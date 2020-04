Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd2c7633-5c3c-4b84-bd9a-d18d6fcd9ead","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kijárási korlátozásokat tisztelő állampolgárok példaképek, főleg százévesen.","shortLead":"A kijárási korlátozásokat tisztelő állampolgárok példaképek, főleg százévesen.","id":"20200409_Orban_Viktor_bemutatja_ilyen_egy_karantenszulinap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd2c7633-5c3c-4b84-bd9a-d18d6fcd9ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d36b058-20a8-46b5-be9e-1afbc0196e8a","keywords":null,"link":"/elet/20200409_Orban_Viktor_bemutatja_ilyen_egy_karantenszulinap","timestamp":"2020. április. 09. 09:51","title":"Orbán Viktor bemutatja: ilyen egy karanténszülinap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32ef4f86-c4f3-45ad-81b7-25ed80b95255","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az építkezés 8 milliárd 504 millió forintba kerül, az állam 2,9 milliárd forinttal segít. ","shortLead":"Az építkezés 8 milliárd 504 millió forintba kerül, az állam 2,9 milliárd forinttal segít. ","id":"20200409_luxushotel_balaton_szantod_balaland","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32ef4f86-c4f3-45ad-81b7-25ed80b95255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf0d87ec-0ff4-4470-8072-50d892fd2739","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200409_luxushotel_balaton_szantod_balaland","timestamp":"2020. április. 09. 12:51","title":"Milliárdokkal támogatja egy új balatoni luxushotel építését az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5982d6-8ad1-4b3e-8407-c8db129e5fca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Miközben oxigénért és élelemért szűrik a tengervizet, bizonyos tengeri állatok, így például a szivacsok és a kagylók ki tudják szűrni a vírusok részecskéit. ","shortLead":"Miközben oxigénért és élelemért szűrik a tengervizet, bizonyos tengeri állatok, így például a szivacsok és a kagylók ki...","id":"20200407_A_szivacsok_a_vizben_levo_virusok_majdnem_egeszet_kiszurik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e5982d6-8ad1-4b3e-8407-c8db129e5fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d5a3fd-5bfd-4c17-ab99-4bc66b598647","keywords":null,"link":"/zhvg/20200407_A_szivacsok_a_vizben_levo_virusok_majdnem_egeszet_kiszurik","timestamp":"2020. április. 07. 14:38","title":"A szivacsok a vízben lévő vírusok majdnem egészét kiszűrik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b5ce91-410b-4bd1-badf-1646eb84e727","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus miatt a világutazó és macskája Sukoróról jelentkezik be időnként.\r

\r

","shortLead":"A koronavírus miatt a világutazó és macskája Sukoróról jelentkezik be időnként.\r

\r

","id":"20200409_Korbe_akarta_biciklizni_a_Foldet_egy_skot_ferfi_egy_macskaval_de_Magyarorszagon_ragadt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52b5ce91-410b-4bd1-badf-1646eb84e727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba3d3eef-ffc6-410c-b696-d69707e5eac8","keywords":null,"link":"/elet/20200409_Korbe_akarta_biciklizni_a_Foldet_egy_skot_ferfi_egy_macskaval_de_Magyarorszagon_ragadt","timestamp":"2020. április. 09. 08:43","title":"Körbe akarta biciklizni a Földet egy skót férfi egy macskával, de Magyarországon ragadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b77f032-e9ea-45bd-a2b8-234e8942644f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a szívómotoros olasz sportkocsi korának egyik leggyorsabbja volt, a gyártó fioranói tesztpályán 1 másodpercet vert az ikonikus Enzóra.","shortLead":"Ez a szívómotoros olasz sportkocsi korának egyik leggyorsabbja volt, a gyártó fioranói tesztpályán 1 másodpercet vert...","id":"20200408_kevesebb_mint_300_kilometer_van_ebben_a_szuperritka_elado_ferrariban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b77f032-e9ea-45bd-a2b8-234e8942644f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e953d716-1f81-4492-91a2-73dd80206637","keywords":null,"link":"/cegauto/20200408_kevesebb_mint_300_kilometer_van_ebben_a_szuperritka_elado_ferrariban","timestamp":"2020. április. 08. 06:41","title":"Kevesebb mint 300 kilométer van ebben a szuperritka eladó Ferrariban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade8a953-951d-48c2-aca6-bedcc95bc4dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Cisco Talos kutatóinak a MacBook Pro ujjlenyomat-olvasóját semmi perc alatt sikerült átverniük, de egy Galaxy S10-be is bejutottak így. ","shortLead":"A Cisco Talos kutatóinak a MacBook Pro ujjlenyomat-olvasóját semmi perc alatt sikerült átverniük, de egy Galaxy S10-be...","id":"20200409_3d_nyomtato_ujllenyomat_olvaso_cisco_talos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ade8a953-951d-48c2-aca6-bedcc95bc4dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab6f904-da8b-4f7d-b734-5905da821aa7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_3d_nyomtato_ujllenyomat_olvaso_cisco_talos","timestamp":"2020. április. 09. 11:33","title":"Szinte bármelyik ujjlenyomat-olvasó átverhető egy 3D-nyomtatóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcc4565-9f5f-4333-a2ed-76482b9ee037","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megvárja az operatív törzs aznapi ülését, majd járványügyi szakemberekkel is egyeztet.","shortLead":"Megvárja az operatív törzs aznapi ülését, majd járványügyi szakemberekkel is egyeztet.","id":"20200408_Csutortokon_jelenti_be_Orban_mi_lesz_a_kijarasi_korlatozassal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dcc4565-9f5f-4333-a2ed-76482b9ee037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7eb64c-fcc3-4ca1-91fd-362b0f5e6d39","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_Csutortokon_jelenti_be_Orban_mi_lesz_a_kijarasi_korlatozassal","timestamp":"2020. április. 08. 16:01","title":"Csütörtökön jelenti be Orbán, mi lesz a kijárási korlátozással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc3bed9f-b860-4a93-abeb-54bc588be1b5","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az egykori Budagyöngye Kórház átalakításának most még csak az előkészítésére utalt ki 410 millió forintot a kormány. Kiss-Rigó László püspök egyházmegyéje kapja használatba az épületet.","shortLead":"Az egykori Budagyöngye Kórház átalakításának most még csak az előkészítésére utalt ki 410 millió forintot a kormány...","id":"20200409_Egyhazi_Egeszsegugyi_Oktatasi_Kozpont_epul_allami_penzen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc3bed9f-b860-4a93-abeb-54bc588be1b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc30c676-9348-43cb-8746-94a10813a701","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_Egyhazi_Egeszsegugyi_Oktatasi_Kozpont_epul_allami_penzen","timestamp":"2020. április. 09. 09:34","title":"Egyházi egészségügyi központ épül állami pénzen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]