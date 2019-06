Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egyre szennyezettebb és melegebb a Mount Everest (Csomolungma) és a környező hegycsúcsok, a térségbeli gleccserek pedig olyan \"riasztó ütemben\" olvadnak, hogy a jövőben még veszélyesebb lesz a világ legmagasabb hegycsúcsainak megmászása – közölte egy amerikai tudós, aki társaival együtt heteken át kutatta a hó és a gleccserek állapotát \"a világ tetején\", a 8848 (más mérések szerint 8850) méteres Everest térségében. ","shortLead":"Egyre szennyezettebb és melegebb a Mount Everest (Csomolungma) és a környező hegycsúcsok, a térségbeli gleccserek pedig...","id":"20190604_mount_everest_kornyezetszennyezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f6d51a-1029-4e5d-ae51-5137a07cd463","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_mount_everest_kornyezetszennyezes","timestamp":"2019. június. 04. 19:03","title":"Egyre szennyezettebb és melegebb a világ teteje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"095e5e83-1d48-4886-9cd2-cf26ec66d7cd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy-Britanniában elsőként váltak meg az egyszer használatos műanyagoktól az üzletlánc oxfordi boltjában.","shortLead":"Nagy-Britanniában elsőként váltak meg az egyszer használatos műanyagoktól az üzletlánc oxfordi boltjában.","id":"20190604_waitrose_egyszer_hasznalatos_muanyag_hulladek_csomagolasmentes_bolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=095e5e83-1d48-4886-9cd2-cf26ec66d7cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c019d117-9979-486a-839e-86680c060222","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_waitrose_egyszer_hasznalatos_muanyag_hulladek_csomagolasmentes_bolt","timestamp":"2019. június. 04. 16:18","title":"A bevásárlás jövőjével kísérletezik a Waitrose","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded2682f-1105-4321-969e-ea3adfef28f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Kia Motors bemutatta az új városi crossover, az XCeed első fotóit.","shortLead":"A Kia Motors bemutatta az új városi crossover, az XCeed első fotóit.","id":"20190605_kia_cuv_xceed","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ded2682f-1105-4321-969e-ea3adfef28f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bc896c3-6859-41c6-97df-cabf1754a145","keywords":null,"link":"/cegauto/20190605_kia_cuv_xceed","timestamp":"2019. június. 05. 16:18","title":"Itt az első kép a Kia Ceed crossoverről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be81ff3d-898b-43e6-82c9-e609d83148f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy holttestről a TEK közleménye számol be, ő a 10. megtalált áldozat, a hajó ablakában találtak rá a búvárok, hat órába telt a felszínre hozni. A 11. áldozatot a Fejér megyei Kulcsnál találták meg. ","shortLead":"Egy holttestről a TEK közleménye számol be, ő a 10. megtalált áldozat, a hajó ablakában találtak rá a búvárok, hat...","id":"20190604_Hableanybaleset_Ujabb_aldozatokra_leltek_a_hatosagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be81ff3d-898b-43e6-82c9-e609d83148f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"667198cb-397d-4c49-bd2f-4379f6ac81e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_Hableanybaleset_Ujabb_aldozatokra_leltek_a_hatosagok","timestamp":"2019. június. 04. 15:06","title":"Hableány-baleset: Újabb áldozatokra leltek a hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f6c19e-20b8-4cd1-8867-694b2b65ec26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először odaszúrt az MTA-nak, majd elnapolta a fideszes többség a parlamenti kulturális bizottságában a vitát – mindezt úgy, hogy Lovász László matematikusprofesszor, MTA-elnök megjelent.\r

\r

","shortLead":"Először odaszúrt az MTA-nak, majd elnapolta a fideszes többség a parlamenti kulturális bizottságában a vitát – mindezt...","id":"20190605_Megalaztak_az_MTA_elnoket_a_parlamenti_bizottsagi_ulesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18f6c19e-20b8-4cd1-8867-694b2b65ec26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d56afa89-845f-489a-b98f-7bbc70741a15","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_Megalaztak_az_MTA_elnoket_a_parlamenti_bizottsagi_ulesen","timestamp":"2019. június. 05. 12:14","title":"Megalázták az MTA elnökét a parlamenti bizottsági ülésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f3f953-1840-4ab8-bdf1-84c64e66f1d7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Újrahasznosításra be kell szolgáltatni a ruhákat, kozmetikumokat, elektronikai termékeket, amelyeket nem sikerült eladni - jelentette be a francia miniszterelnök. A luxusipari cégeket külön intézkedésekkel vehetik rá erre.","shortLead":"Újrahasznosításra be kell szolgáltatni a ruhákat, kozmetikumokat, elektronikai termékeket, amelyeket nem sikerült...","id":"20190604_Tilos_lesz_Franciaorszagban_megsemmisiteni_az_el_nem_adott_fogyasztasi_cikkeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5f3f953-1840-4ab8-bdf1-84c64e66f1d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e741b1-d554-4aba-8384-4cb31b730a29","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_Tilos_lesz_Franciaorszagban_megsemmisiteni_az_el_nem_adott_fogyasztasi_cikkeket","timestamp":"2019. június. 04. 21:08","title":"Tilos lesz Franciaországban megsemmisíteni az el nem adott fogyasztási cikkeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984d3c91-d21d-4f6f-a2d8-90c9be97183d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ő a szerencsétlenség 13. áldozata.","shortLead":"Ő a szerencsétlenség 13. áldozata.","id":"20190605_Kiemeltek_egy_ujabb_holttestet_a_Margit_hidnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=984d3c91-d21d-4f6f-a2d8-90c9be97183d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c42eb843-a205-4c04-a4ae-afcd6f2a6aa9","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_Kiemeltek_egy_ujabb_holttestet_a_Margit_hidnal","timestamp":"2019. június. 05. 09:51","title":"Kiemeltek egy újabb holttestet a Margit hídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"978b3fdc-3d51-4a9f-ae83-6d114f868af4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Szécsényi Rendőrkapitányság indított eljárás a két nógrádszakáli tizenéves ellen.","shortLead":"A Szécsényi Rendőrkapitányság indított eljárás a két nógrádszakáli tizenéves ellen.","id":"20190604_auto_onkenyes_elvetel_szecseny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=978b3fdc-3d51-4a9f-ae83-6d114f868af4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31def8d7-13cd-4891-9b29-21783a23c180","keywords":null,"link":"/cegauto/20190604_auto_onkenyes_elvetel_szecseny","timestamp":"2019. június. 04. 17:51","title":"Lopott autókkal örömautózott Szlovákiáig két tizenéves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]