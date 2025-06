Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"427567a2-aa11-46d4-b45e-93080ecfeced","c_author":"Balla István, Lakos Gábor ","category":"360","description":"Az 1960-as, 70-es években még több százan laktak a belső-somogyi Kakpusztán, volt itt iskola, művelődési ház, kocsma, fűrésztelep, és még focipálya is saját csapattal. Mára azonban a természet teljesen visszahódította magának a területet. Egy Kakpusztán felnőtt tanúval és a hely történetét könyvben is feldolgozó hagyományőrzővel jártuk be a környéket.","shortLead":"Az 1960-as, 70-es években még több százan laktak a belső-somogyi Kakpusztán, volt itt iskola, művelődési ház, kocsma...","id":"20250609_Kakpuszta-Kihalt-falvak-6","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/427567a2-aa11-46d4-b45e-93080ecfeced.jpg","index":0,"item":"fbe08b33-3aed-47f8-b275-2a6f2bb6c2de","keywords":null,"link":"/360/20250609_Kakpuszta-Kihalt-falvak-6","timestamp":"2025. június. 09. 20:00","title":"„Sokszor elsírom magam, ha kijövök ide” – A könyörtelen erdő az úr a nemrég még félezres Kakpusztán – Kihalt falvaink 6.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51158bcc-cb66-41e5-b50e-acaba9c99a0a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A növényi védekezés új elemét fedezték fel a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) kutatói, eredményeik alapján lehetőség nyílhat az ellenálló képesség növelésére.","shortLead":"A növényi védekezés új elemét fedezték fel a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) kutatói, eredményeik alapján lehetőség...","id":"20250611_ellenallo-novenyek-vedekezes-szte-biologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51158bcc-cb66-41e5-b50e-acaba9c99a0a.jpg","index":0,"item":"7f910704-de47-430f-a28e-f9e8198cce9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250611_ellenallo-novenyek-vedekezes-szte-biologia","timestamp":"2025. június. 11. 11:03","title":"Szegeden véletlenül felfedezték, hogyan lehet saját ellenanyagukkal permetezni a növényeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dbe5e9c-c80b-418a-9137-28060150029e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Társa szerencsésen túlélte az állattal való találkozást.","shortLead":"Társa szerencsésen túlélte az állattal való találkozást.","id":"20250610_Medvetamadasban-halt-meg-egy-turazo-Gorogorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dbe5e9c-c80b-418a-9137-28060150029e.jpg","index":0,"item":"6bb4bc96-3d77-4b17-a19e-4bdd9dd12a02","keywords":null,"link":"/elet/20250610_Medvetamadasban-halt-meg-egy-turazo-Gorogorszagban","timestamp":"2025. június. 10. 12:36","title":"Medvetámadásban halt meg egy túrázó Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8248bf3-8719-4a66-989e-8ebcdfa59f2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most először adott interjút az ukrán elnök magyar médiumnak a háború kitörése óta. A Válasz Online-nak beszélt többek között Orbán Viktor ukrajnai megítéléséről, a kémbotrányról, az őt ábrázoló plakátokról és arról is, miért követ el szerinte történelmi bűnt Magyarország.","shortLead":"Most először adott interjút az ukrán elnök magyar médiumnak a háború kitörése óta. A Válasz Online-nak beszélt többek...","id":"20250610_Volodimir-Zelenszkij-Orban-Viktor-interju-Valasz-Online-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8248bf3-8719-4a66-989e-8ebcdfa59f2d.jpg","index":0,"item":"7a044f1c-e620-46d9-a5e3-24e9689114c4","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_Volodimir-Zelenszkij-Orban-Viktor-interju-Valasz-Online-ebx","timestamp":"2025. június. 10. 08:35","title":"Zelenszkij a kémbotrányról beszélt a Válasz Online-nak: Nem szeretnék senkit fenyegetni, de tényleg minden a birtokunkban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7271ed-5017-4625-ab90-e2cfce6dbe87","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamarosan elérhető lesz egy új társkereső alkalmazás, ami szakít az eddigi gyakorlattal, amelyen nem látványos képekkel, valamint tökéletesre csiszolt bemutatkozásokkal találkozhat. ","shortLead":"Hamarosan elérhető lesz egy új társkereső alkalmazás, ami szakít az eddigi gyakorlattal, amelyen nem látványos...","id":"20250610_lovejack-uj-tarskereso-alkalmazas-ot-szo-koncepcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a7271ed-5017-4625-ab90-e2cfce6dbe87.jpg","index":0,"item":"6f0ac3cf-5bb9-4118-818a-1d5164ee58ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20250610_lovejack-uj-tarskereso-alkalmazas-ot-szo-koncepcio","timestamp":"2025. június. 10. 09:03","title":"A Tinder már boomer, az új randiappban 5 szóban kell elmondania magáról mindent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87019d62-194f-4ac3-8c04-c4c435c987f1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Műszaki hiba lépett fel, így egyelőre nem tudni, mikor indulhat el az űrbe a második magyar űrhajós.","shortLead":"Műszaki hiba lépett fel, így egyelőre nem tudni, mikor indulhat el az űrbe a második magyar űrhajós.","id":"20250611_kapu-tibor-urutazas-start-kiloves-halasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87019d62-194f-4ac3-8c04-c4c435c987f1.jpg","index":0,"item":"5be4b737-0d5d-4144-8fdf-30b6c066fe58","keywords":null,"link":"/tudomany/20250611_kapu-tibor-urutazas-start-kiloves-halasztas","timestamp":"2025. június. 11. 06:53","title":"Újra elhalasztották Kapu Tibor űrutazásának startját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa3a9a7b-5289-4c83-b33d-a48ec8dd589b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nébih szerint a nagyobb vásárcsarnokokban kezd kiszorulni a hazai őstermelői áru.","shortLead":"A Nébih szerint a nagyobb vásárcsarnokokban kezd kiszorulni a hazai őstermelői áru.","id":"20250610_Fokozott-szamocaellenorzeseket-tartott-a-Nebih-paran-megprobaltak-kijatszani-a-hatosagot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa3a9a7b-5289-4c83-b33d-a48ec8dd589b.jpg","index":0,"item":"d1e5168c-af10-4ecb-a7b6-c5be42aaeb4b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_Fokozott-szamocaellenorzeseket-tartott-a-Nebih-paran-megprobaltak-kijatszani-a-hatosagot","timestamp":"2025. június. 10. 12:47","title":"Tényleg annyi termelői eper lenne az országban, hogy szinte minden sarkon találkozni vele? Ennek akart utánajárni a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa856f2-43de-424e-8c87-830cabb2b629","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A klíma- és emberjogi aktivista Párizson keresztül térhez vissza Svédországba.","shortLead":"A klíma- és emberjogi aktivista Párizson keresztül térhez vissza Svédországba.","id":"20250610_greta-thunberg-freedom-flotilla-izrael-franciaorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fa856f2-43de-424e-8c87-830cabb2b629.jpg","index":0,"item":"56aeba99-aa20-402b-878e-3d83a6ce15a0","keywords":null,"link":"/elet/20250610_greta-thunberg-freedom-flotilla-izrael-franciaorszag","timestamp":"2025. június. 10. 10:50","title":"Egy Franciaországba tartó repülőjárattal hagyta el Izraelt Greta Thunberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]