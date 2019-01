Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3dfad878-9952-4803-8e75-d82fbe0bf334","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A diplomata és családja állítólag \"biztonságos helyen\" vannak.","shortLead":"A diplomata és családja állítólag \"biztonságos helyen\" vannak.","id":"20190103_Menedekkerelmet_nyujtott_be_Olaszorszagban_EszakKorea_nagykovete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dfad878-9952-4803-8e75-d82fbe0bf334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677fd932-c71a-4d55-90d9-77a413429036","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_Menedekkerelmet_nyujtott_be_Olaszorszagban_EszakKorea_nagykovete","timestamp":"2019. január. 03. 09:36","title":"Menedékkérelmet nyújtott be Olaszországban Észak-Korea nagykövete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acab507b-a5de-4026-8099-f5e9bd3fcaae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pechjére az egyik recepciós résen volt.","shortLead":"Pechjére az egyik recepciós résen volt.","id":"20190103_Sorra_verte_at_a_szallodakat_a_csalo_ferfi_csak_kifizetetlen_szamlak_maradtak_utana","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acab507b-a5de-4026-8099-f5e9bd3fcaae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c2b7e73-019c-4928-8854-aa7f35d33739","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Sorra_verte_at_a_szallodakat_a_csalo_ferfi_csak_kifizetetlen_szamlak_maradtak_utana","timestamp":"2019. január. 03. 09:11","title":"Sorra verte át a szállodákat a csaló férfi, csak kifizetetlen számlák maradtak utána","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9e538bc-ae83-4145-8496-a60027ebc43e","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"Új császár, új mondás.","shortLead":"Új császár, új mondás.","id":"20190103_Marabu_FekNyuz_2019_kurucai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9e538bc-ae83-4145-8496-a60027ebc43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8aa67b8-2ab1-4fee-b391-5b7022ad7b78","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Marabu_FekNyuz_2019_kurucai","timestamp":"2019. január. 03. 10:05","title":"Marabu FékNyúz: 2019 kurucai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55efc605-f649-40dc-8118-18a112e52a3a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Andy Vajna tévéjén indult újra a Legyen Ön is milliomos c. kvízműsor, az egyik kérdés pedig egy kormányzati intézkedésre, az áfacsökkentésre kérdezett rá.","shortLead":"Andy Vajna tévéjén indult újra a Legyen Ön is milliomos c. kvízműsor, az egyik kérdés pedig egy kormányzati...","id":"20190103_Legyen_On_is_milliomos_a_TV2n_a_tej_afajanak_csokkentesere_kerdeztek_ra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55efc605-f649-40dc-8118-18a112e52a3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e0007d6-d0df-47c9-aaec-e528765e3dbc","keywords":null,"link":"/elet/20190103_Legyen_On_is_milliomos_a_TV2n_a_tej_afajanak_csokkentesere_kerdeztek_ra","timestamp":"2019. január. 03. 10:29","title":"Legyen Ön is milliomos: a TV2-n a tej áfájának csökkentésére kérdeztek rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13763585-c0e1-4848-8412-f1bf0d67a091","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak öt ország van az unióban, ahol az összes kiadás nagyobb része megy el alkoholra, mint itt.","shortLead":"Csak öt ország van az unióban, ahol az összes kiadás nagyobb része megy el alkoholra, mint itt.","id":"20190102_Az_EUatlag_duplajat_koltik_el_a_magyarok_alkoholra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13763585-c0e1-4848-8412-f1bf0d67a091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8baf806-c48e-4e7b-be36-8e5d406e528b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190102_Az_EUatlag_duplajat_koltik_el_a_magyarok_alkoholra","timestamp":"2019. január. 02. 11:40","title":"Az EU-átlag dupláját költik el a magyarok alkoholra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f94ff5f-c214-4630-83d8-461bee51a1dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyetlen jelentkező volt csak a MÁV 180 millió forintos sorompójavítási és –üzemeltetési pályázatán.","shortLead":"Egyetlen jelentkező volt csak a MÁV 180 millió forintos sorompójavítási és –üzemeltetési pályázatán.","id":"20190102_Nem_kell_mar_sokat_varni_Meszaros_Lorinc_elso_nyertes_kozbeszerzesere_2019ben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f94ff5f-c214-4630-83d8-461bee51a1dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6935021a-2e45-4946-a3f0-326d7cf3a595","keywords":null,"link":"/kkv/20190102_Nem_kell_mar_sokat_varni_Meszaros_Lorinc_elso_nyertes_kozbeszerzesere_2019ben","timestamp":"2019. január. 02. 13:56","title":"Nem kell már sokat várni Mészáros Lőrinc első nyertes közbeszerzésére 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A műsorban Hasan Minhaj humorista Szaúd-Arábiát kritizálta, Rijád kérésére a Netflix hozzáférhetetlenné tette az országban. ","shortLead":"A műsorban Hasan Minhaj humorista Szaúd-Arábiát kritizálta, Rijád kérésére a Netflix hozzáférhetetlenné tette...","id":"20190102_Szaudi_keresre_letiltotta_a_Netflix_egy_humorista_musorat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71ab74d2-2180-49b8-83a8-8ad8cce5c937","keywords":null,"link":"/kultura/20190102_Szaudi_keresre_letiltotta_a_Netflix_egy_humorista_musorat","timestamp":"2019. január. 02. 06:50","title":"Szaúdi kérésre letiltotta a Netflix egy humorista műsorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06e45c0d-1cb8-41fc-aab6-ca5d18c0ebf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök és a kormányzat is ügyesen titkolja, hogy melyik utazást ki fizethette.","shortLead":"A miniszterelnök és a kormányzat is ügyesen titkolja, hogy melyik utazást ki fizethette.","id":"20190102_Atlatszo_Orban_legalabb_otfele_kulongeppel_repkedett_tavaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06e45c0d-1cb8-41fc-aab6-ca5d18c0ebf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d27ede2-c846-4630-b38c-1fe7f0b2523f","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Atlatszo_Orban_legalabb_otfele_kulongeppel_repkedett_tavaly","timestamp":"2019. január. 02. 14:55","title":"Átlátszó: Orbán legalább ötféle különgéppel repkedhetett tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]