Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f44e122a-ab84-4d77-bd76-e7f28cf10cad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elsődleges kísérleti eredmények alapján úgy tűnik, hatékony a koronavírus ellen a Pfizer és a BioNTech által közösen fejlesztett vakcina.","shortLead":"Az elsődleges kísérleti eredmények alapján úgy tűnik, hatékony a koronavírus ellen a Pfizer és a BioNTech által közösen...","id":"20201109_koronavirus_vedooltas_pfizer_vakcina_bointech_kiserlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f44e122a-ab84-4d77-bd76-e7f28cf10cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"639ababd-640a-4e2b-b178-407eec0ab221","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_koronavirus_vedooltas_pfizer_vakcina_bointech_kiserlet","timestamp":"2020. november. 09. 13:17","title":"A Pfizer állítja: 90%-os védelmet nyújt a védőoltása a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc3fe2a-c54c-4818-8093-f3b364ab2f65","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szlávik János infektológus főorvos szerint Magyarországon is voltak olyan várandós nők, akik elkapták a koronavírust, de nem észleltek náluk semmilyen problémát a terhesség és a szülés során.","shortLead":"Szlávik János infektológus főorvos szerint Magyarországon is voltak olyan várandós nők, akik elkapták a koronavírust...","id":"20201109_szlavik_janos_foorvos_koronavirus_varandos_no_terhesseg_koraszules_veteles_szovodmenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfc3fe2a-c54c-4818-8093-f3b364ab2f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ce3644-0389-4180-8f42-12aaefd1e14e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_szlavik_janos_foorvos_koronavirus_varandos_no_terhesseg_koraszules_veteles_szovodmenyek","timestamp":"2020. november. 09. 16:18","title":"Szlávik: A koronavírus szövődményei koraszülést vagy vetélését válthatnak ki a terhes nőknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8259e215-ad6a-4dfd-a9e5-e16ec53bd4c1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már csak egy helyszín kérdéses a huszonháromból.","shortLead":"Már csak egy helyszín kérdéses a huszonháromból.","id":"20201110_Elkeszult_a_Forma1_2021es_versenynaptara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8259e215-ad6a-4dfd-a9e5-e16ec53bd4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03776dfe-779a-4605-9cd1-73074a7e36ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20201110_Elkeszult_a_Forma1_2021es_versenynaptara","timestamp":"2020. november. 10. 11:52","title":"Elkészült a Forma–1 2021-es versenynaptára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b92a644-117a-434c-ab7f-985a885551ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másfélszeresére emelkedett a koronavírusos fertőzésszám egy hét alatt, egyedül Csongrád-Csanád megyében tapasztaltak csökkenést. Az influenza elleni oltónyagból még rendeltek, illetve gyártják is; és újabb 1 millió adag Favipiravir fog érkezni Magyarországra. Ez hangzott el a keddi operatív törzs-sajtótájékoztatón.","shortLead":"Másfélszeresére emelkedett a koronavírusos fertőzésszám egy hét alatt, egyedül Csongrád-Csanád megyében tapasztaltak...","id":"20201110_operativ_torzs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b92a644-117a-434c-ab7f-985a885551ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24de4c5-51cc-470f-bcb8-5d46b211f3cc","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_operativ_torzs","timestamp":"2020. november. 10. 13:31","title":"Müller: Győr-Moson-Sopron megyében egy hét alatt megduplázódott az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f56704d2-84dd-45a1-a66e-7f629190a96c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A részletszabályokat az önkormányzatokra bízzák.","shortLead":"A részletszabályokat az önkormányzatokra bízzák.","id":"20201110_Orban_Kutyasetaltatas_kijarasi_tilalom_veszelyhelyzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f56704d2-84dd-45a1-a66e-7f629190a96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f25c7bd-efae-47bc-9600-d2fa968984c2","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_Orban_Kutyasetaltatas_kijarasi_tilalom_veszelyhelyzet","timestamp":"2020. november. 10. 12:31","title":"Orbán: Kutyát sétáltatni 8 után is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90b5732e-bb07-44dc-8a5d-23a615ce28d0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar középpályás klubjánál hat játékos is koronavírusos lett, az egész csapat karanténba került.","shortLead":"A magyar középpályás klubjánál hat játékos is koronavírusos lett, az egész csapat karanténba került.","id":"20201109_szoboszlai_karanten_valogatott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90b5732e-bb07-44dc-8a5d-23a615ce28d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e57f43-9b90-46e2-9f8a-1ad44727d8c9","keywords":null,"link":"/sport/20201109_szoboszlai_karanten_valogatott","timestamp":"2020. november. 09. 11:02","title":"Szoboszlai is karanténban, lemaradhat a sorsdöntő meccsről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f820252d-c1b2-45a1-bf18-a95f1f5a737f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A népjóléti bizottság legutóbbi ülése is határozatképtelen volt, így Szabó Tímea a parlamenti folyosón faggatta Müller Cecília országos tiszti főorvost.","shortLead":"A népjóléti bizottság legutóbbi ülése is határozatképtelen volt, így Szabó Tímea a parlamenti folyosón faggatta Müller...","id":"20201108_fidesz_bojkott_nepjoleti_bizottsag_korozs_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f820252d-c1b2-45a1-bf18-a95f1f5a737f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db2fa174-f8cf-4e75-8fa2-e628cdc9e4de","keywords":null,"link":"/itthon/20201108_fidesz_bojkott_nepjoleti_bizottsag_korozs_koronavirus","timestamp":"2020. november. 08. 18:59","title":"Amíg Korózs Lajos bizottsági elnök, az ellenzéknek esélye sincs Müller Cecíliát kérdezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a4daed6-247c-4a9b-a25c-69f5f28f24f9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Először teljesítette szintidőn belül Down-szindrómával élő sportoló a brutális Ironmant. ","shortLead":"Először teljesítette szintidőn belül Down-szindrómával élő sportoló a brutális Ironmant. ","id":"20201110_Sporttortenelmet_irt_Chris_Nikic_Downszindromas_triatlonista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a4daed6-247c-4a9b-a25c-69f5f28f24f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01f1d10b-73c5-48b1-a542-054cb817aa3c","keywords":null,"link":"/elet/20201110_Sporttortenelmet_irt_Chris_Nikic_Downszindromas_triatlonista","timestamp":"2020. november. 10. 10:41","title":"Sporttörténelmet írt Chris Nikic Down-szindrómás triatlonista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]