Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"694e63c4-c86f-4e7d-97f2-7e48b2eb25e4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Különleges jelentőségű Einstein-kéziratot kapott a stockholmi Nobel Múzeum: az 1922. december 21-én nyilvánosságra hozott írás a múzeum szerint Albert Einstein első munkája, amelyet a Nobel-díj átvétele után megfogalmazott. Ebben a fizikus az akkor még vitatottnak tartott általános relativitáselméletét védte meg.



","shortLead":"Különleges jelentőségű Einstein-kéziratot kapott a stockholmi Nobel Múzeum: az 1922. december 21-én nyilvánosságra...","id":"20190624_einstein_kezirat_altalanos_relativitaselmelet_nobel_dij_valasz_ericht_trefftz_levelere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=694e63c4-c86f-4e7d-97f2-7e48b2eb25e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa3c7741-0431-4273-b35d-a58c493d4886","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_einstein_kezirat_altalanos_relativitaselmelet_nobel_dij_valasz_ericht_trefftz_levelere","timestamp":"2019. június. 24. 14:33","title":"Ez az első Einstein-kézirat, amit akkor írt, mikor még nem mindenki hitt neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6411bd2f-dba0-4b02-a953-55ab3ceef63c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190624_Es_azt_a_viccet_ismeri_hogy_George_Clooney_es_Barack_Obama_ul_egy_motorcsonakban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6411bd2f-dba0-4b02-a953-55ab3ceef63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be691f0-6d4b-4ae1-a701-978e9d7f3113","keywords":null,"link":"/elet/20190624_Es_azt_a_viccet_ismeri_hogy_George_Clooney_es_Barack_Obama_ul_egy_motorcsonakban","timestamp":"2019. június. 24. 07:35","title":"És azt a viccet ismeri, hogy George Clooney és Barack Obama ül egy motorcsónakban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Demokrata párti képviselők kérésére halasztja a razziákat, de azt is írta: ha nincs megállapodás, \"kezdődik a deportálás\".","shortLead":"Demokrata párti képviselők kérésére halasztja a razziákat, de azt is írta: ha nincs megállapodás, \"kezdődik...","id":"20190623_Trump_elhalasztotta_a_tomeges_kitoloncolast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32034ceb-9e77-40ef-973e-f55d742bdae9","keywords":null,"link":"/vilag/20190623_Trump_elhalasztotta_a_tomeges_kitoloncolast","timestamp":"2019. június. 23. 07:52","title":"Trump elhalasztotta a tömeges kitoloncolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a67306-1ed2-4fba-9e2e-4414f2ed697f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érvényes lehet az előválasztás. ","shortLead":"Érvényes lehet az előválasztás. ","id":"20190624_Mar_40_ezren_szavaztak_az_elovalasztason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a67306-1ed2-4fba-9e2e-4414f2ed697f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c867cf-680b-4f74-a5d5-77d80b251f04","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_Mar_40_ezren_szavaztak_az_elovalasztason","timestamp":"2019. június. 24. 13:04","title":"Már 40 ezren szavaztak az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2be966-525b-4079-969c-3ab50e2e09be","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Szerinte el kell távolítani a \"halott részeket\" a Brexit-megállapodásból, az ír-északír kérdéssel meg csak akkor kell foglalkozni, amikor már kiléptek az unióból. ","shortLead":"Szerinte el kell távolítani a \"halott részeket\" a Brexit-megállapodásból, az ír-északír kérdéssel meg csak akkor kell...","id":"20190625_Boris_Johnson_elmondta_milyen_Brexitet_szeretne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e2be966-525b-4079-969c-3ab50e2e09be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9fb83bf-e124-4005-b240-907479eb6177","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_Boris_Johnson_elmondta_milyen_Brexitet_szeretne","timestamp":"2019. június. 25. 07:24","title":"Boris Johnson elmondta, milyen Brexitet szeretne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2616f1ff-4c20-4109-9a1c-bb930e5660d4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Felfedezték az eddig ismert legrégebbi összeolvadt galaxispárt az Atacamai Nagyméretű Milliméteres/Szubmilliméteres Hálózat (ALMA) segítségével. ","shortLead":"Felfedezték az eddig ismert legrégebbi összeolvadt galaxispárt az Atacamai Nagyméretű Milliméteres/Szubmilliméteres...","id":"20190624_alma_teleszkop_legregebbi_osszeolvadt_galaxispar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2616f1ff-4c20-4109-9a1c-bb930e5660d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28cbb248-90a1-4a75-b841-bf8e57f14603","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_alma_teleszkop_legregebbi_osszeolvadt_galaxispar","timestamp":"2019. június. 24. 13:03","title":"Különleges galaxisokat fedeztek fel, egymásba vannak gabalyodva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48153433-04ac-4068-adcc-a7a46b7e04a6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Richter-skála szerinti 2,3-as erősségű földrengés volt a Heves megyei Tenk közelében vasárnap délután.","shortLead":"A Richter-skála szerinti 2,3-as erősségű földrengés volt a Heves megyei Tenk közelében vasárnap délután.","id":"20190623_Kisebb_foldrenges_volt_a_Heves_megyei_Tenknel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48153433-04ac-4068-adcc-a7a46b7e04a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38633766-777d-4cd9-bfcc-437ae3a1ccf2","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Kisebb_foldrenges_volt_a_Heves_megyei_Tenknel","timestamp":"2019. június. 23. 20:29","title":"Kisebb földrengés volt a Heves megyei Tenknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c5f793-382e-446b-b2c4-b565af82f723","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A másik ok a kormánynak a társadalmi nemre, vagyis a genderre vonatkozó megállapítás.","shortLead":"A másik ok a kormánynak a társadalmi nemre, vagyis a genderre vonatkozó megállapítás.","id":"20190624_A_menekultek_miatt_nem_ratifikalja_a_Fidesz_a_nok_elleni_eroszakrol_szolo_egyezmenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72c5f793-382e-446b-b2c4-b565af82f723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b70376-a688-4cdd-b632-33226fc1348c","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_A_menekultek_miatt_nem_ratifikalja_a_Fidesz_a_nok_elleni_eroszakrol_szolo_egyezmenyt","timestamp":"2019. június. 24. 16:39","title":"A menekültek miatt nem ratifikálja a Fidesz a nők elleni erőszakról szóló egyezményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]