Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2884991b-4865-42bb-9345-01da84607dea","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A rendőrség szerint egy bűnbanda juttatta be őket az országba, amely illegális munkavállalókat szállít Japánba.","shortLead":"A rendőrség szerint egy bűnbanda juttatta be őket az országba, amely illegális munkavállalókat szállít Japánba.","id":"20181203_Nyom_nelkul_eltunt_46_kinai_epitomunkas_Japanban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2884991b-4865-42bb-9345-01da84607dea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aac910a-88a5-4d32-9e90-003dc2559fc7","keywords":null,"link":"/vilag/20181203_Nyom_nelkul_eltunt_46_kinai_epitomunkas_Japanban","timestamp":"2018. december. 03. 08:20","title":"Nyom nélkül eltűnt 46 kínai építőmunkás Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50efd9e8-0523-4fdf-9469-408a3c467a54","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Zéró toleranciát hirdetett meg a \"külföldiekkel” szemben Mlada Boleslav polgármestere, aki maga is bevándorló családból származik.","shortLead":"Zéró toleranciát hirdetett meg a \"külföldiekkel” szemben Mlada Boleslav polgármestere, aki maga is bevándorló családból...","id":"20181203_Migrans_csaladbol_szarmazo_polgarmester_ment_neki_a_vendegmunkasoknak_a_Skoda_cseh_fellegvaraban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50efd9e8-0523-4fdf-9469-408a3c467a54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29e08ab0-5125-48fc-8a58-d380d92946f3","keywords":null,"link":"/kkv/20181203_Migrans_csaladbol_szarmazo_polgarmester_ment_neki_a_vendegmunkasoknak_a_Skoda_cseh_fellegvaraban","timestamp":"2018. december. 03. 10:40","title":"Migráns családból származó polgármester ment neki a vendégmunkásoknak a Skoda cseh fellegvárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn az Európai Unió egész területén érvénybe lépett az az uniós rendelet, amely megszünteti az indokolatlan területi alapú korlátozásokat az e-kereskedelemben.","shortLead":"Hétfőn az Európai Unió egész területén érvénybe lépett az az uniós rendelet, amely megszünteti az indokolatlan területi...","id":"20181203_eu_digitalis_egyseges_piac_korlatozasok_ekereskedelem_geoblocking","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c2272a-5f22-4395-b523-058a6854c819","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_eu_digitalis_egyseges_piac_korlatozasok_ekereskedelem_geoblocking","timestamp":"2018. december. 03. 08:03","title":"Ma lépett életbe az új szabály: EU-n belül bárki bárhonnan rendelhet a webshopokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e84058-54fc-4b8b-9fef-48fa51678b99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi a kérdést is visszautasította ezzel kapcsolatban. ","shortLead":"Az Emmi a kérdést is visszautasította ezzel kapcsolatban. ","id":"20181203_A_kormany_szerint_nincs_semmi_kozuk_a_nyilvanos_WCkhez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52e84058-54fc-4b8b-9fef-48fa51678b99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1248b9d-3fdc-4d2e-8204-ed06c193f3f3","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_A_kormany_szerint_nincs_semmi_kozuk_a_nyilvanos_WCkhez","timestamp":"2018. december. 03. 14:15","title":"A kormány szerint nincs semmi közük a nyilvános WC-khez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72db9744-cdca-4984-a3e6-bb62730528b4","c_author":"Eduline","category":"brandchannel","description":"Tudjuk, hogy egy-egy nyelvet körülbelül hányan beszélnek, de mi a helyzet programnyelvekkel? Van olyan, amelyet már 4-5 millióan ismernek szerte a világban. Akárcsak egy idegen nyelvet, egy programnyelvet is bárki tanulhat – akár online is, eredményesen. ","shortLead":"Tudjuk, hogy egy-egy nyelvet körülbelül hányan beszélnek, de mi a helyzet programnyelvekkel? Van olyan, amelyet már 4-5...","id":"20181130_eduline_Hogyan_lehet_programozast_tanulni__online","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72db9744-cdca-4984-a3e6-bb62730528b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a99ebc1-9691-4e0e-b25f-346c16dce35e","keywords":null,"link":"/brandchannel/20181130_eduline_Hogyan_lehet_programozast_tanulni__online","timestamp":"2018. december. 03. 15:00","title":"Hogyan lehet programozást tanulni – online?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"onlinetanfolyam.eduline.hu","c_partnerlogo":"a4864346-32b0-4a3f-92eb-0463e3d8b740","c_partnertag":"Eduline"},{"available":true,"c_guid":"063ef4ac-2fab-47a9-ab12-82ba31902554","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Korábbra ígérte a cég a heti ötezer darabszámot, de most a termelés fenntarthatósága a kérdés.","shortLead":"Korábbra ígérte a cég a heti ötezer darabszámot, de most a termelés fenntarthatósága a kérdés.","id":"20181202_Elerte_a_napi_ezret_a_Tesla_Model_3_tipusanak_a_gyartasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=063ef4ac-2fab-47a9-ab12-82ba31902554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28f286ee-7772-4312-935a-62c9bb4aa020","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181202_Elerte_a_napi_ezret_a_Tesla_Model_3_tipusanak_a_gyartasa","timestamp":"2018. december. 02. 17:03","title":"Elérte a napi ezret a Tesla Model 3 típusának a gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcefc8ed-e5ba-4982-8a93-97fc3426eb15","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"November elején érte kibertámadás a Dell rendszerét. Azt egyelőre nem tudni, sikerrel jártak-e a kiberbűnözők, megszereztek-e adatokat.","shortLead":"November elején érte kibertámadás a Dell rendszerét. Azt egyelőre nem tudni, sikerrel jártak-e a kiberbűnözők...","id":"20181203_hacker_dell_adatlopas_ugyfeladatok_hackertamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcefc8ed-e5ba-4982-8a93-97fc3426eb15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"442a9a34-9a30-49ee-b311-7df4ecbba461","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_hacker_dell_adatlopas_ugyfeladatok_hackertamadas","timestamp":"2018. december. 03. 20:33","title":"Betörtek a Dell rendszerébe, az ügyfelek adataira pályáztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f273de88-634f-4172-b0ca-11ea19972e7e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az országszerte 16-17 ezer alkalmazottat foglalkoztató Tesco áruházlánc dolgozóinak több mint a felét érintő újabb vállalati döntés miatt a karácsonyi bevásárlási szezonban jó néhány, az árufeltöltői munkakörökben alkalmazott munkavállaló hagyhatja el a céget – tudta meg a Magyar Idők szakszervezeti forrásból.","shortLead":"Az országszerte 16-17 ezer alkalmazottat foglalkoztató Tesco áruházlánc dolgozóinak több mint a felét érintő újabb...","id":"20181203_Arufeltoltok_hagyhatjak_ott_a_Tescot_a_karacsonyi_rohamban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f273de88-634f-4172-b0ca-11ea19972e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e534e1da-de47-476c-8411-f69ad0e488cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181203_Arufeltoltok_hagyhatjak_ott_a_Tescot_a_karacsonyi_rohamban","timestamp":"2018. december. 03. 09:12","title":"Árufeltöltők hagyhatják ott a Tescót a karácsonyi rohamban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]