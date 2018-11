Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa015b42-3561-42e0-93bf-76ac979f4251","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három hosszabb reklámvideót is kiadott a Google, ezekben a Pixel 3-ra váltásra próbálja rávenni (az iOS-es) felhasználókat.","shortLead":"Három hosszabb reklámvideót is kiadott a Google, ezekben a Pixel 3-ra váltásra próbálja rávenni (az iOS-es...","id":"20181129_google_pixel_r_unswitchable_hirdetesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa015b42-3561-42e0-93bf-76ac979f4251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7efb553-37d9-4aff-b1de-f0b9afa5629a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181129_google_pixel_r_unswitchable_hirdetesek","timestamp":"2018. november. 29. 13:03","title":"Önt vajon meggyőzné így a Google, hogy váltson Pixel 3-ra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95eb93b-35ef-45a3-8f90-8234ddda0cbf","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A fővárosi klub járt rosszabbul, őket a pénzbüntetés mellett szektorlezárásra is kötelezte a szövetség fegyelmi bizottsága.","shortLead":"A fővárosi klub járt rosszabbul, őket a pénzbüntetés mellett szektorlezárásra is kötelezte a szövetség fegyelmi...","id":"20181129_A_Vidit_es_az_Ujpestet_is_megbuntettek_a_fehervari_stadionavaton_tortentek_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d95eb93b-35ef-45a3-8f90-8234ddda0cbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"279af571-c977-4869-a6cb-8133f231946a","keywords":null,"link":"/sport/20181129_A_Vidit_es_az_Ujpestet_is_megbuntettek_a_fehervari_stadionavaton_tortentek_miatt","timestamp":"2018. november. 29. 18:32","title":"A Vidit és az Újpestet is megbüntették a fehérvári stadionavatón történtek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a82b4a73-6c32-4213-a523-316975e124f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A világ egyik legjelentősebb lapja a csütörtöki, nemzetközi kiadásán címlapon tálalja, hogyan tud meghalni a független sajtó. Orbán Viktorról és a kormányzati szócsővé silányított Origo portálról írnak.","shortLead":"A világ egyik legjelentősebb lapja a csütörtöki, nemzetközi kiadásán címlapon tálalja, hogyan tud meghalni a független...","id":"20181129_A_New_York_Times_cimlapon_hirdeti_hogyan_oltek_meg_az_Origot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a82b4a73-6c32-4213-a523-316975e124f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b667f5b-1d59-46b3-ba27-0c141ed2f104","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_A_New_York_Times_cimlapon_hirdeti_hogyan_oltek_meg_az_Origot","timestamp":"2018. november. 29. 08:11","title":"A New York Times címlapon hirdeti, hogyan ölték meg az Origót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szakemberek szerint Ho Csien-kuj eljárása, amely során sikerült úgy módosítania csecsemők génállományát, hogy ellenállóak legyenek például a HIV-vírussal szemben is, nem csak felelőtlen volt, a nemzetközi szabályozásoknak sem felelt meg. ","shortLead":"A szakemberek szerint Ho Csien-kuj eljárása, amely során sikerült úgy módosítania csecsemők génállományát...","id":"20181129_crispr_genszerkesztes_ho_csienkuj_genmodositas_ikerpar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bfeeaf9-5b8b-4b86-ac3d-255d00c3f099","keywords":null,"link":"/tudomany/20181129_crispr_genszerkesztes_ho_csienkuj_genmodositas_ikerpar","timestamp":"2018. november. 29. 12:33","title":"Óriási a felháborodás a génszerkesztett ikerpár miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e15407f-f3ed-4e13-8962-6dfe64ed874b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai színész azt írja, új barátokat talált Magyarországon.","shortLead":"Az amerikai színész azt írja, új barátokat talált Magyarországon.","id":"20181129_Chuck_Norris_a_Twitteren_orul_hogy_talalkozhatott_Orbannal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e15407f-f3ed-4e13-8962-6dfe64ed874b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c673ec6c-2076-4e45-b725-c712d363b65a","keywords":null,"link":"/elet/20181129_Chuck_Norris_a_Twitteren_orul_hogy_talalkozhatott_Orbannal","timestamp":"2018. november. 29. 15:12","title":"Chuck Norris a Twitteren örül, hogy találkozhatott Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f36504-22bf-49c3-97db-8989cdc17751","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vádat emeltek Pásztor Anna zaklatója ellen. Az igazságügyi elmeorvosi szakértő szerint a dunaszerdahelyi férfi büntethető, kezelésre lenne szüksége.","shortLead":"Vádat emeltek Pásztor Anna zaklatója ellen. Az igazságügyi elmeorvosi szakértő szerint a dunaszerdahelyi férfi...","id":"20181129_Az_elmeorvos_szerint_segitsegre_lenne_szuksege_Pasztor_Anna_zaklatojanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41f36504-22bf-49c3-97db-8989cdc17751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9540b39-f10a-4f32-a757-08dd892d06c9","keywords":null,"link":"/elet/20181129_Az_elmeorvos_szerint_segitsegre_lenne_szuksege_Pasztor_Anna_zaklatojanak","timestamp":"2018. november. 29. 08:56","title":"Az elmeorvos szerint segítségre lenne szüksége Pásztor Anna zaklatójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f7d231c-c4b5-48a5-8bfa-fab93389b714","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Bár alapvetően haszonjármű, egyre többen divatterepjáró helyett vásárolják a remek kiállású Rangert, amely egyáltalán nem jön zavarba, ha kemény terepre hajtanak vele. Ezt onnan tudjuk ilyen biztosan, mert próbának vetettük alá.","shortLead":"Bár alapvetően haszonjármű, egyre többen divatterepjáró helyett vásárolják a remek kiállású Rangert, amely egyáltalán...","id":"20181129_nagyon_terepes_kicsit_divatos_es_afa_nelkuli__sarat_dagasztottunk_a_ford_rangerrel_vw_amarok_pickup","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f7d231c-c4b5-48a5-8bfa-fab93389b714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3595fc34-eca0-44d3-98ef-c60dfba2d71b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181129_nagyon_terepes_kicsit_divatos_es_afa_nelkuli__sarat_dagasztottunk_a_ford_rangerrel_vw_amarok_pickup","timestamp":"2018. november. 29. 18:00","title":"Nagyon terepes, kicsit divatos és áfa nélküli – sarat dagasztottunk a Ford Rangerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"863da0f3-ddcc-4197-ac92-6f3b64110ad3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Seat nemrégiben alapított új márkája egy igen sportos divatterepjáróval rúgta be az ajtót, amely az ABT-nek köszönhetően most még komolyabb produkciót ad elő. ","shortLead":"A Seat nemrégiben alapított új márkája egy igen sportos divatterepjáróval rúgta be az ajtót, amely az ABT-nek...","id":"20181129_meg_tobb_ero_350_loeros_lett_a_cupra_ateca_abt_tuning_seat_ateca","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=863da0f3-ddcc-4197-ac92-6f3b64110ad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c939916-c9e5-4063-b995-2bba2e3ead5e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181129_meg_tobb_ero_350_loeros_lett_a_cupra_ateca_abt_tuning_seat_ateca","timestamp":"2018. november. 29. 08:21","title":"Még több erő: 350 lóerős lett a Cupra Ateca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]