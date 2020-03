Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f52e5f7-2d3a-4043-95c3-a70da0505f0d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A PSA konszern német márkájának sportos csúcsmodellje gyengébb és tisztább működésű lett, mint az elődje volt.","shortLead":"A PSA konszern német márkájának sportos csúcsmodellje gyengébb és tisztább működésű lett, mint az elődje volt.","id":"20200310_itt_az_uj_opel_insignia_gsi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f52e5f7-2d3a-4043-95c3-a70da0505f0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"945f8e21-72d2-46cc-9e35-bb4ef2c5c6e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200310_itt_az_uj_opel_insignia_gsi","timestamp":"2020. március. 10. 11:21","title":"Itt az új Opel Insignia GSi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabban már nem találkoznak elijesztő figyelmeztetéssel a Chromium alapú Edge böngésző felhasználói, ha bővítményt töltenének le a Chrome Webáruházból.","shortLead":"Újabban már nem találkoznak elijesztő figyelmeztetéssel a Chromium alapú Edge böngésző felhasználói, ha bővítményt...","id":"20200311_google_ajanlas_chromium_edge_bovitmeny_letoltese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c3e127-9c7e-411c-959e-f18de0ecb868","keywords":null,"link":"/tudomany/20200311_google_ajanlas_chromium_edge_bovitmeny_letoltese","timestamp":"2020. március. 11. 14:03","title":"Abbahagyta kicsinyes piszkálódását a Google az Edge böngészőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dc65fa2-a873-47fa-9700-83b5d413cf78","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Rendkívüli jogrendet és veszélyhelyzetet rendeltek el az ország teljes területére.","shortLead":"Rendkívüli jogrendet és veszélyhelyzetet rendeltek el az ország teljes területére.","id":"20200311_Koronavirus_kihirdette_a_veszelyhelyzet_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4dc65fa2-a873-47fa-9700-83b5d413cf78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cba03aa-be32-48a9-beee-bdbd72ce05e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Koronavirus_kihirdette_a_veszelyhelyzet_a_kormany","timestamp":"2020. március. 11. 14:09","title":"Koronavírus: kihirdette a veszélyhelyzetet a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c1af19e-6df0-4d0b-8d37-9ec41f4031bd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szerda este kiadott adatok szerint Olaszországban a karantén-intézkedések ellenére nem enyhül a koronavírus-járvány.","shortLead":"A szerda este kiadott adatok szerint Olaszországban a karantén-intézkedések ellenére nem enyhül a koronavírus-járvány.","id":"20200311_2_ezer_uj_fertozott_es_196_halott_egy_nap_alatt_Olaszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c1af19e-6df0-4d0b-8d37-9ec41f4031bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8413671-145c-41e1-a5d3-a065bfa7b2ca","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_2_ezer_uj_fertozott_es_196_halott_egy_nap_alatt_Olaszorszagban","timestamp":"2020. március. 11. 18:26","title":"2 ezer új fertőzött és 196 halott egy nap alatt Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294c518d-2dc1-40f7-9ed8-408556794137","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az idős asszony kritikus állapotban feküdt az őt ellátó kórházban, de meggyógyult. Ő a legidősebb páciens, aki legyőzte a kórt.","shortLead":"Az idős asszony kritikus állapotban feküdt az őt ellátó kórházban, de meggyógyult. Ő a legidősebb páciens, aki legyőzte...","id":"20200311_103_eves_no_koronavirus_felggyogyult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=294c518d-2dc1-40f7-9ed8-408556794137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26ba2e85-b00f-48b6-b7d8-e48e27cf7337","keywords":null,"link":"/elet/20200311_103_eves_no_koronavirus_felggyogyult","timestamp":"2020. március. 11. 15:49","title":"Egy 103 éves nő legyőzte a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a92ccaa9-f5b2-4841-ac56-e439e788f05a","c_author":"Domány András","category":"360","description":"Leváltották a lengyel közszolgálati televízió elnökét. Ez első ránézésre nem látszik akkora hírnek, hogy tájékoztatni kellene róla a magyar olvasót. Ám ez az esemény a májusi elnökválasztás előtt súlyos ellentéteket hozott felszínre a politikai jobboldalon.","shortLead":"Leváltották a lengyel közszolgálati televízió elnökét. Ez első ránézésre nem látszik akkora hírnek, hogy tájékoztatni...","id":"20200311_Lengyel_elnokvalasztas_belharc_a_jobboldalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a92ccaa9-f5b2-4841-ac56-e439e788f05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b37dc3ae-15c0-4bf1-afc2-7b3fa36fac7e","keywords":null,"link":"/360/20200311_Lengyel_elnokvalasztas_belharc_a_jobboldalon","timestamp":"2020. március. 11. 07:00","title":"Belharc Varsóban: Kaczynskit felbőszítették, de valójában saját dugájába dőlt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ef4636-ddc1-44e6-b140-0c1a19f8547e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagyszabású rendezvényt elvileg 2020-ban is megtartják, de az eredetileg tervezettnél több mint 4 hónappal később.","shortLead":"A nagyszabású rendezvényt elvileg 2020-ban is megtartják, de az eredetileg tervezettnél több mint 4 hónappal később.","id":"20200311_a_koronavirus_miatt_aprilisban_nem_lesz_new_yorki_autoszalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86ef4636-ddc1-44e6-b140-0c1a19f8547e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d95c8f-c0a0-4821-a90f-7ad2a13190d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200311_a_koronavirus_miatt_aprilisban_nem_lesz_new_yorki_autoszalon","timestamp":"2020. március. 11. 08:31","title":"A koronavírus miatt áprilisban nem lesz New York-i Autószalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380bf7fc-ff42-485e-b7a3-a0b72a5c2932","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az egészségügyi cikkeket és mezőgazdasági termékeket előállító cégek már megkezdhetik a működésüket.","shortLead":"Az egészségügyi cikkeket és mezőgazdasági termékeket előállító cégek már megkezdhetik a működésüket.","id":"20200311_Vuhanban_tobb_ceg_is_ujrainditotta_a_termeleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=380bf7fc-ff42-485e-b7a3-a0b72a5c2932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97acfc20-8648-4666-b9bf-8b41ecc2398b","keywords":null,"link":"/kkv/20200311_Vuhanban_tobb_ceg_is_ujrainditotta_a_termeleset","timestamp":"2020. március. 11. 10:46","title":"Vuhanban több cég is újraindítja a termelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]