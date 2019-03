Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8568bf76-1736-4ac2-9381-ba3a15aef5da","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három napja tart az ország jelentős területén kialakult súlyos áramkimaradás, emiatt léptek a hatóságok.","shortLead":"Három napja tart az ország jelentős területén kialakult súlyos áramkimaradás, emiatt léptek a hatóságok.","id":"20190328_aramszunet_munkaszuneti_nap_venezuela","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8568bf76-1736-4ac2-9381-ba3a15aef5da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54417ca7-6557-42c9-a692-0d691e7380e9","keywords":null,"link":"/vilag/20190328_aramszunet_munkaszuneti_nap_venezuela","timestamp":"2019. március. 28. 05:47","title":"Az országos áramszünet miatt munkaszünet lesz Venezuelában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3823a964-33a6-4f15-84f2-d43513d83d8d","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Attól még nyugodtan el lehet adni másnak a matracot, hogy kibontották – mondta ki az Európai Bíróság.","shortLead":"Attól még nyugodtan el lehet adni másnak a matracot, hogy kibontották – mondta ki az Európai Bíróság.","id":"20190327_A_webshop_nem_akarta_visszavenni_a_kicsomagolt_matracot_dontott_a_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3823a964-33a6-4f15-84f2-d43513d83d8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6b3d25b-bebd-4f92-940b-ba3ee2de6142","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190327_A_webshop_nem_akarta_visszavenni_a_kicsomagolt_matracot_dontott_a_birosag","timestamp":"2019. március. 27. 11:54","title":"A webshop nem akarta visszavenni a kicsomagolt matracot, döntött a bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72f72fcf-a2c9-41e4-9f73-c57abe5c3d2b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az új járatok mellett járatsűrítéseket is ígértek. ","shortLead":"Az új járatok mellett járatsűrítéseket is ígértek. ","id":"20190327_15_uj_helyre_lehet_majd_repulni_Budapestrol_a_Ryanairrel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72f72fcf-a2c9-41e4-9f73-c57abe5c3d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeb36482-364d-4531-a9a6-270d2b1e7a6a","keywords":null,"link":"/kkv/20190327_15_uj_helyre_lehet_majd_repulni_Budapestrol_a_Ryanairrel","timestamp":"2019. március. 27. 14:15","title":"15 új helyre lehet majd repülni Budapestről a Ryanairrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9d3978-02df-4154-bf80-48fc68cc4adc","c_author":"portfolio.hu","category":"enesacegem","description":"Nem csak a bankvezető fizetése lett alacsonyabb tavaly, de az igazgatótanács tagjai is kevesebbet kaptak, nem is kevéssel.","shortLead":"Nem csak a bankvezető fizetése lett alacsonyabb tavaly, de az igazgatótanács tagjai is kevesebbet kaptak, nem is...","id":"20190327_Harmadaval_csokkent_a_nemet_bankvezer_fizetese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad9d3978-02df-4154-bf80-48fc68cc4adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd3cf1b-bbab-4a7f-bbae-40c9c1f771e0","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190327_Harmadaval_csokkent_a_nemet_bankvezer_fizetese","timestamp":"2019. március. 27. 17:55","title":"Harmadával csökkent a német bankvezér fizetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0339f233-a8d1-4c30-aac6-6df5a9701d6b","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Csak olyan ember képes felszámolni a jelenlegi korrupt ukrajnai rendszert, aki nem része a politikai elitnek, Volodimir Zelenszkij, aki egyre magabiztosabban vezeti a közvélemény-kutatásokat a március végi elnökválasztás előtt, ilyen ember – mondta a HVG-nek Alekszandr Volkov ismert politológus, s az ukrán parlament képviselője.","shortLead":"Csak olyan ember képes felszámolni a jelenlegi korrupt ukrajnai rendszert, aki nem része a politikai elitnek, Volodimir...","id":"20190327_A_jelenlegi_ukrajnai_rendszer_lebontasat_akarja_Volodimir_Zelenszkij_a_legeselyesebb_elnokjelolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0339f233-a8d1-4c30-aac6-6df5a9701d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8857ffd6-809d-4537-a7cf-9d26aff8d106","keywords":null,"link":"/vilag/20190327_A_jelenlegi_ukrajnai_rendszer_lebontasat_akarja_Volodimir_Zelenszkij_a_legeselyesebb_elnokjelolt","timestamp":"2019. március. 27. 07:53","title":"\"A rablás itt a rendszer lényege\" - egy \"bohóc\", aki Ukrajna elnöke lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edbbf922-2557-43f9-8f4f-025fdf3833fe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportos megjelenésű négyajtós kompakt modell benzines és dízelmotorokkal debütál a hazai piacon. ","shortLead":"A sportos megjelenésű négyajtós kompakt modell benzines és dízelmotorokkal debütál a hazai piacon. ","id":"20190328_97_milliotol_indul_kecskemet_uj_buszkesege_a_mercedes_cla","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edbbf922-2557-43f9-8f4f-025fdf3833fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a46adbc5-0688-46f8-b98d-300a1574880b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190328_97_milliotol_indul_kecskemet_uj_buszkesege_a_mercedes_cla","timestamp":"2019. március. 28. 11:21","title":"9,7 milliótól indul Kecskemét új büszkesége, a Mercedes CLA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dca25d1-d368-49ce-8f9b-ac4a591c94f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fél éve még csak prototípusként létezett, mostanra viszont megkapta végső formáját az IKEA és a Sonos közös fejlesztésű, \"többfunkciós\" bútordarabja.","shortLead":"Fél éve még csak prototípusként létezett, mostanra viszont megkapta végső formáját az IKEA és a Sonos közös...","id":"20190328_polc_ikea_sonos_symfonisk_hangszoro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dca25d1-d368-49ce-8f9b-ac4a591c94f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f226b540-8f2c-482a-9d4e-5cd53bc0d27e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_polc_ikea_sonos_symfonisk_hangszoro","timestamp":"2019. március. 28. 15:03","title":"Itt az IKEA új, különleges bútora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f2be84-89f6-43d7-8328-11eff7eeb66e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenegyen megsérültek, egy nőt kórházba kellett szállítani. Az indíték és az elkövető egyelőre ismeretlen. ","shortLead":"Tizenegyen megsérültek, egy nőt kórházba kellett szállítani. Az indíték és az elkövető egyelőre ismeretlen. ","id":"20190327_Konnygazt_permeteztek_a_koblenzi_birosag_epuletebe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79f2be84-89f6-43d7-8328-11eff7eeb66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e95d85-5a8e-443f-b368-43d1362a0330","keywords":null,"link":"/vilag/20190327_Konnygazt_permeteztek_a_koblenzi_birosag_epuletebe","timestamp":"2019. március. 27. 15:22","title":"Könnygázt permeteztek a koblenzi bíróság épületébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]