Kitört a botrány a Trump-táborban, mert bevándorlónak nevezte Supermant az új film rendezője

Magyarországon július 10-én, az Egyesült Államokban július 11-án mutatják be James Gunn Superman-filmjét, amelyről – amint levetítik a hazai sajtónak – mi is elmondjuk a véleményünket. Sokan azonban már látatlanban véleményt formáltak, sőt egyesek a politikai spektrumon is elhelyezték a filmet.

A Variety emlékeztet rá: a Trump-hívek alkotta MAGA-tábor támadni kezdte a filmet, miután James Gunn rendező bevándorlónak nevezte a világ legnépszerűbb képregényhősét.

Superman nem más, mint Amerika története. A bevándorlóké, akik máshonnan jöttek és benépesítették az országot. De számomra a történet legfőbb üzenete, hogy az alapvető emberi kedvesség érték, olyasvalami, amit elveszítettünk

– idézi a Variety az új Superman-film rendezőjét, aki a The Times of Londonnak nyilatkozott.

Gunn gondolatait nem fogadta jól az amerikai konzervatív média, a Fox News egyenesen “superwoke”-nak titulálta az új Supermant, emlékeztet a lap.

James Gunn annyit reagált a konzervatívok kirohanására, hogy a film szerinte mindenkinek szól, egyébként pedig semmi mondanivalója azok számára, akik negatív dolgokat terjesztenek a Superman-filmről. A rendező a hétfői világpremieren azt mondta, hogy a filmje a kedvességről szól, amihez mindenki tud viszonyulni.

A film egyik fontos szereplője, Nathan Fillion ennél is frappánsabban fogalmazta meg a véleményét:

Valakinek szüksége van egy ölelésre. Ez csak egy film, skacok

– adott életmódtanácsot a színész.