[{"available":true,"c_guid":"c9b1253b-4dfa-4bfd-9bc2-d98ace39a5ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatóknak sikerült 3-4 hetes időtávlatban összefüggést kimutatni a tünetek Google-keresései és a tényleges gócpontok kialakulása között. ","shortLead":"Amerikai kutatóknak sikerült 3-4 hetes időtávlatban összefüggést kimutatni a tünetek Google-keresései és a tényleges...","id":"20200913_Mar_a_Googlekeresesekbol_is_kimutathato_hol_lesz_a_kovetkezo_koronavirusgocpont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9b1253b-4dfa-4bfd-9bc2-d98ace39a5ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25faf383-d0b4-4267-8b73-062d6bbc7207","keywords":null,"link":"/tudomany/20200913_Mar_a_Googlekeresesekbol_is_kimutathato_hol_lesz_a_kovetkezo_koronavirusgocpont","timestamp":"2020. szeptember. 13. 19:15","title":"Már a Google-keresésekből is kimutatható, hol lesz a következő koronavírus-gócpont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4d1de6e-9504-4aaf-8fd1-ae698dd84bd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amikor az Index-botrány zajlott, naponta háromszor sírta el magát az énekes.","shortLead":"Amikor az Index-botrány zajlott, naponta háromszor sírta el magát az énekes.","id":"20200911_Fluor_index","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4d1de6e-9504-4aaf-8fd1-ae698dd84bd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bf64dc3-5a28-4594-988c-f097203ca21b","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_Fluor_index","timestamp":"2020. szeptember. 11. 21:04","title":"Fluor a politikáról: Zavar, ha valakik mindenre ráteszik a kezüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c1717c-a2e2-4db9-baa0-18102a30ceaa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két évre újraválasztotta két társelnökét a Párbeszéd tisztújító kongresszusa.","shortLead":"Két évre újraválasztotta két társelnökét a Párbeszéd tisztújító kongresszusa.","id":"20200913_Szabo_Timeanak_es_Karacsony_Gergelynek_is_bizalmat_szavazott_a_Parbeszed","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90c1717c-a2e2-4db9-baa0-18102a30ceaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26188a39-4971-4e0d-b739-c049a35181da","keywords":null,"link":"/itthon/20200913_Szabo_Timeanak_es_Karacsony_Gergelynek_is_bizalmat_szavazott_a_Parbeszed","timestamp":"2020. szeptember. 13. 15:50","title":"Szabó Tímeának és Karácsony Gergelynek is bizalmat szavazott a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3a24dd7-0008-4835-9597-ee648e60caf9","c_author":"Csányi Nikolett - Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói és oktatói vasárnap kivonultak az utcára, hogy megmutassák, ők nem egy zárt közösség.","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói és oktatói vasárnap kivonultak az utcára, hogy megmutassák, ők nem...","id":"20200913_titkos_egyetem_szfe_hallgatok_egyetemfoglalas_nyilt_nap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3a24dd7-0008-4835-9597-ee648e60caf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a585bef9-79d4-4dda-aba5-d42f7dd70502","keywords":null,"link":"/itthon/20200913_titkos_egyetem_szfe_hallgatok_egyetemfoglalas_nyilt_nap","timestamp":"2020. szeptember. 13. 18:37","title":"Nyílt napot tartottak a „Titkos Egyetemen”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4","c_author":"Riba István, Pálmai Erika","category":"360","description":"Több évtizedes tudománypolitikai szokásjogot rúgott fel Palkovics László azzal, hogy politikai döntéssel avatkozott be egy tudományos pályázatba.\r

","shortLead":"Több évtizedes tudománypolitikai szokásjogot rúgott fel Palkovics László azzal, hogy politikai döntéssel avatkozott be...","id":"202037__politikai_beavatkozas__kutatasok__mta__megall_atudomany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ad393af-5af7-4753-b598-7112b467360f","keywords":null,"link":"/360/202037__politikai_beavatkozas__kutatasok__mta__megall_atudomany","timestamp":"2020. szeptember. 12. 08:15","title":"Kádár alatt sem volt olyan, amit most meg mer csinálni a kormány a tudósokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82fe03ac-8f21-434a-a5fa-3b8a405ed7af","c_author":"HVG","category":"360","description":"Európában még viszolygást keltenek a rovarokból készült termékek, pedig sokkal takarékosabban lehet állatokat – és így áttételesen embereket – élelmezni ezzel a módszerrel.","shortLead":"Európában még viszolygást keltenek a rovarokból készült termékek, pedig sokkal takarékosabban lehet állatokat – és...","id":"202037_legyek_urai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82fe03ac-8f21-434a-a5fa-3b8a405ed7af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb7e767-8671-45bc-8e00-3e29daafa7de","keywords":null,"link":"/360/202037_legyek_urai","timestamp":"2020. szeptember. 12. 16:15","title":"Tápláló fehérje, elsőosztályú trágya, liszt és olaj: őrölt légyből épül a jövő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b861c3-b02f-49a6-b2af-d65f27115689","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A frekvenciáját frissen elvesztett rádió valószínűleg jogi útra tereli az ügyét.","shortLead":"A frekvenciáját frissen elvesztett rádió valószínűleg jogi útra tereli az ügyét.","id":"20200912_klubradio_nmhh_stock_richard","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8b861c3-b02f-49a6-b2af-d65f27115689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73babe45-0837-442a-9a68-d79d1fea56d7","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_klubradio_nmhh_stock_richard","timestamp":"2020. szeptember. 12. 10:32","title":"Üzent a Klubrádió vezérigazgatója: csak a hallgatókon múlik a jövőjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"996a98af-4823-4041-b0f6-f00833a449c3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Finoman szólva is sportszerűtlen körülmények között nyert a Ferencváros a Paks ellen, de Lovrencsics Gergő szerint így sem magyarázhatnak neki a paksiak.","shortLead":"Finoman szólva is sportszerűtlen körülmények között nyert a Ferencváros a Paks ellen, de Lovrencsics Gergő szerint...","id":"20200912_lovrencsics_gergo_ne_magyarazzal_paks_fradi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=996a98af-4823-4041-b0f6-f00833a449c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9ca5a64-203b-4269-a677-c88c578cc3bd","keywords":null,"link":"/sport/20200912_lovrencsics_gergo_ne_magyarazzal_paks_fradi","timestamp":"2020. szeptember. 12. 08:34","title":"Mutogatott és üzent a vendégszurkolóknak a Fradi válogatott focistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]