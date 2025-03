Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"abba9e5b-c22e-4348-92bc-746139076b7e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A franciák második leganyobb piaca volt Oroszország, és a togliatti gyár most is ontja magából a Ladákat, csak már nem Renault-tulajdonként.","shortLead":"A franciák második leganyobb piaca volt Oroszország, és a togliatti gyár most is ontja magából a Ladákat, csak már nem...","id":"20250303_milliardokert-kaphatna-vissza-orosz-gyarat-a-Renault","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/abba9e5b-c22e-4348-92bc-746139076b7e.jpg","index":0,"item":"42187da0-0ca9-4f70-8b58-e540888396e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250303_milliardokert-kaphatna-vissza-orosz-gyarat-a-Renault","timestamp":"2025. március. 03. 08:49","title":"Egy rubelért adta el, százmilliárdért kaphatná vissza orosz gyárát a Renault","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"584728b4-b919-4065-a0ab-f0e9c7179d96","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Államok április 2-án kezdődően vámokat vet ki a „külső” mezőgazdasági termékekre.","shortLead":"Az Egyesült Államok április 2-án kezdődően vámokat vet ki a „külső” mezőgazdasági termékekre.","id":"20250303_Trump-ujabb-a-mezogazdasagi-importra-kivetett-vamokat-iger-aprilis-2-tol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/584728b4-b919-4065-a0ab-f0e9c7179d96.jpg","index":0,"item":"776c3ac3-2bd2-4246-88f9-b1fed0940c0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250303_Trump-ujabb-a-mezogazdasagi-importra-kivetett-vamokat-iger-aprilis-2-tol","timestamp":"2025. március. 03. 21:34","title":"Trump újabb, a mezőgazdasági importra kivetett vámokat ígér április 2-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29496dd0-889e-4292-80c2-415717ff1c2b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kormány új kommunikációs jelszavát a plakátokról ismert ábrával együtt védetik le.","shortLead":"A kormány új kommunikációs jelszavát a plakátokról ismert ábrával együtt védetik le.","id":"20250304_rogan-antal-jo-hir-vedettseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29496dd0-889e-4292-80c2-415717ff1c2b.jpg","index":0,"item":"48744e4f-eeab-44b6-9d7b-03123dcbb9d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_rogan-antal-jo-hir-vedettseg","timestamp":"2025. március. 04. 11:24","title":"Rogán Antal hivatalosan levédetné a „Jó hír” kifejezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d58135cd-df72-4652-ab80-6ea6e327a820","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az ukrán elnököt az Ovális Irodában verbálisan letámadó J.D. Vance síelni ment a családjával Vermontba, azonban ott több száz tüntető várta.","shortLead":"Az ukrán elnököt az Ovális Irodában verbálisan letámadó J.D. Vance síelni ment a családjával Vermontba, azonban ott...","id":"20250302_naci-jd-vance-vermont-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d58135cd-df72-4652-ab80-6ea6e327a820.jpg","index":0,"item":"9659ac4b-4eb8-430e-9a18-1c0e2e2936fd","keywords":null,"link":"/elet/20250302_naci-jd-vance-vermont-tuntetes","timestamp":"2025. március. 02. 14:45","title":"Náci söpredék, Oroszországba menj síelni – így várták J.D. Vance alelnököt Vermontban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69fc9cbd-8961-4e53-9127-4074e6107a65","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az amerikai színész megható beszédet mondott a vasárnap esti Oscar-gálán nemrég elhunyt „kedves barátjáról”.","shortLead":"Az amerikai színész megható beszédet mondott a vasárnap esti Oscar-gálán nemrég elhunyt „kedves barátjáról”.","id":"20250303_Morgan-Freeman-Gene-Hackman-tehetsege-mindenki-munkajat-magasabb-szintre-emelte","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69fc9cbd-8961-4e53-9127-4074e6107a65.jpg","index":0,"item":"5940ad70-eecf-47ce-81d7-a5e86134bef1","keywords":null,"link":"/kultura/20250303_Morgan-Freeman-Gene-Hackman-tehetsege-mindenki-munkajat-magasabb-szintre-emelte","timestamp":"2025. március. 03. 13:40","title":"Morgan Freeman: Gene Hackman tehetsége mindenki munkáját magasabb szintre emelte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"744156c1-81b5-4799-9412-86141f6f0a9d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Felbukkan benne Elon Musk és a láncfűrésze is.","shortLead":"Felbukkan benne Elon Musk és a láncfűrésze is.","id":"20250302_A-Saturday-Night-Live-ujrajatszotta-a-Trump-Zelenszkij-sajtotajekoztatot-es-meg-katasztrofalisabb-lett-mint-az-eredeti","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/744156c1-81b5-4799-9412-86141f6f0a9d.jpg","index":0,"item":"90551677-5606-4f29-8636-5dded8fa54ac","keywords":null,"link":"/elet/20250302_A-Saturday-Night-Live-ujrajatszotta-a-Trump-Zelenszkij-sajtotajekoztatot-es-meg-katasztrofalisabb-lett-mint-az-eredeti","timestamp":"2025. március. 02. 14:21","title":"A Saturday Night Live újrajátszotta a Trump-Zelenszkij sajtótájékoztatót, és még katasztrofálisabb lett, mint az eredeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adf8e8ca-3731-4a81-8bb1-05acac28948a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Sikerről, politikáról, rugdosásról és távlati célokról is beszélt a miniszterelnök, amikor engedte, hogy kérdezzék – no nem a sajtó, hanem a Pannon Egyetem diákjai.","shortLead":"Sikerről, politikáról, rugdosásról és távlati célokról is beszélt a miniszterelnök, amikor engedte, hogy kérdezzék – no...","id":"20250302_Orban-A-politika-olyan-sport-mint-a-boksz-ahol-meg-a-gyoztest-is-nagyon-megverik-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/adf8e8ca-3731-4a81-8bb1-05acac28948a.jpg","index":0,"item":"36ba5e5a-4175-46a2-bbbd-c414b65b3d82","keywords":null,"link":"/itthon/20250302_Orban-A-politika-olyan-sport-mint-a-boksz-ahol-meg-a-gyoztest-is-nagyon-megverik-ebx","timestamp":"2025. március. 02. 18:54","title":"Orbán: A politika olyan sport, mint a boksz, ahol még a győztest is nagyon megverik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2b53a03-cb20-4b85-9518-08afe1116abe","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az iPhone néhány, nem mindenki számára ismert billentyűparancsa, funkciója könnyebbé, gyorsabbá teheti a szövegek begépelését a telefonon. Ezekből mutatunk néhányat az alábbiakban.","shortLead":"Az iPhone néhány, nem mindenki számára ismert billentyűparancsa, funkciója könnyebbé, gyorsabbá teheti a szövegek...","id":"20250302_gyorsabb-gepeles-iphone-iras-ios-tippek-funkciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2b53a03-cb20-4b85-9518-08afe1116abe.jpg","index":0,"item":"e0d29e5b-b3df-4aab-9ab8-27f60823eff9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250302_gyorsabb-gepeles-iphone-iras-ios-tippek-funkciok","timestamp":"2025. március. 02. 17:03","title":"Mutatunk pár trükköt: gyorsabban írhat majd az iPhone-ján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]