedők a májusi inflációs adatokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b0b339f-6def-4bf1-aa77-33e653b85e60","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Összesen négyezer gárdista érkezik majd Kaliforniába, hogy megfélemlítse a tüntetőket.","shortLead":"Összesen négyezer gárdista érkezik majd Kaliforniába, hogy megfélemlítse a tüntetőket.","id":"20250610_Trump-hetszaz-tengereszgyalogost-kuldott-Los-Angelesbe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b0b339f-6def-4bf1-aa77-33e653b85e60.jpg","index":0,"item":"8d2d6289-c87a-42de-ab3a-fc25bf9a50c4","keywords":null,"link":"/vilag/20250610_Trump-hetszaz-tengereszgyalogost-kuldott-Los-Angelesbe","timestamp":"2025. június. 10. 07:17","title":"Fokozódik a helyzet Kaliforniában, Trump hétszáz tengerészgyalogost küldött Los Angelesbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c1c7f4-039d-41cf-bcc8-e362e7a782e5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A 21 éves férfi indítékait még vizsgálják.","shortLead":"A 21 éves férfi indítékait még vizsgálják.","id":"20250611_ausztria-graz-iskolai-lovoldozes-csobomba-bucsulevel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3c1c7f4-039d-41cf-bcc8-e362e7a782e5.jpg","index":0,"item":"e940a9b8-7191-4ce6-9d8e-75a6952ffa1d","keywords":null,"link":"/vilag/20250611_ausztria-graz-iskolai-lovoldozes-csobomba-bucsulevel","timestamp":"2025. június. 11. 10:14","title":"Csőbombát és búcsúleveleket is találtak a grazi ámokfutó otthonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23272df9-e018-40dd-905a-f603961c5a94","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hajó humanitárius segélyt vitt volna Gázába, de Izrael védelmi minisztere vasárnap arra utasította a hadsereget, hogy akadályozzák meg az aktivisták célba érését.","shortLead":"A hajó humanitárius segélyt vitt volna Gázába, de Izrael védelmi minisztere vasárnap arra utasította a hadsereget...","id":"20250610_Izrael-kiutasitja-a-Gazaba-tarto-aktivistakat-koztuk-Greta-Thunberget-is","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23272df9-e018-40dd-905a-f603961c5a94.jpg","index":0,"item":"30df994d-2af2-43e9-b8da-eb6e8509be51","keywords":null,"link":"/vilag/20250610_Izrael-kiutasitja-a-Gazaba-tarto-aktivistakat-koztuk-Greta-Thunberget-is","timestamp":"2025. június. 10. 08:42","title":"Az izraeli hatóságok kiutasítják Greta Thunberget és aktivistatársait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb2c32a1-dfc1-465a-b3c3-40da2f36d894","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Úgy tűnik azonban, hogy sok szállodában már jól ismerik az asszonyt.","shortLead":"Úgy tűnik azonban, hogy sok szállodában már jól ismerik az asszonyt.","id":"20250610_brit-nyugdijas-korfu-angol-etel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb2c32a1-dfc1-465a-b3c3-40da2f36d894.jpg","index":0,"item":"d9e54cb7-4cc9-4a09-81ab-998e8ebf0661","keywords":null,"link":"/elet/20250610_brit-nyugdijas-korfu-angol-etel","timestamp":"2025. június. 10. 16:16","title":"Rémálom volt a brit nyugdíjasnak a korfui nyaralás, mert nem kapott angol ételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b7be50-bad3-47d2-900e-17cfed2978a1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Edinburgh-i Egyetem mérnökeinek innovációja a mostaninál jóval széles körbe hozhatja el a korszerű robottechnikát. Olyan puha, járni képes robotokat fejlesztettek, amelyek szinte kisétálnak a 3D-nyomtatóból. Utat nyithatnak az intelligens, elektronikus alkatrészek nélküli lágy robotrendszerek használatához.","shortLead":"Az Edinburgh-i Egyetem mérnökeinek innovációja a mostaninál jóval széles körbe hozhatja el a korszerű robottechnikát...","id":"20250611_lagy-jarni-tudo-robotok-3d-nyomtatas-olcson","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0b7be50-bad3-47d2-900e-17cfed2978a1.jpg","index":0,"item":"44adf69e-ae1f-44a6-9c83-08670c5e9465","keywords":null,"link":"/tudomany/20250611_lagy-jarni-tudo-robotok-3d-nyomtatas-olcson","timestamp":"2025. június. 11. 10:03","title":"Járni tudó négylábú robotok sétálnak ki a 3D-nyomtatóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66ce919-c334-405d-bfa0-8e82edb97ef1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hiába halasztották el az ellehetetlenítési törvény megszavazását, a szervező Puzsér Róbert szerint továbbra is belorusz fordulat fenyeget.","shortLead":"Hiába halasztották el az ellehetetlenítési törvény megszavazását, a szervező Puzsér Róbert szerint továbbra is belorusz...","id":"20250610_parlament-tuntetes-puzser-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c66ce919-c334-405d-bfa0-8e82edb97ef1.jpg","index":0,"item":"1750a0c6-0f27-4505-b4c7-3ae7f02a2d2d","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_parlament-tuntetes-puzser-ebx","timestamp":"2025. június. 10. 17:59","title":"Ez a magyar polgári demokrácia halálos ítélete, és rajta Orbán Viktor aláírása - ilyen volt a Kossuth téri tüntetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6adaf61b-1bf6-4a39-8ea4-579483779364","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az indulatok azt követően szabadultak el, hogy két bevándorló fiatal megpróbált megerőszakolni egy helyi lányt.","shortLead":"Az indulatok azt követően szabadultak el, hogy két bevándorló fiatal megpróbált megerőszakolni egy helyi lányt.","id":"20250610_eszak-irorszag-zavargas-rendorseg-bevandorlok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6adaf61b-1bf6-4a39-8ea4-579483779364.jpg","index":0,"item":"d3d2c8df-37dc-43f8-a3c2-bdd2cbee24b9","keywords":null,"link":"/vilag/20250610_eszak-irorszag-zavargas-rendorseg-bevandorlok","timestamp":"2025. június. 10. 18:34","title":"Rasszista zavargás tört ki egy észak-írországi városban, az összecsapásokban 15 rendőr sérült meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]