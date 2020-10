Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5aab3b1-b52c-40fb-be6d-d21527e5cb4f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A KSH legfrissebb adatai szerint szeptemberre 32 ezerrel csökkent a foglalkoztatottak száma, miközben az álláskeresők egy másik adatbázis szerint 21 ezerrel kevesebben lettek.","shortLead":"A KSH legfrissebb adatai szerint szeptemberre 32 ezerrel csökkent a foglalkoztatottak száma, miközben az álláskeresők...","id":"20201029_Tobb_tizezer_allaskereso_eltunhetett_a_sullyesztoben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5aab3b1-b52c-40fb-be6d-d21527e5cb4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e097f672-e826-40d5-879a-28496f068be3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201029_Tobb_tizezer_allaskereso_eltunhetett_a_sullyesztoben","timestamp":"2020. október. 29. 10:48","title":"Több tízezer álláskereső eltűnhetett a süllyesztőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17f2a8e0-8cba-47b6-bdbf-1d611f3726e7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A cég 2300 németországi alkalmazottjától válna meg a 12 ezerből.","shortLead":"A cég 2300 németországi alkalmazottjától válna meg a 12 ezerből.","id":"20201029_Leepites_IBM_Nemetorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17f2a8e0-8cba-47b6-bdbf-1d611f3726e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93206a0f-5b72-42ab-b5a0-9740827d6ae9","keywords":null,"link":"/kkv/20201029_Leepites_IBM_Nemetorszag","timestamp":"2020. október. 29. 21:28","title":"Drasztikus leépítésre készül az IBM Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e5233e-31ed-42df-9fc3-408f3924dfde","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Április óta a legsúlyosabb a helyzet az országban.","shortLead":"Április óta a legsúlyosabb a helyzet az országban.","id":"20201028_Kijarasi_korlatozasokat_vezet_be_Franciaorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89e5233e-31ed-42df-9fc3-408f3924dfde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96bd49bd-867b-4b96-94c9-50240ec6ecd3","keywords":null,"link":"/vilag/20201028_Kijarasi_korlatozasokat_vezet_be_Franciaorszag","timestamp":"2020. október. 28. 20:43","title":"Kijárási korlátozásokat vezet be Franciaország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b48695-6a81-4197-bb55-52f9e910052f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Olcsóbban kapja meg a legendás New York-i divatcéget Bernard Arnault, mert a luxusiparágat is megrendítette a Covid–19-világjárvány -–írja a Wall Street Journal.","shortLead":"Olcsóbban kapja meg a legendás New York-i divatcéget Bernard Arnault, mert a luxusiparágat is megrendítette...","id":"20201029_Europa_leggazdagabb_embere_megiscsak_megszerzi_a_Tiffanyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41b48695-6a81-4197-bb55-52f9e910052f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d2fc081-3538-4519-aa7c-7f58af6f6e3d","keywords":null,"link":"/kkv/20201029_Europa_leggazdagabb_embere_megiscsak_megszerzi_a_Tiffanyt","timestamp":"2020. október. 29. 16:49","title":"Európa leggazdagabb embere mégiscsak megszerzi a Tiffanyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Három férfit, köztük egy apa-fia párost kapcsolt le a rendőrség kábítószer terjesztése miatt. ","shortLead":"Három férfit, köztük egy apa-fia párost kapcsolt le a rendőrség kábítószer terjesztése miatt. ","id":"20201029_drog_kiskunhalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c33c506d-ac0d-49e2-a6a7-d9b06aba21be","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_drog_kiskunhalas","timestamp":"2020. október. 29. 10:46","title":"Drogterjesztőket fogtak el Kiskunhalason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51a349c1-7c57-44af-adcf-6561c03c10a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két érdekesebb teszten is átesett az iPhone 12 kijelzője, amelyek a panel strapabíróságát igyekeztek megmérni. Kiderült: az Apple nem túlzott, amikor erősebb védelemről beszélt.","shortLead":"Két érdekesebb teszten is átesett az iPhone 12 kijelzője, amelyek a panel strapabíróságát igyekeztek megmérni...","id":"20201029_apple_iphone_12_kijelzoteszt_strapabirosag_karcallosag_ceramic_shield","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51a349c1-7c57-44af-adcf-6561c03c10a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"007947ef-7384-4407-9f57-fbaf8fab02d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201029_apple_iphone_12_kijelzoteszt_strapabirosag_karcallosag_ceramic_shield","timestamp":"2020. október. 29. 20:03","title":"Nem csak marketing: tényleg strapabíróbb az új iPhone kijelzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4a705e-0b09-4b63-ab62-4b838cb41af0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Törökország jogi és diplomáciai lépéseket tesz amiatt, hogy a francia szatirikus hetilap, a Charlie Hebdo sértőnek tartott karikatúrát tett közzé Tayyip Erdogan török államfőről. Az Ankara és Párizs közötti vita az után tört ki, hogy egy iszlamista csecsen fiatalember lefejezte Samuel Paty párizsi tanárt, aki a Mohamed prófétát kifigurázó karikatúrát mutatott meg diákjainak. \r

","shortLead":"Törökország jogi és diplomáciai lépéseket tesz amiatt, hogy a francia szatirikus hetilap, a Charlie Hebdo sértőnek...","id":"20201028_Tovabb_melyul_a_torokfrancia_vita__Erdogan_most_mar_perel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b4a705e-0b09-4b63-ab62-4b838cb41af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f32635-7923-44d7-9ce6-b4ccff377c67","keywords":null,"link":"/vilag/20201028_Tovabb_melyul_a_torokfrancia_vita__Erdogan_most_mar_perel","timestamp":"2020. október. 28. 16:06","title":"Tovább mélyül a török–francia vita – Erdogan most már perel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyhetes betéti tender kamata lesz igazán fontos, nem az alapkamat – figyelmeztetett nemrég az MNB. Most döntöttek az egyhetes betét kamatáról, de a forint ennek ellenére is alig jutott a 369-es szint alá.","shortLead":"Az egyhetes betéti tender kamata lesz igazán fontos, nem az alapkamat – figyelmeztetett nemrég az MNB. Most döntöttek...","id":"20201029_forint_arfolyam_mnb_kamat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff04632c-107e-406d-bb88-41ef3b2b6190","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201029_forint_arfolyam_mnb_kamat","timestamp":"2020. október. 29. 12:58","title":"Egy hajszál választja el a forintot a történelmi mélyponttól, és eddig az MNB sem tudott segíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]