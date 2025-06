Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5f1212dd-cf5d-4f98-82b3-9fa8c6c49f16","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kanadai Summer McIntosh három nap alatt két világrekordot is átadott a múltnak. A magyar klasszis gratulált neki.","shortLead":"A kanadai Summer McIntosh három nap alatt két világrekordot is átadott a múltnak. A magyar klasszis gratulált neki.","id":"20250610_summer-mcintosh-hosszu-katinka-vilagcsucs-vegyesuszas-olimpiai-bajnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f1212dd-cf5d-4f98-82b3-9fa8c6c49f16.jpg","index":0,"item":"5c54f5d4-7c68-458c-ac00-f9a4ac0e8cdc","keywords":null,"link":"/sport/20250610_summer-mcintosh-hosszu-katinka-vilagcsucs-vegyesuszas-olimpiai-bajnok","timestamp":"2025. június. 10. 11:07","title":"Megdöntötték Hosszú Katinka tízéves világcsúcsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a706982-c399-48d8-9a7e-e63c93302371","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250611_Marabu-Feknyuz-Ha-menekulni-kell","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a706982-c399-48d8-9a7e-e63c93302371.jpg","index":0,"item":"135c6d5c-ab21-4921-b5d1-e57244786722","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Marabu-Feknyuz-Ha-menekulni-kell","timestamp":"2025. június. 11. 14:45","title":"Marabu Féknyúz: Ha menekülni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87019d62-194f-4ac3-8c04-c4c435c987f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A második magyar űrhajós ugyanis egy alternatív zenekar oszlopos tagja. Mutatunk pár dalt tőlük. ","shortLead":"A második magyar űrhajós ugyanis egy alternatív zenekar oszlopos tagja. Mutatunk pár dalt tőlük. ","id":"20250610_Amig-nem-indul-el-Kapu-Tibor-az-urbe-hallgassunk-a-zenekaratol-dalokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87019d62-194f-4ac3-8c04-c4c435c987f1.jpg","index":0,"item":"74a86f3c-66b5-48ce-838e-52a387d8c7f0","keywords":null,"link":"/elet/20250610_Amig-nem-indul-el-Kapu-Tibor-az-urbe-hallgassunk-a-zenekaratol-dalokat","timestamp":"2025. június. 10. 13:37","title":"Amíg nem indul el Kapu Tibor az űrbe, ismerjük meg a zenekarát!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc7e677-fd56-480a-8732-cd7ab6501fb2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók eddig nem ismert vírusokat, valamint a bennük lévő fehérjéket vizsgálták meg, így a jövőben pontosabb képet kaphatnak arról, miként mérgezi meg a vizeket például az algavirágzás.","shortLead":"Amerikai kutatók eddig nem ismert vírusokat, valamint a bennük lévő fehérjéket vizsgálták meg, így a jövőben pontosabb...","id":"20250611_oriasvirus-viz-kemiai-folyamat-fertozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dc7e677-fd56-480a-8732-cd7ab6501fb2.jpg","index":0,"item":"4ffb8561-845d-4936-ba5f-df6a902a8d4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250611_oriasvirus-viz-kemiai-folyamat-fertozes","timestamp":"2025. június. 11. 13:03","title":"Találtak 230 új óriásvírust, és ez most kivételesen elég jó hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b7be50-bad3-47d2-900e-17cfed2978a1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Edinburgh-i Egyetem mérnökeinek innovációja a mostaninál jóval széles körbe hozhatja el a korszerű robottechnikát. Olyan puha, járni képes robotokat fejlesztettek, amelyek szinte kisétálnak a 3D-nyomtatóból. Utat nyithatnak az intelligens, elektronikus alkatrészek nélküli lágy robotrendszerek használatához.","shortLead":"Az Edinburgh-i Egyetem mérnökeinek innovációja a mostaninál jóval széles körbe hozhatja el a korszerű robottechnikát...","id":"20250611_lagy-jarni-tudo-robotok-3d-nyomtatas-olcson","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0b7be50-bad3-47d2-900e-17cfed2978a1.jpg","index":0,"item":"44adf69e-ae1f-44a6-9c83-08670c5e9465","keywords":null,"link":"/tudomany/20250611_lagy-jarni-tudo-robotok-3d-nyomtatas-olcson","timestamp":"2025. június. 11. 10:03","title":"Járni tudó négylábú robotok sétálnak ki a 3D-nyomtatóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22d5a104-4a9b-4fff-8a55-f5e273933812","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy XIX. kerületi üzletben vizsgálódott a fogyasztóvédelem és a NAV.","shortLead":"Egy XIX. kerületi üzletben vizsgálódott a fogyasztóvédelem és a NAV.","id":"20250612_kis-es-nagykereskedo-nkfh-fogyasztovedelem-nyerstej-kosz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22d5a104-4a9b-4fff-8a55-f5e273933812.jpg","index":0,"item":"3f97e028-0eee-40fe-a2e5-1ffadaf058f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250612_kis-es-nagykereskedo-nkfh-fogyasztovedelem-nyerstej-kosz","timestamp":"2025. június. 12. 10:14","title":"Nyerstejet palackoztak az öltözőben, ahová kóbor macskák is bejárhattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hét második felében mind a benzin, mind a gázolaj ára emelkedik a kutaknál.","shortLead":"A hét második felében mind a benzin, mind a gázolaj ára emelkedik a kutaknál.","id":"20250611_Dragul-a-tankolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742.jpg","index":0,"item":"a8e4f9a0-b027-463a-9f7d-a49d8a3f7d9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250611_Dragul-a-tankolas","timestamp":"2025. június. 11. 10:15","title":"Drágul a tankolás – és a nyári szezon még most jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bce436-f38b-4d15-a6ab-7820342c3342","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint „baj van a toronyban”, Magyar drogtesztnek vetné alá Rogánt és Deutschot.","shortLead":"A miniszterelnök szerint „baj van a toronyban”, Magyar drogtesztnek vetné alá Rogánt és Deutschot.","id":"20250610_Orban-Viktor-Magyar-Peter-drog-alkohol-elhizas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6bce436-f38b-4d15-a6ab-7820342c3342.jpg","index":0,"item":"f5938db6-de6b-4b53-b7c8-cb50015011e4","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_Orban-Viktor-Magyar-Peter-drog-alkohol-elhizas-ebx","timestamp":"2025. június. 10. 13:27","title":"Orbán azt állította a Harcosok Klubjában, hogy Magyar drogozik, válaszul a Tisza elnöke közölte, hogy bármikor elmegy drogtesztre, ha jön Rogán, Deutsch, Szájer és Habony is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]