Ennyit változik a személyiségünk 50 év alatt

Vajon változik-e az ember személyisége félszáz év alatt?

A kérdés megválaszolására az amerikai Houstoni Egyetem kutatói vállalkoztak, akik hosszmetszeti vizsgálatban igazolták, hogy a gének és a környezet is szerepet játszik abban, milyen ember válik belőlünk.

A megkérdezettek személyiségprofilját feltérképezték tinédzserkorukban, majd ötven évvel később, nyugdíjasként is.

Az összefüggések feltérképezésénél kiderült, tulajdonképpen nincs rossz válasz a fenti kérdésre, inkább attól függ, honnan nézzük.

Egymáshoz viszonyítva például nem változunk: aki érzelmileg stabilabb volt fiatalnak, idősebb korában is az érzelmileg stabilabbak táborát gazdagítja.

Bár megőrizzük főbb személyiségjegyeinket és profilunkat, fiatalkori önmagunkhoz képest mégis alakul, érik a személyiségünk.

A Journal of Personality and Social Psychology című lapban közölt összegzésben például arról is írnak, általánosságban igaz ránk, hogy idővel lelkiismeretesebbek és barátságosabbak leszünk.

