[{"available":true,"c_guid":"03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fél évvel férje halála után megmutatta a házat, ahol együtt éltek, és beszélt az érzéseiről is. ","shortLead":"Fél évvel férje halála után megmutatta a házat, ahol együtt éltek, és beszélt az érzéseiről is. ","id":"20190729_Andy_Vajna_zongorajat_siratja_Vajna_Timea","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da6e25a0-c86e-45da-9e08-dbc500de4da4","keywords":null,"link":"/elet/20190729_Andy_Vajna_zongorajat_siratja_Vajna_Timea","timestamp":"2019. július. 29. 14:05","title":"Andy Vajna zongoráját siratja Vajna Tímea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac58bcb-6868-4833-a18d-ceb2c985b4bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hőség, zivatarok és felhőszakadás miatt is. ","shortLead":"Hőség, zivatarok és felhőszakadás miatt is. ","id":"20190730_figyelmeztetes_meteorologia_zivatar_fehoszakadas_hoseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ac58bcb-6868-4833-a18d-ceb2c985b4bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc518e91-fd3a-43ff-a26f-f0f33769c3bf","keywords":null,"link":"/itthon/20190730_figyelmeztetes_meteorologia_zivatar_fehoszakadas_hoseg","timestamp":"2019. július. 30. 05:27","title":"Három figyelmeztetést adott ki a meteorológia mára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy indiai startup 1,6 millió dolláros befektetést kapott azért, hogy üzemanyaggal feltöltött tartálykocsival tudja kiszolgálni az ügyfeleit. ","shortLead":"Egy indiai startup 1,6 millió dolláros befektetést kapott azért, hogy üzemanyaggal feltöltött tartálykocsival tudja...","id":"20190730_Ujragondoltak_a_tankolast_es_veget_vetnenek_a_benzinkutak_uralmanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708e8361-d5b1-495a-8771-150508696b79","keywords":null,"link":"/kkv/20190730_Ujragondoltak_a_tankolast_es_veget_vetnenek_a_benzinkutak_uralmanak","timestamp":"2019. július. 30. 11:55","title":"Újragondolták a tankolást, és véget vetnének a benzinkutak uralmának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0016c4ab-dd4e-49ac-87d1-65e757012417","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"H. Ágnes és 85 éves anyja 2006 óta él Gyálon, egy devizahitelből vásárolt ingatlanban. Az eredetileg 10 millió forintos hitel törlesztőrészlete néhány év alatt a háromszorosára nőtt: volt olyan hónap, amikor több volt a fizetendő részlet, mint Ágnes teljes fizetése.","shortLead":"H. Ágnes és 85 éves anyja 2006 óta él Gyálon, egy devizahitelből vásárolt ingatlanban. Az eredetileg 10 millió forintos...","id":"20190730_85_eves_not_es_lanyat_lakoltathatjak_ki_szerdan_Gyalon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0016c4ab-dd4e-49ac-87d1-65e757012417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a6d933-65e0-49b4-9c20-72431ffa5a98","keywords":null,"link":"/itthon/20190730_85_eves_not_es_lanyat_lakoltathatjak_ki_szerdan_Gyalon","timestamp":"2019. július. 30. 14:20","title":"85 éves nőt és lányát lakoltathatják ki szerdán Gyálon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24da6f5a-ab70-4ee6-bf39-6c19a752db7b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A budapesti panellakások kelnek el a leggyorsabban, a vidéki nagyvárosokban is majdnem ugyanolyan gyorsan akad vevő, mint Budapesten.","shortLead":"A budapesti panellakások kelnek el a leggyorsabban, a vidéki nagyvárosokban is majdnem ugyanolyan gyorsan akad vevő...","id":"20190730_Masfel_honapot_kell_varni_amig_egy_lakasnak_vevot_talalnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24da6f5a-ab70-4ee6-bf39-6c19a752db7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee51693-5207-4365-bad4-2baceebdab03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_Masfel_honapot_kell_varni_amig_egy_lakasnak_vevot_talalnak","timestamp":"2019. július. 30. 10:10","title":"Másfél hónapot kell várni, amíg egy lakásnak vevőt találnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43284396-a743-447d-ad19-2a8e9904bb2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még hetekig eltarthat a Las Vegasban tomboló szöcskeinvázió. Még hetekig eltarthat a Las Vegasban tomboló szöcskeinvázió. A szakértők szerint az állatok ártalmatlanok. A szakértők szerint az állatok ártalmatlanok.","id":"20190730_las_vegas_szocske_saska_rovarinvazio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43284396-a743-447d-ad19-2a8e9904bb2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b8fff5-e274-4a3f-9c34-4384a612676e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_las_vegas_szocske_saska_rovarinvazio","timestamp":"2019. július. 30. 10:33","title":"Akkora rovarinvázió van Las Vegasban, hogy a radarképeken is látszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b62d5dda-9982-493e-a500-84dc610c73c8","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A honvédelmi bizottság elnökeként a fideszes politikus újra megpróbálta megmagyarázni a kormány számára kínos, állami honvédiskolában történt zaklatási ügyet, igyekezetében arra jutott, hogy nem is történt szexuális zaklatás, csak bántalmazás. A hvg.hu hozta nyilvánosságra a történteket belső források alapján, így azt a részletet is, hogy az egyik tizenéves diákot – miközben a társai \"játékból\" lefogták, kényszerítették – análisan bántalmazta egy idősebb katonanövendék. Ami ezek szerint Kósa Lajos minősítése alapján nem számít zaklatásnak.","shortLead":"A honvédelmi bizottság elnökeként a fideszes politikus újra megpróbálta megmagyarázni a kormány számára kínos, állami...","id":"20190730_Kosa_kozmetikazza_az_allami_honvediskolaban_tortent_szexualis_fajtalansagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b62d5dda-9982-493e-a500-84dc610c73c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a64121-3ffc-4cb1-a743-ed132f66625c","keywords":null,"link":"/itthon/20190730_Kosa_kozmetikazza_az_allami_honvediskolaban_tortent_szexualis_fajtalansagot","timestamp":"2019. július. 30. 12:29","title":"Kósa Lajos nagyot megy: az anális fajtalanság nem számít szexuális zaklatásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kifizetődő volt sokat fortnite-oznia Kyle \"Bugha\" Giersdorfnak, akit a hétvégén a játék első világbajnokságának legjobbjává választottak. Az elismerés mellé 849 millió forintnak megfelelő dollár is járt.","shortLead":"Kifizetődő volt sokat fortnite-oznia Kyle \"Bugha\" Giersdorfnak, akit a hétvégén a játék első világbajnokságának...","id":"20190729_fortnite_battle_royale_videojatek_esport_verseny_kyle_bugha_giersdorf","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ef7a9a7-2d3d-45d1-aa7f-0e1d92bdb614","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_fortnite_battle_royale_videojatek_esport_verseny_kyle_bugha_giersdorf","timestamp":"2019. július. 29. 15:03","title":"Ennek a 16 éves fiúnak aligha mondják többet a szülei, hogy ne üljön annyit a számítógép előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]