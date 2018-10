Rengeteget tanulok a hallgatóimtól. Mesélek tabukról, amelyektől feloldódnak, és olyat is elmernek mondani, amit soha senkinek. Vallanak a nimfomániás nők, az aszexuális emberek, akik mégis belemennek kapcsolatokba, az erőszakon átesettek, olyanok, akik tíz éve vetélnek folyamatosan, olyanok, akik a szeretőjüktől akarnak gyereket, nem a férjüktől. Hangot kap minden csoportban a pornófüggőség, annak minden aspektusával együtt: hogy érzi magát ettől a férfi, milyen fantáziaképei vannak, milyen negatív kihatása van a párkapcsolatára és az egész életére. Ezek a tabunak számító történetek sokat segítenek a hallgatóknak. Rájönnek, hogy a saját problémájuk másokat is érint, nincs ebben semmi abnormális, és ez már önmagában egy megnyugvás.

A változásoknak nagyobb része a tanfolyamon megtörténik. Itt állítgatják át nők is férfiak is a szempontokat, keretezik át a rögzült gondolatokat, szokásokat. Akkor másképp gondolkodhatok a puncimról, a farkamról, az orgazmusomról, a szégyenemről, a bűntudatomról, az egész szexualitásomról? A gyerekkori megrekedt, berögzült szempontrendszerünket állítjuk egy új szintre. Egy-egy hétvégi képzés után úgy mennek haza a nők, hogy a fejükben kész a hüvelyi orgazmus forgatókönyve. Hogy lehetséges ez? Felszabadulnak, átértékelnek, rájönnek a hibákra, a változtatás lehetőségére. Másképp látják már magukat, a férfiakat, a szabadságot. Nem bántják magukat a saját természetük miatt, tudják, hogy szabad szexuálisnak lenni, szabad felfokozott szexuális vágyat érezni, szabad várni, ha nincs vágy, hogy a másik kedvet csináljon hozzá.

Férfi-, női csoportban egyaránt alapkérdés szokott lenni, hogy kezdeményezhet-e a nő. Sok férfi kifejezetten boldog ettől, sőt valóságos terápia, ha megkívánja valaki, mert azt érzi, hogy végre egy nő, akinek ő kell. A Gésa kurzuson játék keretében kimondunk olyan szavakat, amelyeket soha életükben nem ejtettünk ki. Párokat alkotva soroljuk a nemi szervek neveit, és lehetőleg olyat, amivel meghökkentjük a másikat. Könnyesre nevetjük magunkat, amikor próbálgatjuk ezeket a szavakat. Ez is a szabadságunk felépítése, mert mi, nők le vagyunk korlátozva, méghozzá olyan területen, ami nagyon fontos a férfiaknak, mert ők kifejezetten szeretik a szabadságot. Ez azért okoz gondot, mert a férfi így otthon nem tudja megélni a szabadságot, és könnyebben elcsábul egy olyan nő felé, aki szabadságnak adja elő a marketinget. Ma már bármilyen paramétert, kívánságot beír valaki egy prostituáltakat kínáló weboldalra, találatok sokasága sorjázik elő. Hol tud egy feleség ezzel versengeni? De ha a pár a változást, a fejlődést egymással tudja megélni, akkor kibontakozásban vannak, ami nem válhat unalmassá.

Egy hosszú kapcsolatban a szerelmi tűz nem úgy őrizhető meg, ahogy gondolja az ember. Átminősül a kapcsolat. Az a szenvedély, ami a szerelemben található, vissza nem hozható, mert ez egy olyan pluszadalék, ami csak arra a szakaszra jellemző. A szerelem szenvedélyének a mérséklődése után olyan szakasz következik, amiben másfajta pluszadalék van, ez pedig a szeretet, meghittség, összetartozás erős érzése. A szexualitásban is megjelenik ez a többlet, amit meg lehet, hogy a szerelem nem képes megadni, hiszen akkor azt se tudjuk, kibe vagyunk szerelmesek. Később már igazán szövetséget alkotunk, már pontosan tudjuk, hogy ki a másik ember, és ez olyan minőséget hoz be, amit nem tud az előző. Van egy hosszú átmenet, amikor jelen van még a szerelem, de már benne van a szeretés, amit viszont nagyon fontos gondozni. Ezt sem tanítják meg nekünk. Azt hisszük, hogy a szerelmünk, egymás szeretete mindig úgy fog maradni, ahogy azt az elején érezzük, de ez tévedés. Ez is egy tabu, mint ahogy az is, hogy elhal a szexualitás a kapcsolatban.

A legtöbb ember szégyelli magát, megoldásokkal próbálkozik, de azt sem tudja, mi a normális és mi nem. Ha vágy van, nem merjük megmutatni, ha nincs vágy, akkor azt gondoljuk, hogy kellene, pedig azt el is lehetne fogadni, hogy mi úgy vagyunk jól. Értelmetlenek az ilyen kérdések, hogy például: „Hetente hányszor kell szexelni az egészségért?” Aki nem kívánja, annak egyszer sem. Jellemzően feladjuk a saját természetünket, meg akarunk felelni. Nem gondolom, hogy mindenkinek szexuális életet kell élnie, hogy vannak előírások, hogy kivel szabad, kivel nem, és ha igen, akkor hányszor és mi módon. Mindenkinek megvan a joga a saját életéhez, saját tapasztalásához, saját természetéhez. Sem én, sem az általam kiképzett segítők nem adunk tanácsokat az embereknek, mi csak a saját természetükhöz segítjük őket közelebb, megértést adunk a működtetésükhöz. Így tudjuk felépíteni például a hüvelyi orgazmust, vagy azt, hogy a férfiak tudjanak többször élvezethez jutni, de magömlésük csak akkor legyen, ha akarják. Ezek olyan magas szintű összeolvadási formák már, amelyek olyan erős kompetenciaérzetet adnak a nőnek, férfinak, hogy megélheti azt, hogy képes rá, alkalmas rá, örömöt tud adni és kapni.

Azon túl, hogy a szex komoly ragasztó két ember között, nagyfokú feszültség levezető, egészségmegtartó szerepe is van, már amennyiben kívánják az emberek. Vannak életszakaszok – gondoljunk csak egy kismamára, aki a szülés után két órákat alszik csak egybefüggően: nem valószínű, hogy az ő libidója erőteljes. Ha ugyanazzal a forgatókönyvvel szeretne szeretkezni, mint a szerelmes években, akkor csalódnia kell. Hiába várja, hogy magától jön a libidó. Nem jön, ahogyan a férfinál sem, ha csak üldögél a kanapén, és várja, hogy feltámadjon.

Az, hogy az ember vonzónak érezze magát, nem a szépségen múlik. Egyébként a Gésa csoportban végzett felmérésünknek az eredménye, hogy a nők kilencvennégy százalékban több pozitív visszajelzést kapnak a külvilágból a nőiségükkel kapcsolatban, mint korábban, és kilencvenhárom százalék szexinek érzi magát, ami nagyon fontos érzés. Ha megnézzük a virágokat, akkor azt látjuk, hogy mindegy, milyen a színe, formája, illata, bátran kínálja magát. Ha megtanuljuk, hogyan fogadjuk el magunkat, és így jutunk el az időskorba, amikor már nem örülhetünk a feszes bőrünknek, mert nem lesz, akkor is tudunk örülni a nőiségünknek, ami egy harmonikus életérzést ad.

