[{"available":true,"c_guid":"05b89311-a442-4053-ac36-43d321aee2e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az NMHH kutatása szerint az Észak-Alföldön és a Dél-Dunántúlon a legelégedettebbek az emberek a telefonos mobilinternettel, Észak-Magyarországon pedig a legkevésbé.","shortLead":"Az NMHH kutatása szerint az Észak-Alföldön és a Dél-Dunántúlon a legelégedettebbek az emberek a telefonos...","id":"20200812_vezetekes_internet_mobilnet_mobilinternet_internetsebesseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05b89311-a442-4053-ac36-43d321aee2e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"647c19de-787d-4952-aad6-0bdf5ae0e5a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200812_vezetekes_internet_mobilnet_mobilinternet_internetsebesseg","timestamp":"2020. augusztus. 12. 12:03","title":"A magyar 14 évesek több mint felének van mobilinternet a telefonján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01aa2743-f47f-44ee-9820-74ab8f30615c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyetlen nap alatt 330 ezerrel nőtt a fertőzöttek száma.","shortLead":"Egyetlen nap alatt 330 ezerrel nőtt a fertőzöttek száma.","id":"20200813_Mar_750_ezer_haltak_bele_a_koronavirusba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01aa2743-f47f-44ee-9820-74ab8f30615c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a88b97d-4df7-40be-8b55-55d6c95ccee1","keywords":null,"link":"/vilag/20200813_Mar_750_ezer_haltak_bele_a_koronavirusba","timestamp":"2020. augusztus. 13. 06:45","title":"Már 750 ezren haltak meg a koronavírus-járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb775b9-e2a1-4b6c-8a9d-139820613570","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kieső külföldi vendégéjszakákat semmi nem tudja pótolni a fővárosban a szövetség szerint.","shortLead":"A kieső külföldi vendégéjszakákat semmi nem tudja pótolni a fővárosban a szövetség szerint.","id":"20200812_szallodaszovetseg_turizmus_budapest_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bb775b9-e2a1-4b6c-8a9d-139820613570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9afd72ef-b75c-411a-846f-17e05e85885b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_szallodaszovetseg_turizmus_budapest_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 12. 08:43","title":"Szállodaszövetség: 2021 húsvétjáig nem áll helyre a fővárosi turizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b38ec481-a19d-4ab5-a434-680da58bdc9c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A programot a Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége (MAKSZ) gondozza. Egy, az iparágra szakosodott álláskereső oldalt is létrehoztak.","shortLead":"A programot a Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége (MAKSZ) gondozza. Egy, az iparágra szakosodott...","id":"20200812_gyorssegely_kommunikacios_munka_allas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b38ec481-a19d-4ab5-a434-680da58bdc9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85967e8-0892-4875-80bc-ade1f41fd30c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_gyorssegely_kommunikacios_munka_allas","timestamp":"2020. augusztus. 12. 11:50","title":"Fejenként 150 ezer forintos gyorssegélyt kaphatnak az állás nélkül maradt kommunikációs szakemberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1d53ec8-3ba2-41f1-bacf-5606c84271bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A klippel a szólásszabadság és a szabad sajtó mellett áll ki a Felső Tízezer nevű zenekar.","shortLead":"A klippel a szólásszabadság és a szabad sajtó mellett áll ki a Felső Tízezer nevű zenekar.","id":"20200813_index_felso_tizezer_videoklip","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1d53ec8-3ba2-41f1-bacf-5606c84271bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88b38ac5-bf56-4093-ade8-28e2240b020b","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_index_felso_tizezer_videoklip","timestamp":"2020. augusztus. 13. 15:43","title":"Az Index felmondott főszerkesztő-helyettese videoklip főszereplője lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26fd7a7d-689f-4fb9-90f3-b22f7d889365","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A kaliforniai szenátor tavaly elindult a demokrata párti elnökjelöltségért – szemben Joe Bidennel is. Az első afroamerikai és az első nő volt San Francisco kerületi ügyészeként, kaliforniai főállamügyészként, és most alelnökjelöltként is. Pályafutását a HVG egy évvel ezelőtt mutatta be, ezt a cikket közöljük most újra, változtatás nélkül.","shortLead":"A kaliforniai szenátor tavaly elindult a demokrata párti elnökjelöltségért – szemben Joe Bidennel is. Az első...","id":"201930_kamala_harris_noi_obama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26fd7a7d-689f-4fb9-90f3-b22f7d889365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7912ab5-7842-44c2-a170-140663728bf5","keywords":null,"link":"/360/201930_kamala_harris_noi_obama","timestamp":"2020. augusztus. 12. 10:00","title":"Joe Biden választása – Kamala Harris, a női Obama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3696c2a0-16d4-450d-9b16-9ea74654e733","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az ukrán csapat az Interrel, a spanyolok a Manchester Uniteddel találkoznak a legjobb négy között.","shortLead":"Az ukrán csapat az Interrel, a spanyolok a Manchester Uniteddel találkoznak a legjobb négy között.","id":"20200812_Europaliga_a_Sahtar_Donyeck_es_a_Sevilla_is_az_elodontoben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3696c2a0-16d4-450d-9b16-9ea74654e733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"579a38fd-0f4d-41ec-9d9c-717e1bc4a6b0","keywords":null,"link":"/sport/20200812_Europaliga_a_Sahtar_Donyeck_es_a_Sevilla_is_az_elodontoben","timestamp":"2020. augusztus. 12. 05:49","title":"Európa-liga: a Sahtar Donyeck és a Sevilla is az elődöntőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ee8789-bf35-4de6-b396-c42636528b84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány elköteleződött amellett, hogy amerikai levegő-levegő rakétákkal szerelt norvég légvédelmi rendszert szerez be. Épp akkor, amikor az amerikai külügyminiszter látványosan mellőzte Magyarországot kelet-európai körútjából.","shortLead":"A kormány elköteleződött amellett, hogy amerikai levegő-levegő rakétákkal szerelt norvég légvédelmi rendszert szerez...","id":"20200812_Magyarorszag_oszver_legvedelmi_rendszert_vesz_300_milliard_forintert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89ee8789-bf35-4de6-b396-c42636528b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5201a338-dac2-46b5-8064-5ca96680caf0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_Magyarorszag_oszver_legvedelmi_rendszert_vesz_300_milliard_forintert","timestamp":"2020. augusztus. 12. 16:31","title":"300 milliárd forintért vesz légvédelmi rendszert Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]