Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c385a438-24cc-4919-97ab-303e7b632270","c_author":"Hont András","category":"itthon","description":"Vigasztalás árván maradt reménykedőknek. ","shortLead":"Vigasztalás árván maradt reménykedőknek. ","id":"20190929_hont_karacsony_tota_szerelem_ellenzek_fopolgarmester_elas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c385a438-24cc-4919-97ab-303e7b632270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2fdd55b-9275-438b-9e73-b165050154b8","keywords":null,"link":"/itthon/20190929_hont_karacsony_tota_szerelem_ellenzek_fopolgarmester_elas","timestamp":"2019. szeptember. 29. 10:22","title":"Hont: Ne ássátok el Gergőt! Elássa ő magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"877c77f3-798b-43dd-8f7c-b215d76623a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rendkívül széles, ívelt monitort mutatott be a HP, a kijelzőn akár két eszköz képe is megjeleníthető egyszerre.","shortLead":"Rendkívül széles, ívelt monitort mutatott be a HP, a kijelzőn akár két eszköz képe is megjeleníthető egyszerre.","id":"20190929_hp_s430c_orias_kepernyo_kettos_megjelenitesi_lehetoseggel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=877c77f3-798b-43dd-8f7c-b215d76623a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277e9cec-7477-4036-8619-a8bfb7c3199f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190929_hp_s430c_orias_kepernyo_kettos_megjelenitesi_lehetoseggel","timestamp":"2019. szeptember. 29. 10:03","title":"Nem mindennapi a HP új monitorja, kettős megjelenítésre is képes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ecc56af-98fe-461a-8dc1-8ac1811e7fbf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Karácsony Gergelyről kiszivárgott hangfelvételen is élcelődött Orbán Viktor miniszterelnök-újraválasztott pártelnök a Fidesz tisztújító kongresszusán, ahol újra megmagyarázta rendszere lényegét és közölte, ha kell, az olasz államhatár egy részének védelmét is átvesszük, ha kell. ","shortLead":"A Karácsony Gergelyről kiszivárgott hangfelvételen is élcelődött Orbán Viktor miniszterelnök-újraválasztott pártelnök...","id":"20190929_Orban_Viktor_szol_a_Fideszhez_az_onkormanyzati_valasztas_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ecc56af-98fe-461a-8dc1-8ac1811e7fbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"042c8968-1a50-48df-90cc-51f2705b9782","keywords":null,"link":"/itthon/20190929_Orban_Viktor_szol_a_Fideszhez_az_onkormanyzati_valasztas_elott","timestamp":"2019. szeptember. 29. 14:55","title":"Orbán Viktor az ellenzékről: Nem a csatabárdot, egymást ásnák el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b236bd57-18e4-4b7e-8ca1-d56e1c4d7017","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kicsit mintha vastagon húzták volna meg a felületet.","shortLead":"Kicsit mintha vastagon húzták volna meg a felületet.","id":"20190930_Video_meg_a_harcedzett_oroszokat_is_meglepte_ez_az_aszfaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b236bd57-18e4-4b7e-8ca1-d56e1c4d7017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee37ce2-06ca-4b8d-aa0a-0be96241e7c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190930_Video_meg_a_harcedzett_oroszokat_is_meglepte_ez_az_aszfaltozas","timestamp":"2019. szeptember. 30. 09:57","title":"Videó: Még a harcedzett oroszokat is meglepte ez az aszfaltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9048b48a-bbe8-410b-9107-73f81391bcee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új életet akar kezdeni, ezért inkább volt férje vezetéknevét használja. ","shortLead":"Új életet akar kezdeni, ezért inkább volt férje vezetéknevét használja. ","id":"20190930_Nevet_valtott_Eva_Rezesova","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9048b48a-bbe8-410b-9107-73f81391bcee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf78ace0-7cea-49f3-8957-c29803659c79","keywords":null,"link":"/elet/20190930_Nevet_valtott_Eva_Rezesova","timestamp":"2019. szeptember. 30. 07:09","title":"Nevet váltott Eva Rezesová","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea1a3d13-b686-43f1-a8e5-90fee1b28c21","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új Facebook-posztban nyerhetünk bepillantást „a papok titkos életébe”:","shortLead":"Új Facebook-posztban nyerhetünk bepillantást „a papok titkos életébe”:","id":"20191001_Hodasz_atya_megint_trollkodik_de_most_nem_a_melegek_karara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea1a3d13-b686-43f1-a8e5-90fee1b28c21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57a9551a-0f85-4e6c-8410-177877ea82af","keywords":null,"link":"/elet/20191001_Hodasz_atya_megint_trollkodik_de_most_nem_a_melegek_karara","timestamp":"2019. október. 01. 09:12","title":"Hodász atya megint trollkodik, de most nem a melegek kárára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f1c9b10-0165-43d8-b848-4ccac5c2e863","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hétvégén házasodott össze Schmuck Andor és Hanák Eszter. Az esküvőt a Gresham-palotában tartották, majd egy belvárosi étteremben vendégelték meg a násznépet. Az ajándékokat Iványi Gábor karitatív alapítványának ajánlotta fel a pár. ","shortLead":"A hétvégén házasodott össze Schmuck Andor és Hanák Eszter. Az esküvőt a Gresham-palotában tartották, majd egy belvárosi...","id":"20190930_Budapest_legszebb_szallodajaban_tartotta_eskuvojet_Schmuck_Andor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f1c9b10-0165-43d8-b848-4ccac5c2e863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f67cf53c-dbb9-48af-8ce6-e60322189209","keywords":null,"link":"/elet/20190930_Budapest_legszebb_szallodajaban_tartotta_eskuvojet_Schmuck_Andor","timestamp":"2019. szeptember. 30. 11:54","title":"Budapesti luxusszállodában tartotta esküvőjét Schmuck Andor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f24987d-ba56-4d3a-a438-02a1ab9c3ce8","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Akár profi szakembereknek is kiszervezheti az online társkeresést, ráadásul garanciákkal. Persze nem ingyen.","shortLead":"Akár profi szakembereknek is kiszervezheti az online társkeresést, ráadásul garanciákkal. Persze nem ingyen.","id":"20191001_Itt_a_megoldas_ha_mar_a_neten_sincs_ideje_ismerkedni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f24987d-ba56-4d3a-a438-02a1ab9c3ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6005f28d-0e38-4b5e-bbd7-415ef7d31526","keywords":null,"link":"/360/20191001_Itt_a_megoldas_ha_mar_a_neten_sincs_ideje_ismerkedni","timestamp":"2019. október. 01. 09:00","title":"Itt a megoldás, ha már a neten sincs ideje ismerkedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]