[{"available":true,"c_guid":"2a626099-24a4-4262-b9d7-33259ff99d60","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hadházy ismét luxuskiegészítőkről posztolt, ezúttal a korábbi jegybankelnök fia és felesége kerültek rivaldafénybe.","shortLead":"Hadházy ismét luxuskiegészítőkről posztolt, ezúttal a korábbi jegybankelnök fia és felesége kerültek rivaldafénybe.","id":"20250610_Matolcsy-Adam-felesegenek-negy-szinben-is-van-Hermes-Birkin-taskaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a626099-24a4-4262-b9d7-33259ff99d60.jpg","index":0,"item":"79f07a9b-e58c-4a3c-9c52-88f0fc5e4c84","keywords":null,"link":"/elet/20250610_Matolcsy-Adam-felesegenek-negy-szinben-is-van-Hermes-Birkin-taskaja","timestamp":"2025. június. 10. 09:49","title":"Hadházy: legalább 24 millióba került Matolcsy Ádám feleségének, hogy négy színben is van Hermes Birkin táskája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3949f35e-45e5-4eaf-8cb5-67a0a0ac41cc","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Skoda Enyaq RS Race több mint három mázsával könnyebb az alapokat adó normál Enyaq RS-nél.","shortLead":"A Skoda Enyaq RS Race több mint három mázsával könnyebb az alapokat adó normál Enyaq RS-nél.","id":"20250610_46-masodperc-alatt-katapultal-0-rol-100-ra-skoda-enyaq-rs-race","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3949f35e-45e5-4eaf-8cb5-67a0a0ac41cc.jpg","index":0,"item":"28b30cd8-640f-407d-b57f-150e074c18a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250610_46-masodperc-alatt-katapultal-0-rol-100-ra-skoda-enyaq-rs-race","timestamp":"2025. június. 10. 07:21","title":"4,6 másodperc alatt katapultál 0-ról 100-ra a Skoda újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a063722-cae3-4837-94a3-1c1bbb912712","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A Sly and the Family Stone frontembere, dalszerzője 82 éves volt. 