[{"available":true,"c_guid":"4a1dd484-b849-4fce-bcbe-282ed49f64c8","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Íme a bizonyíték arra, hogy 200 ezer forint magasságában is lehet korrekt érintőkijelzős 2-in-1 hordozható számítógépet vásárolni. ","shortLead":"Íme a bizonyíték arra, hogy 200 ezer forint magasságában is lehet korrekt érintőkijelzős 2-in-1 hordozható számítógépet...","id":"20200809_lenovo_ideapad_flex_5_notebook_teszt_velemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a1dd484-b849-4fce-bcbe-282ed49f64c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e5683b-d8e2-4841-b76d-2aecb07090d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200809_lenovo_ideapad_flex_5_notebook_teszt_velemeny","timestamp":"2020. augusztus. 09. 16:00","title":"Olcsón is lehet jót: teszten az alakváltó új Lenovo IdeaPad notebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754f8ce3-9a46-4365-b9e7-84439c22ca1b","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Egy évvel ezelőtt még azt hihettük volna, hogy a social distancing valami fura internetes kihívás, a maszk pedig egy poénos kiegészítő. Ma már tudjuk, hogy ez a valóság, és egyre kevesebb benne a poén. A koronavírus kilőtte az idei Szigetet, ott, ahol tavaly akkora volt a tömeg, hogy még a K-híd is beleremegett, idén csend és üresség van. Az emlékek azonban itt vannak velünk. Belelapoztunk a régi képeinkbe, hogy felidézzük a szigetes éveket, amikor még nem féltünk úgy igazán közel kerülni egymáshoz. ","shortLead":"Egy évvel ezelőtt még azt hihettük volna, hogy a social distancing valami fura internetes kihívás, a maszk pedig...","id":"20200809_Sziget_fesztival_nagyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=754f8ce3-9a46-4365-b9e7-84439c22ca1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83d3787e-2075-4750-b519-4676fe53f6bf","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200809_Sziget_fesztival_nagyitas","timestamp":"2020. augusztus. 09. 20:00","title":"Amikor még önfeledten öleltünk a Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d99fe3a-1e32-4731-aa52-50a01a8438fe","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A Sanofi francia gyógyszergyártónál kötött le 300 millió adag koronavírus elleni vakcinát az Európai Bizottság, ebből juthat az Orbán Viktor által említett 5 millió Magyarországnak. A tervek szerint az oltóanyagot szeptemberben kezdik tesztelni, a cég becslése szerint jövő nyáron hozhatják forgalomba. A stratégiával Brüsszel komoly kockázatot vállalt: a gyártók költségeinek egy részét is állja, cserébe jogot kap a vásárlásra, ám kérdés, hogy valóban a Sanofi vakcinája lesz-e a befutó. ","shortLead":"A Sanofi francia gyógyszergyártónál kötött le 300 millió adag koronavírus elleni vakcinát az Európai Bizottság, ebből...","id":"20200808_Europai_Bizottsag_koronavirus_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d99fe3a-1e32-4731-aa52-50a01a8438fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90fc318e-efa9-4dc5-a7b5-a3767459137a","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Europai_Bizottsag_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. augusztus. 08. 07:00","title":"Így juthat Brüsszel segítségével ötmillió adag koronavírus-vakcinához Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e85a078-1e69-4da4-9ef8-bca59c488252","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Badacsonytomajban adta volna elő az Én meg az Ének című előadását.



","shortLead":"Badacsonytomajban adta volna elő az Én meg az Ének című előadását.



","id":"20200808_Negy_szam_utan_le_kellett_allitani_Berczesi_Robert_koncertjet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e85a078-1e69-4da4-9ef8-bca59c488252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4760f21d-1594-4b6d-ba0c-9ec34d10d88b","keywords":null,"link":"/elet/20200808_Negy_szam_utan_le_kellett_allitani_Berczesi_Robert_koncertjet","timestamp":"2020. augusztus. 08. 11:35","title":"Négy szám után le kellett állítani Bérczesi Róbert koncertjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97911208-eb5c-48af-800c-9451fabaf92c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minden műfajban, így a lakókocsis turizmusban is vannak extrém résztvevők. ","shortLead":"Minden műfajban, így a lakókocsis turizmusban is vannak extrém résztvevők. ","id":"20200809_Aligha_letezik_ennel_szigorubb_lakokocsi_auto_kombo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97911208-eb5c-48af-800c-9451fabaf92c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af900f19-e8da-4a24-a556-7103db2acd40","keywords":null,"link":"/cegauto/20200809_Aligha_letezik_ennel_szigorubb_lakokocsi_auto_kombo","timestamp":"2020. augusztus. 09. 08:17","title":"Aligha létezik ennél szigorúbb lakókocsi, autó kombó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0dcbec8-a617-4974-b630-1d7d741f90b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A motorbalesetben meghalt Koncz Ferenc parlamenti helyéért lányát, Koncz Zsófiát indítja a Fidesz. Koncz Zsófia volt még fidelitasos korában a „provokátorfigyelő” egyik kiötlője.","shortLead":"A motorbalesetben meghalt Koncz Ferenc parlamenti helyéért lányát, Koncz Zsófiát indítja a Fidesz. Koncz Zsófia volt...","id":"20200808_A_Fidesz_a_provokatorfigyelo_szellemi_anyjat_inditja_parlamenti_mandatumert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0dcbec8-a617-4974-b630-1d7d741f90b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb3a2c95-51ff-4730-a448-4faf586338dc","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_A_Fidesz_a_provokatorfigyelo_szellemi_anyjat_inditja_parlamenti_mandatumert","timestamp":"2020. augusztus. 08. 11:15","title":"A Fidesz a „provokátorfigyelő” szellemi anyját indítja parlamenti mandátumért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b899057a-0e83-4ae9-af2e-72d857550f8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Számos tragédia érte a közelmúltban azt a brit férfit, aki egy nappal azután nyert a lottón, hogy még a munkáját is elveszítette. ","shortLead":"Számos tragédia érte a közelmúltban azt a brit férfit, aki egy nappal azután nyert a lottón, hogy még a munkáját is...","id":"20200809_Kirugtak_a_brit_ferfit_majd_masnap_1_millio_fontot_nyert_a_lotton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b899057a-0e83-4ae9-af2e-72d857550f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15164234-75e7-409e-8c6d-2df0c1ddf431","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200809_Kirugtak_a_brit_ferfit_majd_masnap_1_millio_fontot_nyert_a_lotton","timestamp":"2020. augusztus. 09. 10:56","title":"Kirúgták a brit férfit, majd másnap 1 millió fontot nyert a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"031bf553-a7e9-413b-bb25-f7f36fae952d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Majdnem megduplázódott tíz év alatt azoknak a dollármilliárdosoknak az összvagyona, akik megfogadták, hogy a fele vagyonukat eljótékonykodják. Pedig jótékonykodnak, csak nem elég gyorsan.","shortLead":"Majdnem megduplázódott tíz év alatt azoknak a dollármilliárdosoknak az összvagyona, akik megfogadták, hogy a fele...","id":"20200808_A_gazdagok_olyan_gyorsan_gazdagszanak_hogy_nem_birjak_eljotekonykodni_a_penzuket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=031bf553-a7e9-413b-bb25-f7f36fae952d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af748381-34b1-488c-9bab-1d93f45ce8ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200808_A_gazdagok_olyan_gyorsan_gazdagszanak_hogy_nem_birjak_eljotekonykodni_a_penzuket","timestamp":"2020. augusztus. 08. 14:24","title":"A gazdagok olyan gyorsan gazdagszanak, hogy nem bírják eljótékonykodni a pénzüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]