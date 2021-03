Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester ma lett volna vendég az ATV-ben.","shortLead":"A főpolgármester ma lett volna vendég az ATV-ben.","id":"20210308_Karacsony_Gergely_karantenba_vonult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e28fba-07c6-47ea-8e98-25b9c2ef8c17","keywords":null,"link":"/itthon/20210308_Karacsony_Gergely_karantenba_vonult","timestamp":"2021. március. 08. 20:53","title":"Karácsony Gergely önkéntes karanténba vonult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71c3f1bf-abc6-4fd0-9065-1c9ac32dc5b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ötfős kutatócsapatnak most először sikerült igazolnia az Odderon létezését, amelynek köszönhetően jobban megérthetjük majd a bennünket körülvevő világot.","shortLead":"Egy ötfős kutatócsapatnak most először sikerült igazolnia az Odderon létezését, amelynek köszönhetően jobban...","id":"20210308_odderon_reszecske_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71c3f1bf-abc6-4fd0-9065-1c9ac32dc5b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b576a68e-a993-4454-9b81-7c645287bfc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210308_odderon_reszecske_kutatas","timestamp":"2021. március. 08. 16:03","title":"Óriási siker: 48 évnyi kutatás után most magyar tudósok találták meg az új részecskét, az Odderont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mielőtt megjelenik egy új WhatsApp-funkció, a fejlesztő béta-verzióban teszteli. Egy ilyen újdonságról érkezett most hír: az eltűnő fotók lehetősége került tesztfázisba.","shortLead":"Mielőtt megjelenik egy új WhatsApp-funkció, a fejlesztő béta-verzióban teszteli. Egy ilyen újdonságról érkezett most...","id":"20210308_whatsapp_beta_teszt_onmegsemmisito_fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d45567f9-9a68-4ca1-a72d-aa3727c5665c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210308_whatsapp_beta_teszt_onmegsemmisito_fotok","timestamp":"2021. március. 08. 10:03","title":"Eltűnő fotók jönnek a WhatsAppra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c28312-d4cb-4969-a9f7-98438aff14fe","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az influenzaszerű megbetegedés tünetei általánosságban az oltás után várható immunválasznak tekinthetők – áll a WHO közleményében.","shortLead":"Az influenzaszerű megbetegedés tünetei általánosságban az oltás után várható immunválasznak tekinthetők – áll a WHO...","id":"20210309_influenza_tunetek_megbetegedes_oltas_vakcina_who","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2c28312-d4cb-4969-a9f7-98438aff14fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efcd4133-02f1-4291-b37c-d087185d6970","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_influenza_tunetek_megbetegedes_oltas_vakcina_who","timestamp":"2021. március. 09. 10:08","title":"Influenzaszerű megbetegedés oltás után? A WHO szerint ez normális","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ec690cd-3d0c-4448-af1f-300bacf4d079","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Egy a múlt héten zárult könyvárverésről visszavontak két tételt: egy Arany Jánosnak tulajdonított dedikációt és egy úgymond ismeretlen József Attila-versnek a kéziratát. Az utóbbi nyolc sorról zajló irodalomtörténeti csörtében visszatérően esett szó a „címzettről”, a költő egyik pszichoanalitikusáról, Gyömrői Editről.","shortLead":"Egy a múlt héten zárult könyvárverésről visszavontak két tételt: egy Arany Jánosnak tulajdonított dedikációt és...","id":"202109__gyomroi_edit__versbe_atkozott_muzsa__jozsef_attila__edit_orok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ec690cd-3d0c-4448-af1f-300bacf4d079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e24ffe1a-1605-4dd4-869b-3d11272cfaad","keywords":null,"link":"/360/202109__gyomroi_edit__versbe_atkozott_muzsa__jozsef_attila__edit_orok","timestamp":"2021. március. 07. 16:00","title":"Hamisítványgyanú miatt került fókuszba József Attila \"bűvölő szemű\" pszichoanalitikusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46aaba21-2d7a-41b3-a055-2516df00541d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szigorúbb szabályozásokat vezetnek be Ausztriában azokon a településeken, körzetekben, ahol 100 ezer lakosra vetítve meghaladja a 400-at az új koronavírus okozta megbetegedések száma hét nap átlagában.","shortLead":"Szigorúbb szabályozásokat vezetnek be Ausztriában azokon a településeken, körzetekben, ahol 100 ezer lakosra vetítve...","id":"20210307_Magyarorszag_laborjaban_is_szigoritanak_es_felporgetik_a_teszteleseket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46aaba21-2d7a-41b3-a055-2516df00541d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2a188c4-3fa4-4e83-b8eb-2bfc41291564","keywords":null,"link":"/vilag/20210307_Magyarorszag_laborjaban_is_szigoritanak_es_felporgetik_a_teszteleseket","timestamp":"2021. március. 07. 15:57","title":"Magyarország laborjában is szigorítanak és felpörgetik a teszteléseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f89d68b-6c71-4ef5-904b-0e47d5c1b2cb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Ferencváros 25 éves versenyzője pályafutása második világbajnoki címét szerezte.","shortLead":"A Ferencváros 25 éves versenyzője pályafutása második világbajnoki címét szerezte.","id":"20210307_Liu_Shaolin_arany_Liu_Shaoang_ezustermes_1000_meteren_a_rovidpalyas_gyorskorcsolya_vben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f89d68b-6c71-4ef5-904b-0e47d5c1b2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed3e7e36-e3c7-41cd-8318-925c38c9dca6","keywords":null,"link":"/sport/20210307_Liu_Shaolin_arany_Liu_Shaoang_ezustermes_1000_meteren_a_rovidpalyas_gyorskorcsolya_vben","timestamp":"2021. március. 07. 16:15","title":"Liu Shaolin arany-, Liu Shaoang ezüstérmes 1000 méteren, a rövidpályás gyorskorcsolya vb-én","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71341993-3904-45ae-8ed4-562f5e130daf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az állatvilágban tapasztalható regenerációra sokféle példát láttak már a kutatók, de olyat, mint amit egy különleges csigafaj művel, még soha.","shortLead":"Az állatvilágban tapasztalható regenerációra sokféle példát láttak már a kutatók, de olyat, mint amit egy különleges...","id":"20210309_elysia_marginata_csiga_regeneracio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71341993-3904-45ae-8ed4-562f5e130daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79e6222b-18b5-4fd1-b988-e892e529b4b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_elysia_marginata_csiga_regeneracio","timestamp":"2021. március. 09. 13:03","title":"Találtak egy élőlényt, ami képes újranöveszteni az egész testét – ha kell, kétszer is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]