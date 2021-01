Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b76c950b-adc5-429b-b089-6b434514cac3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök hősnek nevezte az ötszörös olimpiai bajnokot.","shortLead":"A miniszterelnök hősnek nevezte az ötszörös olimpiai bajnokot.","id":"20210109_Orban_Viktor_foldrajzi_anomaliaba_bonyolodva_koszontotte_a_100_eves_Keleti_Agnest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b76c950b-adc5-429b-b089-6b434514cac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61332105-84f3-4865-ba05-6de84081ded9","keywords":null,"link":"/elet/20210109_Orban_Viktor_foldrajzi_anomaliaba_bonyolodva_koszontotte_a_100_eves_Keleti_Agnest","timestamp":"2021. január. 09. 12:04","title":"Orbán Viktor földrajzi anomáliába bonyolódva köszöntötte a 100 éves Keleti Ágnest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be70f134-eb26-4eaf-981d-479b0b045e31","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Keleti Ágnes nemcsak a legidősebb élő olimpiai bajnok, hanem a legidősebb ötkarikás érmes is. Elképesztő életút áll mögötte.","shortLead":"Keleti Ágnes nemcsak a legidősebb élő olimpiai bajnok, hanem a legidősebb ötkarikás érmes is. Elképesztő életút áll...","id":"20210109_Keleti_Agnes_100_eves_A_szuletesnap_egyaltalan_nem_fontos_csak_a_jo_elet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be70f134-eb26-4eaf-981d-479b0b045e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e49915c5-1fb2-478a-b81f-6f0784dece9b","keywords":null,"link":"/elet/20210109_Keleti_Agnes_100_eves_A_szuletesnap_egyaltalan_nem_fontos_csak_a_jo_elet","timestamp":"2021. január. 09. 08:25","title":"Keleti Ágnes 100 éves: „A születésnap egyáltalán nem fontos, csak a jó élet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6409edcb-b225-4584-bc3b-9bc2d8361997","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Csak a szocdem kormány ad ingyen antibébi-pirulát – A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Csak a szocdem kormány ad ingyen antibébi-pirulát – A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk...","id":"20210109_fogamzasgatlas_1991_januar_13","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6409edcb-b225-4584-bc3b-9bc2d8361997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed059f6-2bae-4c31-b8ce-a76be204e217","keywords":null,"link":"/360/20210109_fogamzasgatlas_1991_januar_13","timestamp":"2021. január. 09. 16:30","title":"A fogamzásgátlás gátlása – 1991. január 13.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c839cff2-43fe-440e-bfe0-f44fa5426bb1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A szigetországban azért tiltották be a Covid-áldozatok temetését, mert felmerült, hogy a holttestből a talajvízbe kerülhet a vírus.","shortLead":"A szigetországban azért tiltották be a Covid-áldozatok temetését, mert felmerült, hogy a holttestből a talajvízbe...","id":"20210108_sri_lanka_koronavirus_holttest_muszlimok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c839cff2-43fe-440e-bfe0-f44fa5426bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d84b946-1e9d-45a6-b2ad-0b721931e37b","keywords":null,"link":"/vilag/20210108_sri_lanka_koronavirus_holttest_muszlimok","timestamp":"2021. január. 08. 21:55","title":"Srí Lankán kötelező elégetni a koronavírusos halottakat, tiltakozás indult miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"499e64c1-c717-4ff3-a945-c432a03b1d2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alapítványi fenntartásról zajló tárgyalásokat belső levélben erősítette meg a rektor és a kancellár. ","shortLead":"Az alapítványi fenntartásról zajló tárgyalásokat belső levélben erősítette meg a rektor és a kancellár. ","id":"20210109_Targyal_a_modellvaltasrol_a_Pecsi_Tudomanyegyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=499e64c1-c717-4ff3-a945-c432a03b1d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e260aee-922c-4d46-8a45-1caf451dd2e3","keywords":null,"link":"/itthon/20210109_Targyal_a_modellvaltasrol_a_Pecsi_Tudomanyegyetem","timestamp":"2021. január. 09. 09:58","title":"Tárgyal a modellváltásról a Pécsi Tudományegyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4593d433-be4e-4d9f-b731-f90a7cbd9192","c_author":"OTP Agrár","category":"brandcontent","description":"Ötven százalék: ennyivel több élelmiszert kell előállítani az előttünk álló 30 évben, ha azt akarjuk, hogy mindenkinek jusson megfelelő ennivaló. A kérdés: hogyan lesz kenyér az asztalon?","shortLead":"Ötven százalék: ennyivel több élelmiszert kell előállítani az előttünk álló 30 évben, ha azt akarjuk, hogy mindenkinek...","id":"20201204_Mibol_sutjuk_a_kenyeret_a_kovetkezo_evtizedekben_OTP_agrar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4593d433-be4e-4d9f-b731-f90a7cbd9192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc43916-b6b0-492c-8096-87433f2c0b06","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201204_Mibol_sutjuk_a_kenyeret_a_kovetkezo_evtizedekben_OTP_agrar","timestamp":"2021. január. 09. 10:30","title":"Veszélybe kerülhet a gabonatermelés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Többfelé ismét jelentősen romlott a levegőminőség a szálló por magas koncentrációja miatt, Miskolcon egészségtelen, Budapesten kifogásolható a minőség.\r

","shortLead":"Többfelé ismét jelentősen romlott a levegőminőség a szálló por magas koncentrációja miatt, Miskolcon egészségtelen...","id":"20210109_Orszagszerte_romlik_a_levego_minosege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1db72ed7-420d-4626-8b17-2e76bb81b414","keywords":null,"link":"/itthon/20210109_Orszagszerte_romlik_a_levego_minosege","timestamp":"2021. január. 09. 15:20","title":"Országszerte romlik a levegő minősége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e002292b-7392-4b2d-b97b-f4d51ca57045","c_author":"HVG","category":"360","description":"A diploma bérelőnyt is jelent a legtöbb esetben, van, amikor háromszoros szorzóval. Kivéve a pedagógusokat.","shortLead":"A diploma bérelőnyt is jelent a legtöbb esetben, van, amikor háromszoros szorzóval. Kivéve a pedagógusokat.","id":"202101__diplomaskeresetek__pedagogusok__bertobblet__elony_ott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e002292b-7392-4b2d-b97b-f4d51ca57045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"699f9517-6587-409b-bfc4-c8ed1272f1d1","keywords":null,"link":"/360/202101__diplomaskeresetek__pedagogusok__bertobblet__elony_ott","timestamp":"2021. január. 09. 11:00","title":"Havi plusz százezerrel lehetne felzárkóztatni a pedagógusok bérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]