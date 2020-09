Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7035f2f4-887f-430a-bbab-c06e37b1a3bb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az apró kocka játékra is alkalmas, sorozatgyártása után nagyjából 588 ezer forintért lehet majd vásárolni belőle.","shortLead":"Az apró kocka játékra is alkalmas, sorozatgyártása után nagyjából 588 ezer forintért lehet majd vásárolni belőle.","id":"20200924_legkisebb_rubikkocka_japan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7035f2f4-887f-430a-bbab-c06e37b1a3bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38df01c3-2ce4-4347-932a-db31666e5701","keywords":null,"link":"/elet/20200924_legkisebb_rubikkocka_japan","timestamp":"2020. szeptember. 24. 12:35","title":"A világ legkisebb Rubik-kockáját mutatták be Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcb5fb37-6a67-4322-b979-fbe1a213fd0b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az interneten követheti nyomon a nagyközönség a déli simabálna (Eubalaena australis) új-zélandi populációjába tartozó néhány példány vándorlását.","shortLead":"Az interneten követheti nyomon a nagyközönség a déli simabálna (Eubalaena australis) új-zélandi populációjába tartozó...","id":"20200924_deli_simabalna_vandorlasa_muholdas_nyomovetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcb5fb37-6a67-4322-b979-fbe1a213fd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a4be0e-675e-4ae9-b7bf-896607ce98e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200924_deli_simabalna_vandorlasa_muholdas_nyomovetes","timestamp":"2020. szeptember. 24. 10:03","title":"Nyomkövetőt szereltek hat bálnára, itt ön is nézheti, merre vándorol a csapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32845bce-deb8-4247-9527-b4a2dd5be539","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Fodor-Petrov Józsefnek 15 évig csak a rezsit kell fizetnie a város központi helyén fekvő helyiségekért.","shortLead":"Fodor-Petrov Józsefnek 15 évig csak a rezsit kell fizetnie a város központi helyén fekvő helyiségekért.","id":"20200923_Pecs_foter_iroda_Fideszkozeli_hirportal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32845bce-deb8-4247-9527-b4a2dd5be539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78211008-22f5-40dd-bcdc-48dc4d1c98c0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200923_Pecs_foter_iroda_Fideszkozeli_hirportal","timestamp":"2020. szeptember. 23. 15:52","title":"Ingyen bérel irodát Pécs főterén a Fidesz-közeli hírportált működtető vállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55315262-627c-4de9-894c-5d9e787210c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök Brüsszelben fejtette ki, mi a véleménye az Európai Bizottság új migrációs javaslatcsomagjáról. ","shortLead":"A magyar miniszterelnök Brüsszelben fejtette ki, mi a véleménye az Európai Bizottság új migrációs javaslatcsomagjáról. ","id":"20200924_Orban_migracio_kvota_Brusszel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55315262-627c-4de9-894c-5d9e787210c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeba4700-a113-4a73-8d62-1f808a5c49b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_Orban_migracio_kvota_Brusszel","timestamp":"2020. szeptember. 24. 14:36","title":"Orbán: Hiába nevezik át a kvótát, attól még kvóta marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c08a43a6-b9c4-458e-80f1-9449fa624ff8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új helyeken lesznek kénytelenek megbeszélni a vírustagadók, hogy „a koronavírus nem létezik, és egyébként is Bill Gates terjeszti az 5G-vel, maszkot pedig nem kell hordani, mert mindenki megfullad alatta a szén-dioxidtól”.","shortLead":"Új helyeken lesznek kénytelenek megbeszélni a vírustagadók, hogy „a koronavírus nem létezik, és egyébként is Bill Gates...","id":"20200924_facebook_jarvanytagadas_virus_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c08a43a6-b9c4-458e-80f1-9449fa624ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4abf2819-d487-42ae-8951-0ab2aa35e2a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200924_facebook_jarvanytagadas_virus_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 24. 14:46","title":"Lekapcsolta a Facebook a legnagyobb magyar járványtagadó oldalakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csillagászok mindössze hat nappal korábban fedezték fel a 2020 SW jelű űrsziklát, amely a következők órákban fog elsuhanni mellettünk.","shortLead":"A csillagászok mindössze hat nappal korábban fedezték fel a 2020 SW jelű űrsziklát, amely a következők órákban fog...","id":"20200923_aszteroida_kisbolygo_2020_sw","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16fe1306-6154-453c-8e74-38a0dfcb59e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_aszteroida_kisbolygo_2020_sw","timestamp":"2020. szeptember. 23. 14:03","title":"Potenciálisan veszélyes kisbolygó halad el a Föld mellett csütörtök hajnalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi a vád szerint közel négy évig zaklatott kiskorú diáklányokat.","shortLead":"A férfi a vád szerint közel négy évig zaklatott kiskorú diáklányokat.","id":"20200923_Letartoztattak_fajtalankods_kertesz_obuda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc9f77d-46a3-4f49-ac93-b6b889a7dbdd","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_Letartoztattak_fajtalankods_kertesz_obuda","timestamp":"2020. szeptember. 23. 16:48","title":"Letartóztatták az óbudai iskoláslányokkal fajtalankodó kertészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"439564d4-6261-414f-beb3-2cb2b0afe04a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minap adta ki legfrissebb jelentését az AV-Comparatives független tesztlabor. Tizenhét internetbiztonsági programot teszteltek, négy vett észre minden kártékony kódot.","shortLead":"Minap adta ki legfrissebb jelentését az AV-Comparatives független tesztlabor. Tizenhét internetbiztonsági programot...","id":"20200924_melyik_a_legjobb_virusirto_ingyenes_letoltes_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=439564d4-6261-414f-beb3-2cb2b0afe04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490d8305-241d-4176-9ef0-c6e8367c6b32","keywords":null,"link":"/tudomany/20200924_melyik_a_legjobb_virusirto_ingyenes_letoltes_teszt","timestamp":"2020. szeptember. 24. 08:03","title":"Melyik vírusirtó véd most a legjobban? Ingyen is le lehet tölteni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]