[{"available":true,"c_guid":"162f9fcc-f482-4020-9ef8-9638e2ee246e","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Egy ENSZ-jelentés szerint tavaly líbiai lázadókat pilóta nélküli harci repülőgépek bombáztak, emberi beavatkozás nélkül. Halálos áldozatok is lehetnek.","shortLead":"Egy ENSZ-jelentés szerint tavaly líbiai lázadókat pilóta nélküli harci repülőgépek bombáztak, emberi beavatkozás...","id":"20210601_dronok_dron_ensz_kargu_2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=162f9fcc-f482-4020-9ef8-9638e2ee246e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07337207-27cd-4e6c-ab91-4222b02aeb48","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_dronok_dron_ensz_kargu_2","timestamp":"2021. június. 01. 08:03","title":"Megtörtént, amitől féltek: magától támadt emberre egy drónhadsereg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6696d3d0-7c32-437d-a9b0-2474ea5ddf99","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin nagy tisztelője természetesen egy, az orosz elnököt támogató pártba lépett be.","shortLead":"Vlagyimir Putyin nagy tisztelője természetesen egy, az orosz elnököt támogató pártba lépett be.","id":"20210530_Steven_Seagel_parttag_lett_Oroszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6696d3d0-7c32-437d-a9b0-2474ea5ddf99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f28279-7cb1-44bb-a17f-7f7abb9c5924","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_Steven_Seagel_parttag_lett_Oroszorszagban","timestamp":"2021. május. 30. 16:06","title":"Steven Seagal párttag lett Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b193346d-5f69-4ca8-8d68-fe8978ba1444","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb és újabb funkciókkal bővül a Microsoft Teams videokonferencia-szolgáltatás, aminek köszönhetően persze egyre népszerűbbé is válik. Hamarosan egy újabb, podcastszerű funkciónak is örülhetnek majd a felhasználók.","shortLead":"Újabb és újabb funkciókkal bővül a Microsoft Teams videokonferencia-szolgáltatás, aminek köszönhetően persze egyre...","id":"20210601_microsoft_teams_valtoztathato_sebessegu_lejatszas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b193346d-5f69-4ca8-8d68-fe8978ba1444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97697a95-29a8-42ad-8e00-f451c2334db5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_microsoft_teams_valtoztathato_sebessegu_lejatszas","timestamp":"2021. június. 01. 12:03","title":"A Teamsbe is megérkezik sokak kedvenc funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"761b58b5-b2c2-42d6-a9e7-545594ad4dd5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az öreg zuffenhauseni sportkocsiból kiszerelték a benzinmotort, amelynek helyére egy sokkal erősebb villanyos egység került.","shortLead":"Az öreg zuffenhauseni sportkocsiból kiszerelték a benzinmotort, amelynek helyére egy sokkal erősebb villanyos egység...","id":"20210531_ot_rendszam_helyett_villanymotort_kapott_ez_a_30_eves_porsche_911","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=761b58b5-b2c2-42d6-a9e7-545594ad4dd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae5919f-0b52-48c0-bd32-079144f6917d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210531_ot_rendszam_helyett_villanymotort_kapott_ez_a_30_eves_porsche_911","timestamp":"2021. május. 31. 09:26","title":"OT-rendszám helyett villanymotort kapott ez a 30 éves Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa3a9a7b-5289-4c83-b33d-a48ec8dd589b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hűvös tavasz miatt ráadásul később is érik be a gyümölcs.","shortLead":"A hűvös tavasz miatt ráadásul később is érik be a gyümölcs.","id":"20210530_Harmadaval_dragult_a_magyar_eper","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa3a9a7b-5289-4c83-b33d-a48ec8dd589b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb0bc8ea-afe6-45ca-bf47-b0986ae00d3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210530_Harmadaval_dragult_a_magyar_eper","timestamp":"2021. május. 30. 20:43","title":"Harmadával drágult a magyar eper","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ff3258-22d1-4bc5-a04c-9f8e0a8c72ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Neked énekelek című adománygyűjtő műsor alatt összesen 101 millió 824 ezer forint gyűlt össze.



","shortLead":"A Neked énekelek című adománygyűjtő műsor alatt összesen 101 millió 824 ezer forint gyűlt össze.



","id":"20210531_Tobb_mint_szazmilliot_gyujtott_a_TV2_a_koronavirus_arvai_es_felarvai_szamara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3ff3258-22d1-4bc5-a04c-9f8e0a8c72ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"350f256d-a972-4a5b-8fc4-bd3a909455f3","keywords":null,"link":"/elet/20210531_Tobb_mint_szazmilliot_gyujtott_a_TV2_a_koronavirus_arvai_es_felarvai_szamara","timestamp":"2021. május. 31. 10:26","title":"Több mint százmilliót gyűjtött a TV2 a koronavírus árvái és félárvái számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d9c85d-4b8e-45a4-af17-713eb9dd9e25","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz politikus Portugáliában vázolta fel, milyen jobboldali egységet szeretne látni az Európai Unióban.","shortLead":"Az olasz politikus Portugáliában vázolta fel, milyen jobboldali egységet szeretne látni az Európai Unióban.","id":"20210530_Maskepp_kepzeli_az_osszeborulast_Matteo_Salvini_mint_Orban_Viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9d9c85d-4b8e-45a4-af17-713eb9dd9e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba41c3d-c972-480d-985a-7a0b2341a013","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_Maskepp_kepzeli_az_osszeborulast_Matteo_Salvini_mint_Orban_Viktor","timestamp":"2021. május. 30. 21:32","title":"Másképp képzeli az összeborulást Matteo Salvini, mint Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb9ce6ff-39f5-4651-9122-568f22fe713d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ellenzék pártjai megegyeztek a kormányalakításról.","shortLead":"Az ellenzék pártjai megegyeztek a kormányalakításról.","id":"20210530_Tizenket_ev_utan_elveszitheti_a_hatalmat_Benjamin_Netanjahu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb9ce6ff-39f5-4651-9122-568f22fe713d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb8a74ef-d8fa-4ec0-840e-edf5d9a29844","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_Tizenket_ev_utan_elveszitheti_a_hatalmat_Benjamin_Netanjahu","timestamp":"2021. május. 30. 20:02","title":"Tizenkét év után elveszítheti a hatalmat Benjamin Netanjahu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]