[{"available":true,"c_guid":"681793c2-2b60-48a9-b12e-85fca70cdbdf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig 659 millió forinttal támogatta a kormány és az Emberi Erőforrások Minisztériuma a salgótarjáni és a mezőkövesdi templom körüli munkálatokat, most még megtolják félmilliárddal.","shortLead":"Eddig 659 millió forinttal támogatta a kormány és az Emberi Erőforrások Minisztériuma a salgótarjáni és a mezőkövesdi...","id":"20191220_Megdobott_a_kormany_ket_templomberuhazast_felmilliard_forinttal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=681793c2-2b60-48a9-b12e-85fca70cdbdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de4b22fb-b15a-4237-9698-ba06a32b11e8","keywords":null,"link":"/itthon/20191220_Megdobott_a_kormany_ket_templomberuhazast_felmilliard_forinttal","timestamp":"2019. december. 20. 09:11","title":"Két templomra félmilliárd forintot adott a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b723f9e6-dd1f-4b7c-a06e-3d2750b113a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem időzött túl sokat az App Store-ban az az alkalmazás, amely az iPhone képernyőjére hozza a klasszikus iPodot. Az Apple-nek több okból is szúrta a szemét az app.","shortLead":"Nem időzött túl sokat az App Store-ban az az alkalmazás, amely az iPhone képernyőjére hozza a klasszikus iPodot...","id":"20191219_rewound_ipod_imitalo_alkalmazas_app_store_torles_apple","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b723f9e6-dd1f-4b7c-a06e-3d2750b113a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70d013aa-a830-40d9-828d-0d86b856f0ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20191219_rewound_ipod_imitalo_alkalmazas_app_store_torles_apple","timestamp":"2019. december. 19. 21:03","title":"Ripsz-ropsz kitessékelték az App Store-ból az iPodot imitáló alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df5e6e6-6f00-40de-92fb-c9a6253e9ddd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kormány helyteleníti és a német belügyekbe való beavatkozásnak tartja azokat az amerikai intézkedéseket, amelyek szankcionálják az Északi Áramlat 2 földgázvezeték építésében részt vevő cégeket és azok csúcsvezetőit - közölte a német kancellár szóvivője szombaton.","shortLead":"A német kormány helyteleníti és a német belügyekbe való beavatkozásnak tartja azokat az amerikai intézkedéseket...","id":"20191221_A_nemet_kormany_eliteli_az_Eszaki_Aramlat_2t_erinto_amerikai_szankciokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3df5e6e6-6f00-40de-92fb-c9a6253e9ddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bcd655b-a5c4-40d2-ac14-f47257d2a5f0","keywords":null,"link":"/vilag/20191221_A_nemet_kormany_eliteli_az_Eszaki_Aramlat_2t_erinto_amerikai_szankciokat","timestamp":"2019. december. 21. 12:18","title":"A német kormány elítéli az Északi Áramlat 2-t érintő amerikai szankciókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ece3b00e-7fef-4f54-9c96-a2de70c6522f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A lehetőség azért nyílt meg, mert megvettek egy helyi kertészeti vállalatot.","shortLead":"A lehetőség azért nyílt meg, mert megvettek egy helyi kertészeti vállalatot.","id":"201951_dorozsmai_nagybani_piac_cbaalapitok_szegedi_uzletekben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ece3b00e-7fef-4f54-9c96-a2de70c6522f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b75a4c55-f08c-46d4-8b96-d432c2dc2ab9","keywords":null,"link":"/360/201951_dorozsmai_nagybani_piac_cbaalapitok_szegedi_uzletekben","timestamp":"2019. december. 20. 12:00","title":"A CBA-sok a távfűtés után a zöldségcsomagolásba is belevágtak Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f27f4b-9b72-4443-9365-bf74c1bfde30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Képzelje el, hogy egy csoportos chat valamennyi beszélgetési előzménye eltűnik. Nos éppen ezt okozhatja egy súlyos biztonsági rés, amit azóta már befoltoztak, azaz nem árt frissíteni az appot.","shortLead":"Képzelje el, hogy egy csoportos chat valamennyi beszélgetési előzménye eltűnik. Nos éppen ezt okozhatja egy súlyos...","id":"20191220_sulyos_hiba_whatsapp_csoportos_chat_eltunt_uzenetek_elozmeny_torles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5f27f4b-9b72-4443-9365-bf74c1bfde30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a3c1e5-cb43-4f52-aa33-e25145cddffe","keywords":null,"link":"/tudomany/20191220_sulyos_hiba_whatsapp_csoportos_chat_eltunt_uzenetek_elozmeny_torles","timestamp":"2019. december. 20. 10:03","title":"Újabb súlyos hibát találtak a WhatsAppban, érdemes frissíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2cc0950-9866-4d5e-95f2-0c5502f332e8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A lövések nyomán az épület vízvezeték hálózata sérült meg. ","shortLead":"A lövések nyomán az épület vízvezeték hálózata sérült meg. ","id":"20191221_Valaki_ralott_a_Sopron_Plaza_epuletere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2cc0950-9866-4d5e-95f2-0c5502f332e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81670a02-6414-43b8-8c34-a6daa52d0016","keywords":null,"link":"/itthon/20191221_Valaki_ralott_a_Sopron_Plaza_epuletere","timestamp":"2019. december. 21. 14:29","title":"Valaki rálőtt a Sopron Pláza épületére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nagyon vesszük a szaloncukrot, Afrikában súlyos sáskajárás van, eldőlt, hogy ki fizet, ha a repülőn ránk ömlik a forró kávé. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Nagyon vesszük a szaloncukrot, Afrikában súlyos sáskajárás van, eldőlt, hogy ki fizet, ha a repülőn ránk ömlik a forró...","id":"20191220_Radar360_ingyenes_lesz_a_meddosegi_kezeles_terrortamadas_volt_Moszkvaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"313e3510-d948-42ba-a743-3cc3b34f4e0a","keywords":null,"link":"/360/20191220_Radar360_ingyenes_lesz_a_meddosegi_kezeles_terrortamadas_volt_Moszkvaban","timestamp":"2019. december. 20. 08:00","title":"Radar360: ingyenes lesz a meddőségi kezelés, terrortámadás volt Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e21df62c-d3d6-463a-8b35-bd4c53960f7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A HungaroControl szerint egyes karácsonyi lézerfények megzavarhatják a pilótákat, ezért nagy körültekintéssel szabad elhelyezni azokat. A légi közlekedés veszélyeztetéséért három évet is kaphat valaki.","shortLead":"A HungaroControl szerint egyes karácsonyi lézerfények megzavarhatják a pilótákat, ezért nagy körültekintéssel szabad...","id":"20191220_lezerfeny_karacsonyi_dekoracio_vilagitas_hungarocontrol_vilagitas_pilotak_megzavaras_legi_kozlekedes_veszelyeztetese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e21df62c-d3d6-463a-8b35-bd4c53960f7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2980d54-7d72-48fb-9f44-e03aae47f7ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20191220_lezerfeny_karacsonyi_dekoracio_vilagitas_hungarocontrol_vilagitas_pilotak_megzavaras_legi_kozlekedes_veszelyeztetese","timestamp":"2019. december. 20. 16:03","title":"A házát is feldíszíti karácsonykor? Ha nem vigyáz, katasztrófát okozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]