Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6934e636-13d5-4df0-a7e0-3fd35961420f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szlovéniából érkezik.","shortLead":"Szlovéniából érkezik.","id":"20190716_Uj_vezetoje_lesz_a_BMW_Magyarorszagnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6934e636-13d5-4df0-a7e0-3fd35961420f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e10eda4-c840-409c-ab2a-4d722dda28ef","keywords":null,"link":"/kkv/20190716_Uj_vezetoje_lesz_a_BMW_Magyarorszagnak","timestamp":"2019. július. 16. 10:09","title":"Új vezetője lesz a BMW Magyarországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31cacaee-7b97-4a1f-a2c3-fb94a0a16d46","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Esterházy Pétert nem kell tanítani, mert kultúraromboló – mondta a Horthy-rajongó, zsidózó Takaró Mihály.","shortLead":"Esterházy Pétert nem kell tanítani, mert kultúraromboló – mondta a Horthy-rajongó, zsidózó Takaró Mihály.","id":"20190715_Takaro_Mihaly_Akinek_kivandoroltak_a_gyereki_az_rossz_szulo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31cacaee-7b97-4a1f-a2c3-fb94a0a16d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5da2a261-35bd-484e-ae1d-b15597f8b4a1","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_Takaro_Mihaly_Akinek_kivandoroltak_a_gyereki_az_rossz_szulo","timestamp":"2019. július. 15. 17:50","title":"Takaró Mihály: Akinek kivándoroltak a gyerekei, valamit elrontott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f97d796a-8c26-4009-b47c-bc88b4a2a311","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elegáns öltönyét a múlt hétvégén tűzálló ruhára cserélte a Magyarországra látogató Carlos Tavares. ","shortLead":"Elegáns öltönyét a múlt hétvégén tűzálló ruhára cserélte a Magyarországra látogató Carlos Tavares. ","id":"20190716_a_nap_fotoi_alruhaban_jart_nalunk_az_autos_iparag_egyik_igazi_nagyura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f97d796a-8c26-4009-b47c-bc88b4a2a311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01bfe229-29e8-4716-becb-ba42e6a5c0f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190716_a_nap_fotoi_alruhaban_jart_nalunk_az_autos_iparag_egyik_igazi_nagyura","timestamp":"2019. július. 16. 06:41","title":"A nap fotói: Álruhában járt nálunk az autós iparág egyik igazi nagyura","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbcf03a9-5f1f-4ff9-b263-2139a8498811","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kalapácsvető épp most térne vissza a doppingvétség miatti eltiltása után. ","shortLead":"A kalapácsvető épp most térne vissza a doppingvétség miatti eltiltása után. ","id":"20190715_Muteni_kell_Pars_Krisztian_terdet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbcf03a9-5f1f-4ff9-b263-2139a8498811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7480851c-e23e-4c1e-88d3-344c21976dd7","keywords":null,"link":"/sport/20190715_Muteni_kell_Pars_Krisztian_terdet","timestamp":"2019. július. 15. 11:56","title":"Műteni kell Pars Krisztián térdét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A demokraták nem nyelték le a megjegyzést.","shortLead":"A demokraták nem nyelték le a megjegyzést.","id":"20190714_Biralatozon_Trumpnak_aki_Twitteren_kuldott_vissza_egyes_kepviseloket_abba_orszagba_ahonnet_szarmaznak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d2189c-95d8-4164-a2d4-ea936ea977e1","keywords":null,"link":"/vilag/20190714_Biralatozon_Trumpnak_aki_Twitteren_kuldott_vissza_egyes_kepviseloket_abba_orszagba_ahonnet_szarmaznak","timestamp":"2019. július. 14. 21:45","title":"Bírálatözön Trumpnak, aki Twitteren küldött vissza egyes képviselőket „abba országba, ahonnét származnak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei.","shortLead":"A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei.","id":"20190714_Ha_ezt_a_hat_szamot_megalmodta_innentol_konnyen_fog_aludni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c0ef410-26a9-4a00-8b11-a07e3e1fc193","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190714_Ha_ezt_a_hat_szamot_megalmodta_innentol_konnyen_fog_aludni","timestamp":"2019. július. 14. 17:55","title":"Ha ezt a hat számot megálmodta, innentől könnyen fog aludni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c909e29-0233-4c19-be25-0464d297b69b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagy pillanat, amikor még mindenki meg akarja mutatni utoljára.","shortLead":"A nagy pillanat, amikor még mindenki meg akarja mutatni utoljára.","id":"20190715_Egyenest_a_kokerites_lett_az_autostalalkozo_vege__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c909e29-0233-4c19-be25-0464d297b69b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01065f6f-a397-4ca2-b527-3544acac1cb7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190715_Egyenest_a_kokerites_lett_az_autostalalkozo_vege__video","timestamp":"2019. július. 15. 16:21","title":"Egyenest a kőkerítés lett az autóstalálkozó vége – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a4e5d6b-04af-4f52-bcf7-ca8eccc46fd3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szó szerint nagy élmény lehet ebben az autóban utazni, azonban parkolóhely kereséskor nem igazán cserélnénk a sofőrjével.","shortLead":"Szó szerint nagy élmény lehet ebben az autóban utazni, azonban parkolóhely kereséskor nem igazán cserélnénk...","id":"20190715_ez_a_suv_meg_az_usaban_is_tenyleg_nagynak_szamit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a4e5d6b-04af-4f52-bcf7-ca8eccc46fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3091dcbb-284c-42f4-90b4-f7434139c897","keywords":null,"link":"/cegauto/20190715_ez_a_suv_meg_az_usaban_is_tenyleg_nagynak_szamit","timestamp":"2019. július. 15. 11:21","title":"Ez a SUV még az USA-ban is tényleg nagynak számít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]