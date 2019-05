Ha a főnökünk mellett aranyéletünk van, akkor sem lehetünk biztosak abban, hogy ez így is marad a jövőben: a vezetők manapság könnyen jönnek-mennek. Attól függően, hogy éppen milyen széljárás uralkodik a cégnél, új tulajdonos van-e, aki hozza magával a bejáratott vezetői gárdáját, vagy éppen elcsábították szeretett főnökünket máshová, vonzóbb állásba, és mi újat kapunk.

Nézzük tehát, milyen főnöktípusokkal hozhat össze minket a sors, s hogyan kezeljük őket. (Figyelem! A cikkben előforduló főnöktípusok nem a képzelet, hanem a valós élet szülöttei, így bármiféle hasonlóság esetén ne a véletlenre, hanem saját magunkra vagy a szűkebb környezetünkre gyanakodjunk!)

1. A maximalista

Bármi készül is, éves jelentés vagy szórólap, céges vacsorára menükártya vagy faliújság az üzemi konyhába, csak a tökéletes verziót fogadja el. Mivel önmagával szemben is maximalista, a beosztottjaitól is ezt várja el. Aki hibázik, kap még egy esélyt, de másodszorra már elásta magát a főnök előtt. Általában reggeltől estig és hétvégén is dolgozik, magánélete kevés, vagy nincs is. Csak a munkának él.

Ha jól teljesítesz, s te is a maximumot hozod, nagyszerű életed lehet mellette. Bármit adsz is ki a kezedből, háromszor ellenőrizd át! Gondolkodj az ő fejével, s úgy tekints a munkádra, mintha ő ítélné meg.

2. A haver

Ő a jó fej, a barátkozós típus, mintha nem is főnök lenne, hanem egy közülünk. Veregeti a vállakat, összekacsint a többiekkel, s együtt iszik a csapattal munka után a bárban, minden beosztottjának ismerőse a Facebookon, s szeret mindent tudni róluk. Sokszor éppen kinevezett, korábbi beosztottról van szó, aki még nem tudja, hogyan is kezelje az előléptetéséből adódó hierarchiai különbséget. Esetleg olyan vezető ő, aki nem tudja, nem akarja vállalni a beosztásából adódó felelősséget és kellemetlen döntéseket, és inkább a beosztottjaihoz, mint a cég vezetőségéhez húz.

Mindent ellenőriz © Shutterstock

Alapvetően jó is lenne az ilyen főnök, de a haverságnak egyszer biztos vége lesz, és utána keményen kell dolgozni. Szintén kellemetlen perceket okozhat, ha főnökként kell – sokszor felső utasításra – döntéseket hoznia, amikkel ő nem ért egyet, s így, két tűz közé szorulva nem a te javadra fog dönteni. Mert mégiscsak védi a saját pozícióját. Így jobb, ha nem avatod be teljesen a magánéletedbe, és megpróbálsz egészséges főnök–beosztott szinten maradni vele.

3. Az anyáskodó

Általában főnöknőnél fordul elő ez a magatartás, de lehet akár férfinál is (ő inkább atyáskodó). Gyermekként kezel téged, mindenáron gondoskodni akar rólad. Ha reggel karikás szemekkel jössz be, máris leül melléd, megkérdezi, mi a gond, ha pedig eltüsszented magad, máris mondja, mit kéne vásárolnod a gyógyszertárban, s naponta hányszor kell bevenned a kanalas orvosságot.

Nem mindenkinek zavaró ez a gondoskodás, de ha már van édesanyád, nem biztos, hogy kell még egy. Szakmai fejlődést ritkán várhatsz el az ilyen vezető mellett, kivéve, ha bebizonyítod neki, hogy felnőttél, és nem kell gyermekként kezelni téged többé. Ekkor hagy egyedül is felelősségteljes feladatokat végrehajtani.

4. A mikromenedzser

Minden egyes lépést és munkafolyamatot maga ellenőriz, soha semmit sem ad ki a kezéből, mindenbe beleszól, mindent látni, tudni akar. Apró-cseprő ügyekkel tölti az idejét, ahelyett, hogy a vezetői feladatokra, a stratégiára figyelne. Ha ő a cégvezető, a cég előbb vagy utóbb halálra van ítélve. Ez a fajta vezető csak akkor tud bármit is kiengedni a kezéből – s akkor is csak nagy nehezen –, ha megbizonyosodott arról, hogy pont úgy végzed el, ahogy ő csinálná. Tudd meg pontosan, hogyan szeretné a feladatot végrehajtani, s aszerint cselekedj.

5. A tolvaj

Bármit lenyúl, legyen az más által kitalált ötlet, az elvégzett munka eredménye, vagy akár a cég vagyona. Úgy véli, hogy ami az ő területén van, az az övé, az ő tulajdona, neki az jár. Szívesen büszkélkedik sajátjaként a beosztottjai eredményeivel a vezetői értekezleteken, az ötleteiket is szívesen sajátjaként adja elő, és attól sem riad vissza, hogy a cég pénzével a sajátjaként gazdálkodjon: itt egy fals költségszámla, ott egy cégesnek álcázott magánvacsora.

Ezt az orvosságot javaslom © Shutterstock

Hosszú távon bosszantó, hogy bármit teszel is, ő kapja a dicséretet érte, vagy hogy számodra egyértelműen „viszi haza” a cég pénzét, miközben költségcsökkentésre hivatkozva megvonják a céges kávét, és eltörlik a céges karácsonyi vacsorát. Ha a tolvaj főnök felettese átlátja a piszkos ügyeket, s megelégeli a vezető magatartását, talán eltávolítja, de ez sajnos ritkán fordul elő. Így marad neked a döntés: tűröd továbbra is, vagy megpróbálod a felsőbb vezetésnek finoman az értésére adni, hogy mi a saját teljesítményed, ötleted, s mi a főnöködé.

6. A férfivé vált menedzsernő

Nadrágkosztüm, rövidre vágott haj, erős parfüm. Szigorú tekintet, férfias, kemény viselkedés, a nőiesség legkisebb jele nélkül. Ő így tudott csak boldogulni a céges hierarchiában, és azért, hogy a férfi vezetők komolyan vegyék, egy lett közülük. Fura jelenség, de ha nem zavar téged – elvégre nem a legjobb barátnőt és gondoskodó anyukát keresel a munkahelyeden – jól el lehet dolgozni az irányítása alatt, hiszen ő is mindent úgy csinál, mint egy átlagos férfi vezető, azt meg már ismerjük, ugye?

Ha azonban a beosztottjaiban nem ismeri el a nőt és a kisgyermekes anyát, nem veszi tudomásul a nehézségeiket, és nem hajlandó némi női szolidaritást felmutatni, csak az Egyesült Államok első külügyminiszternőjének, Madeleine Albrightnak a híres mondásával vigasztalhatod magadat: „Külön hely van fenntartva a pokolban azoknak a nőknek, akik nem segítik egymást”.

7. A dilettáns

Akár úgy került a vezetői székbe, hogy valakinek a valakije, akár szerencsés véletlenek folytán, egy biztos: halványlila dunsztja nincs arról, mi folyik az osztályán. Nem ért a területéhez, ám ezt rövidebb-hosszabb ideig leplezni tudja. Ha némileg intelligens, ezt igyekszik titkolni, s a beosztottjaival végeztet minden munkát, s csak a végeredményen változtat némi apróságot, tekintélye megőrzése végett. Ha kevésbé okos, nyíltan vállalja, hogy nem ért semmihez, de közli is rögtön, hogy vezetőként nem is ez a dolga, ő csak irányít!

Egy ritka példány © Shutterstock



Ha felelősséget és sok munkát, sok tapasztalatot szeretnél, egy ideig jó az ilyen vezető mellett dolgozni, mert hamar megkaphatod az ő feladatait is. Hosszabb távon azonban aligha motiváló, hogy ő veszi fel a menedzseri fizetést, te meg a saját kis beosztotti béredért tolod az egész szekeret egyedül.

8. A VEZETŐ (csupa nagybetűvel)

Konkrét elképzelései vannak arról, mi a célja, a feladata a vállalaton belül, s ezt egyértelműen el is tudja mondani a csapatának, amely megfelelő információt és támogatást kapva teljesíti a feladatait. Nem lóg a beosztottak nyakán, nem ellenőrzi őket félpercenként, nem ő maga akar minden feladatot megoldani, hanem olyan embereket válogat a csapatába, akiknek tud és mer delegálni, mert bízik bennük.

Így saját vezetői feladataira koncentrál, s csak akkor van a csapatával, ha szükség van rá. Felelősséget vállal a tetteiért és a csapatáért is, ha ő maga hibázik, képes őszintén beismerni. Méltányolja az emberei munkáját, rendszeresen megdicséri és motiválja őket. Ritka példány, de nem halt még ki. Ha eggyel is találkozunk, vigyázzunk rá, becsüljük meg!

Repka Ágnes HR-szakértő, munkajogi tanácsadó

