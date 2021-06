Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"19663e21-3a9e-48d3-804e-ac92a93c1427","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fürdő az önkormányzaté, a polgármester Hernádi Zsolt unokaöccse.","shortLead":"A fürdő az önkormányzaté, a polgármester Hernádi Zsolt unokaöccse.","id":"20210627_Aki_Hernadi_Zsolt_luxusszallodajaban_pihen_ingyen_mehet_az_esztergomi_elmenyfurdobe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19663e21-3a9e-48d3-804e-ac92a93c1427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6f6bf4b-ad42-4911-baa1-eb79d9d7fe2b","keywords":null,"link":"/kkv/20210627_Aki_Hernadi_Zsolt_luxusszallodajaban_pihen_ingyen_mehet_az_esztergomi_elmenyfurdobe","timestamp":"2021. június. 27. 17:04","title":"Aki Hernádi Zsolt luxusszállodájában pihen, ingyen mehet az esztergomi élményfürdőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Oxfordi Egyetem kutatói kifejlesztettek egy vérvizsgálaton alapuló módszert, amely előrejelzi új Covid-19 elleni vakcinák hatékonyságát, ezzel megnyílhat a lehetőség az oltóanyagok széles körű klinikai próbáinak lerövidítésére, amelyek elvégzése egyre bonyolultabb feladat.","shortLead":"Az Oxfordi Egyetem kutatói kifejlesztettek egy vérvizsgálaton alapuló módszert, amely előrejelzi új Covid-19 elleni...","id":"20210627_koronavirus_vakcinak_hatekonysagat_elorejelzo_vervizsgalat_oxfordi_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"608691b4-3f0e-427b-9212-78a09d2a05f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210627_koronavirus_vakcinak_hatekonysagat_elorejelzo_vervizsgalat_oxfordi_egyetem","timestamp":"2021. június. 27. 20:03","title":"Az Oxfordi Egyetem előállt egy vérvizsgálattal, ami megjósolja, mennyire lesz hatásos egy vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a3cc88a-bf64-4408-8e08-372092b8b859","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mostanában nem ritka, hogy a kereskedők napi árakat közölnek, mert nem tudni, másnap mennyiért lehet hozzájutni a termékhez.","shortLead":"Mostanában nem ritka, hogy a kereskedők napi árakat közölnek, mert nem tudni, másnap mennyiért lehet hozzájutni...","id":"20210625_epitoipar_acel_faanyag_dragulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a3cc88a-bf64-4408-8e08-372092b8b859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e016e1e5-2629-4d40-a8d2-2fa8b50297f1","keywords":null,"link":"/kkv/20210625_epitoipar_acel_faanyag_dragulas","timestamp":"2021. június. 25. 21:45","title":"Az acél dupla annyiba kerül, mint tavaly, az egyes faanyagok pedig háromszor drágábbak most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d5ce48-74fc-43ad-8d40-826fd5b5e9b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalább egy dán és egy spanyol újságban is megjelent az az egész oldalas fizetett hirdetés, amiben Orbán Viktor hét pontban írja le, milyen EU-t szeretne. ","shortLead":"Legalább egy dán és egy spanyol újságban is megjelent az az egész oldalas fizetett hirdetés, amiben Orbán Viktor hét...","id":"20210626_Orban_egy_dan_lapban_fizetett_hirdetesben_mond_nemet_az_europai_birodalomra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30d5ce48-74fc-43ad-8d40-826fd5b5e9b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03eac9f-729c-48ce-a429-2ff86d41ad36","keywords":null,"link":"/itthon/20210626_Orban_egy_dan_lapban_fizetett_hirdetesben_mond_nemet_az_europai_birodalomra","timestamp":"2021. június. 26. 11:53","title":"Orbán külföldi lapokban, egész oldalas fizetett hirdetésekben üzen Nyugat-Európának ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8ff842c-f1aa-4d3f-9ada-abcd2f7f365d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sok jel utal arra, hogy a szavazópolgárok nem díjazzák, ha a miniszterelnök miatt az ország mindinkább a partvonalra szorul a kontinensen, írja a német hetilap.","shortLead":"Sok jel utal arra, hogy a szavazópolgárok nem díjazzák, ha a miniszterelnök miatt az ország mindinkább a partvonalra...","id":"20210626_Spiegel_Orban_meg_rafizethet_az_europai_unios_strategiajara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8ff842c-f1aa-4d3f-9ada-abcd2f7f365d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd283876-ce63-4334-81b9-3e283cf42141","keywords":null,"link":"/360/20210626_Spiegel_Orban_meg_rafizethet_az_europai_unios_strategiajara","timestamp":"2021. június. 26. 09:00","title":"Spiegel: Orbán még ráfizethet az európai uniós stratégiájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e345f50-e5dc-4bea-93d4-07d33ebf5c6b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két nap szünet után ismét a foci kerül a főszerepbe. Dánia kiütéssel verte a walesi válogatottat, kövesse velünk az olasz-osztrák mérkőzést is!","shortLead":"Két nap szünet után ismét a foci kerül a főszerepbe. Dánia kiütéssel verte a walesi válogatottat, kövesse velünk...","id":"20210626_Folytatodik_az_Eb_este_palyan_az_olaszok__a_nap_esemenyei_egy_helyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e345f50-e5dc-4bea-93d4-07d33ebf5c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9faf47ea-fa73-44f3-83a9-97646903aa61","keywords":null,"link":"/sport/20210626_Folytatodik_az_Eb_este_palyan_az_olaszok__a_nap_esemenyei_egy_helyen","timestamp":"2021. június. 26. 09:45","title":"Nagy nehezen győztek az olaszok, könnyedén a dánok - ez volt a szombati nap az Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82b96fba-4539-4d7a-a6cb-3e412782b6d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"120 millió köbméter homokot kotortak ki a Perzsa-öböl fenekéről, hogy elkészülhessen a dubaji pálmasziget.","shortLead":"120 millió köbméter homokot kotortak ki a Perzsa-öböl fenekéről, hogy elkészülhessen a dubaji pálmasziget.","id":"20210627_Huszeves_a_mesterseges_sziget_amelyen_se_acel_se_beton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82b96fba-4539-4d7a-a6cb-3e412782b6d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f42a84-9e88-43a3-b2b0-234a8dda214f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210627_Huszeves_a_mesterseges_sziget_amelyen_se_acel_se_beton","timestamp":"2021. június. 27. 19:35","title":"Húszéves a mesterséges sziget, amelyen se acél, se beton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab8dc69-1939-49dc-9d96-5f96a43d85ee","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"tudomany","description":"A véletlennek köszönhetően került reflektorfénybe tavasszal az ország legidősebb, 98 évesen is praktizáló háziorvosa, amikor a koronavírus elleni vakcinát a Semmelweis Egyetem rektora személyesen adta be neki. A rubindiplomás doktor 0-24 órában a páciensek rendelkezésére áll I. kerületi lakás- rendelőjében, telefonon, interneten is bárki számára elérhető. “Hogy van ehhez merszem?” – jegyzi meg arról, hogy hetekre, hónapokra előre tervez.","shortLead":"A véletlennek köszönhetően került reflektorfénybe tavasszal az ország legidősebb, 98 évesen is praktizáló háziorvosa...","id":"20210626_kormendi_istvan_haziorvos_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ab8dc69-1939-49dc-9d96-5f96a43d85ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5586bd93-69c9-4011-8935-bf57a9b867da","keywords":null,"link":"/tudomany/20210626_kormendi_istvan_haziorvos_interju","timestamp":"2021. június. 26. 17:00","title":"Körmendi István 98 éves háziorvos: Van, amire nincs receptem, de legalább hagyom, hogy kibeszélje magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]