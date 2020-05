Több mint 1400 fő megkérdezésével a tizedik születésnapját ünneplő HVG Extra Pszichológia magazin arra kereste a választ, hogy az érintett, 37-55 éves korosztályból hányan érzik úgy, hogy életközepi válságban vannak, és ez milyen változásokat eredményez a hétköznapjaikban. Nézzük, a legérdekesebb eredményeket!

Több nőt érinthet

A válaszadóknak kicsivel több mint a fele (52 százaléka) számolt be arról, hogy az életközepi válság bizonyos tüneteivel kell pillanatnyilag szembe nézniük, ám ebből csupán 9 százaléknyian érzik ezt a krízist az életük közel minden területére kiterjedőnek. A kutatás során az is kiderült, hogy a saját bevallások alapján a nők nagyobb mértékben vannak kitéve az életközepi válságnak, mint a férfiak. Míg a középkorosztály férfi válaszadóinak csupán 5 százaléka számolt be intenzív krízishelyzetről, addig a női válaszadóknál ez az arány már 12 százalék volt.

A család védőburokként funkcionálhat

Nincsen biztos recept az életközepi válság elkerülésére, viszont úgy tűnik, hogy bizonyos tényezők meglétének esetén csökken annak az esélye, hogy valóban válságként éljük meg, ha elérkezünk a szóban forgó kritikus életszakaszhoz. A felmérésből az derül ki, hogy a házastársi vagy élettársi viszony például véd valamelyest az életközepi krízistől; a kapcsolatban élőknek ugyanis csak a 8 százaléka érintett intenzívebben, míg a nőtlen vagy hajadon válaszadóknak a 12 százaléka, az elváltaknak pedig a 15 százaléka.

A nagyobb háztartás egyfajta védőburkot jelenthet. Míg az egy fős háztartásokban élők 41 százalékára nagyon jellemző a szorongás a jövőjük miatt – mely az életközepi válság egyik tünete is lehet –, addig a négy fős háztartásokban élőknek csak az egy negyede számolt be ugyanerről.

Nagyon jellemző, hogy új kalandok után nézünk

A HVG felmérése az életközepi válság-indexen alapul, amely 11 olyan jellegzetesség meglétét, illetve intenzitását vizsgálja, amelyek, ha külön-külön nem is, de összességében már arra utalhatnak, hogy a válaszadó kisebb-nagyobb életközepi válsággal küzd. A válság-index 0-tól 100-ig terjedő értékeket vehet fel. A skála elején a „kösz, teljesen jól vagyok” állapot áll, a másik végén, a századik pontnál a „totális, az élet minden területére kiterjedő életközepi válság” állapota. Az átlag a válaszadók esetében 31 pont volt, ám azok, akik intenzív életközepi krízisről számoltak be, 50 pont feletti, a skála másik végéhez közelebbi értéket kaptak.

Egyik tünete lehet az életközepi krízisnek a teljesen új élmények megtapasztalása. A potenciálisan érintett korosztály tagjainak majdnem a háromnegyede, 69 százaléka számolt be arról, hogy van olyan dolog, amit korábban nem akart kipróbálni, de most szívesen pótolná a „mulasztását”. A kipróbálni vágyott dolgok spektruma rendkívül széles – az El Camino teljesítésétől az ejtőernyőzésen át a programozásig terjed –; a legtöbben mégis az utazás területén lesznek kalandvágyóbbak (ez 11 százalék).

Egy új sport bevezetése az életünkbe is árulkodó jel lehet: az intenzívebb válságot átélőknek az 59 százaléka az elmúlt néhány hónapban gyakrabban sportolt, mint eddig, vagy kipróbált egy új mozgásformát. A nők nagyobb arányban váltottak a sportosabb életre, mint a férfiak.

Amit leginkább megbánunk

A felmérés egyik legérdekesebb része arról szól, hogy mi az, amit életünk felére a legnagyobb eséllyel megbánunk. Ha újrakezdhetnék az életüket, és csupán egyetlen dolgot változtathatnának meg a válaszadók, akkor közülük a legtöbben (majdnem az emberek negyede), más szakmát választanának. Minden ötödik válaszadó pedig szintén a karrierjét érintően hozna más döntést: többet és tovább tanulna.

© HVG Extra Pszichológia

A válaszadók 14 százaléka úgy látja, hogy nem a karrier terén, hanem a párválasztásban tévedtek. 11 százalékuk az egészségre figyelne jobban, míg 8 százalékuk a gyerekvállalást gondolná újra. Érdekesség, hogy 100-ból összesen 2 ember gondolja úgy, hogy semmit sem bánt meg, és nem változtatna semmin egy második esély alkalmával.

Mikor érünk el az életünk feléhez?

Természetes, hogy életünk középső szakaszában elkezdenek olyan kérdések és kételyek megjelenni bennünk, mint, hogy hol is tartunk, mit sikerült eddig elérnünk, merre és hogyan haladjunk tovább.

Ám közel sem egyértelmű, hogy ki mikor érkezik el ezekhez a kérdésekhez, vagyis, hogy mikor van az „élet közepe”? Belső Nóra pszichiáter az Életciklusok és hangulatzavarok című, most megjelent könyvében azt írja: „középidősek 35–60 éves kor között bármikor lehetünk: amikor az ember már túljutott a kapunyitáson, van saját élete, talán családja is, építi az egzisztenciáját, vannak jó és rossz emlékei, tapasztalatai, megfigyelései az életről, aktív és szociálisan is elégségesen működik. (…) A középkorúság egy hosszú állapot, és mindenki máskor döbben rá, hogy valójában már itt tart. Ekkor viszont kicsit be is pánikol, kisebb krízisen megy keresztül – még ha nincs is tudomása róla –, főleg azért, mert ekkorra már biztos tudással rendelkezik arról, hogy nem sebezhetetlen és nem halhatatlan. Ez a tudás pedig szorongással és félelemmel tölti el.”

Szél Dávid pszichológus szerint ugyanakkor azt sem szabad elfelejtenünk, hogy az életközepi krízis szociális konstrukció. Az Útközben – Egy életközepi válság skype-terápiája című, A terapeuta esetei sorozat-ban tavaly megjelent könyvében úgy fogalmaz, hogy az életközepi válságot „az adott társas-társadalmi kontextus hozza létre, amely nem függetleníthető tértől, időtől, kultúrától, társadalmi és gazdasági státusztól” sem. Szél szerint az életciklusváltással járó krízisből jól is kijöhet az ember, „ha felhagy a korábban bevett és bevált próbálkozási és megoldási stratégiákkal és minőségileg új megoldási módot talál. Egy új életszakaszban, új élethelyzetekkel és problémákkal a korábbiak egyszerűen nem fognak működni.”

