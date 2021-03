Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a1ccd7d-ed52-48c2-a271-ba343a721c0c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az elmúlt fél évszázad legnagyobb basszistái közül a legerősebben kötődött Magyarországhoz a múlt szombaton, 83 évesen Bécsben, koronavírus-fertőzésben elhunyt Jevgenyij Nyesztyerenko.","shortLead":"Az elmúlt fél évszázad legnagyobb basszistái közül a legerősebben kötődött Magyarországhoz a múlt szombaton, 83 évesen...","id":"202112_opera__nesztor_fia_jevgenyij_nyesztyerenko_osszes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a1ccd7d-ed52-48c2-a271-ba343a721c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f02f608f-4eeb-49c5-8445-be6e00829e60","keywords":null,"link":"/360/202112_opera__nesztor_fia_jevgenyij_nyesztyerenko_osszes","timestamp":"2021. március. 29. 16:00","title":"Imádta Magyarországot a Covidban elhunyt világhírű orosz operaénekes ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab89502-04f7-47f3-9edd-6a9578155093","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Ha bármilyen munkáltatói igazolással érkezünk, akkor az egész családot várják a hosszú hétvégére – mondták munkatársunknak balatoni szállásadók, akik egyszerű turistákat a jogszabály értelmében nem fogadhatnak. Az igazi, legális szezonkezdést azért a legtöbben inkább a pünkösdi hétvégére lövik be, miközben a kisebb szálláshelyek hiába várják, hogy kárpótlást kapjanak a kiesett foglalásokért.","shortLead":"Ha bármilyen munkáltatói igazolással érkezünk, akkor az egész családot várják a hosszú hétvégére – mondták...","id":"20210329_balaton_hosszu_hetvege_szallasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aab89502-04f7-47f3-9edd-6a9578155093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7cca693-c62a-4494-9d8f-eb84df6b984d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210329_balaton_hosszu_hetvege_szallasok","timestamp":"2021. március. 29. 11:30","title":"Trükközve már húsvét hétvégére is kínálnak szállást a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyugaton lehet számítani az első nyári napra.","shortLead":"Nyugaton lehet számítani az első nyári napra.","id":"20210329_meleg_nyar_aprilis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32f50c77-6a09-4feb-96cc-7c2e3d45da63","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_meleg_nyar_aprilis","timestamp":"2021. március. 29. 17:57","title":"25 fokos meleggel köszönt be az április","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d3636ec-8b5d-46b6-8150-b1f6e733af5a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 1000 lóerős vadonatúj villany-Hummer egy árverésen talált gazdára.","shortLead":"Az 1000 lóerős vadonatúj villany-Hummer egy árverésen talált gazdára.","id":"20210329_770_millio_forintot_fizettek_az_uj_elektromos_gmc_hummer_ev_elso_peldanyaert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d3636ec-8b5d-46b6-8150-b1f6e733af5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc54e040-72dd-4884-aa2c-9f3848558a3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210329_770_millio_forintot_fizettek_az_uj_elektromos_gmc_hummer_ev_elso_peldanyaert","timestamp":"2021. március. 29. 11:21","title":"770 millió forintot fizettek az új elektromos Hummer első példányáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01f2c2ee-9f2c-44d2-b3da-af0201277604","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden jól megy, idén ősszel mutatja be új telefonjait az Apple. Az új iPhone-okról kiderült már, hogy valószínűleg kisebb lesz a képernyőjük tetején meghúzódó szenzorsziget, de néhány újabb pletyka is előkerült.","shortLead":"Ha minden jól megy, idén ősszel mutatja be új telefonjait az Apple. Az új iPhone-okról kiderült már, hogy valószínűleg...","id":"20210330_uj_iphone_13_pletykak_kamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01f2c2ee-9f2c-44d2-b3da-af0201277604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef7837a-f0e6-4c50-8196-227c4ad4699f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_uj_iphone_13_pletykak_kamera","timestamp":"2021. március. 30. 12:03","title":"Hogy milyen lesz az iPhone 13? Egy sor újdonság szivárgott ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64b992f0-050d-4cfc-ade3-ec9a794b7ee7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az infektológus azt kérte, mindenki tartson még ki egy kicsit.","shortLead":"Az infektológus azt kérte, mindenki tartson még ki egy kicsit.","id":"20210329_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_husvet_szlavik_janos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64b992f0-050d-4cfc-ade3-ec9a794b7ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f9dd5b1-2904-4bb1-a3fb-43f8e44c3c1b","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_husvet_szlavik_janos","timestamp":"2021. március. 29. 12:08","title":"Szlávik János: Akkor sem szabad közösen ünnepelni húsvétkor, ha egyes rokonok be vannak oltva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7437bb6-bff7-4f26-84a4-681f3282b837","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendező továbbra is azt állítja, hogy ártatlan. ","shortLead":"A rendező továbbra is azt állítja, hogy ártatlan. ","id":"20210329_Woody_Allen_Dylan_Farrow_interju_cbs_soonyi_previn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7437bb6-bff7-4f26-84a4-681f3282b837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e22cba54-52b3-4526-acef-97d88171316f","keywords":null,"link":"/elet/20210329_Woody_Allen_Dylan_Farrow_interju_cbs_soonyi_previn","timestamp":"2021. március. 29. 12:08","title":"Woody Allen tévéinterjúban reagált újra Dylan Farrow molesztálási vádjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23ed615d-d4e6-4a1d-bd69-29344f03dfe1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bár folyamatosan nő a megújulók része a világ energiamixében, a kibocsátás továbbra sem csökken.","shortLead":"Bár folyamatosan nő a megújulók része a világ energiamixében, a kibocsátás továbbra sem csökken.","id":"20210330_A_vilagjarvany_ellenore_is_nott_az_energiaszektor_kibocsatasa_2020ban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23ed615d-d4e6-4a1d-bd69-29344f03dfe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3e106a-c9f6-4ed2-849a-36300d7dd33d","keywords":null,"link":"/zhvg/20210330_A_vilagjarvany_ellenore_is_nott_az_energiaszektor_kibocsatasa_2020ban","timestamp":"2021. március. 30. 12:01","title":"A világjárvány ellenére is nőtt az energiaszektor kibocsátása tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]