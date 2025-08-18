Megjelent a Margaret Island utolsó dala.

Mint arról beszámoltunk, a magyar népzenével kevert folk-popot játszó zenekar 11 év és 5 lemez után jelentette be, hogy feloszlik.
11 évvel ezelőtt azért kezdtünk el együtt zenélni, hogy minél többet adhassunk nektek és magunknak. A zene szeretete, a koncertezés, a bakancslistás élmények és a dalok fontak össze minket veletek egy óriási családdá. Az elmúlt hónapokban sokat dolgoztunk magunkon közösen és egyénileg is. Együtt nőttünk fel, a vágyaink pedig ennyi idő távlatából természetszerűleg megváltoztak. Beszélgetéseink során realizálódott, hogy mások lettek a motivációink, szétfutottak az álmaink és a jövőképünk, ezért együttesen arra a döntésre jutottunk, hogy befejezzük a közös zenélést
– tudatta május végén a zenekar a Facebookon.
A most megjelent, „Csend van” című dalt a Margaret Island a Superar gyermekkórussal közösen készítette. A különleges együttműködésből született mű élőben először az október 1-jei Superalbum Nagykoncerten lesz hallható a Budapest Parkban, másnap pedig a zenekar búcsúkoncertjén is.
Nyitókép: Margaret Island és a Superar gyermekkórus Fotó: Járosi Alina
