[{"available":true,"c_guid":"6c545aac-b172-4081-82ef-d91cfc72a341","c_author":"Nagy Iván László","category":"itthon","description":"A Fidesz és az ellenzék közé pozicionálják magukat azok a független politikusok, akik pártjaikból kiválva különutas politikát terveznek. Bár az ambiciózus kísérletek szakértői szemmel nézve megközelíteni sem fogják a parlamenti küszöböt, a billegő körzetekben pont a rájuk leadott párszáz szavazat döntheti el a 2022-es választások végeredményét.","shortLead":"A Fidesz és az ellenzék közé pozicionálják magukat azok a független politikusok, akik pártjaikból kiválva különutas...","id":"20210315_Nagy_jelentosege_lehet_a_most_alakulo_partoknak_2022ben_de_nem_ugy_ahogy_ok_tervezik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c545aac-b172-4081-82ef-d91cfc72a341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62237310-5b23-41a9-bf55-1a2e6365d37b","keywords":null,"link":"/itthon/20210315_Nagy_jelentosege_lehet_a_most_alakulo_partoknak_2022ben_de_nem_ugy_ahogy_ok_tervezik","timestamp":"2021. március. 15. 14:00","title":"Nagy jelentőségük lehet a most alakuló pártoknak 2022-ben, de nem úgy, ahogy ők tervezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44d99568-46ef-4be8-9d8a-47cf1ed898e1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Éjszaka fagypont körül alakul a hőmérséklet, nappal 10 fok körül.","shortLead":"Éjszaka fagypont körül alakul a hőmérséklet, nappal 10 fok körül.","id":"20210315_Hozapor_is_elofordulhat_marcius_15e_ejjel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44d99568-46ef-4be8-9d8a-47cf1ed898e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29fddf47-c419-4b2c-946d-69742e8a7c94","keywords":null,"link":"/itthon/20210315_Hozapor_is_elofordulhat_marcius_15e_ejjel","timestamp":"2021. március. 15. 16:40","title":"Hózápor is előfordulhat március 15-e éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"461f7f03-5b0c-425b-913c-17d945634273","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyar Újságírók Országos Szövetsége idén is március 15-én hozta nyilvánosságra a szervezet szakmai díjait elnyerők névsorát. ","shortLead":"A Magyar Újságírók Országos Szövetsége idén is március 15-én hozta nyilvánosságra a szervezet szakmai díjait elnyerők...","id":"20210315_A_hvghu_munkatarsa_kapta_iden_a_Foldes_Anna_interjujat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=461f7f03-5b0c-425b-913c-17d945634273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85884311-e278-4190-8128-a174bbb4d411","keywords":null,"link":"/kultura/20210315_A_hvghu_munkatarsa_kapta_iden_a_Foldes_Anna_interjujat","timestamp":"2021. március. 15. 08:27","title":"A hvg.hu munkatársa kapta idén a Földes Anna interjúdíjat, Markó Béla aranytollas lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa43f90-03a2-4341-8144-4db8ca6480be","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vezérigazgató és a pénzügyi vezető is új titulust kaptak. Teljesen hivatalosan, a tőzsdefelügyelethez bejelentve.","shortLead":"A vezérigazgató és a pénzügyi vezető is új titulust kaptak. Teljesen hivatalosan, a tőzsdefelügyelethez bejelentve.","id":"20210315_Elon_Muskot_hivatalosan_technokirallya_koronazta_a_Tesla","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6aa43f90-03a2-4341-8144-4db8ca6480be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ee80d5-6ea9-43c8-85de-00a4972de154","keywords":null,"link":"/kkv/20210315_Elon_Muskot_hivatalosan_technokirallya_koronazta_a_Tesla","timestamp":"2021. március. 15. 18:45","title":"Elon Muskot hivatalosan technokirállyá koronázta a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51606810-5d24-4764-8f8f-bb1f6c81c54f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sára Balázs intézetvezető magas állami kitüntetést kapott, pedig a filmes szakma nem tartja számon a teljesítményét az elmúlt évtizedben. Rajta kívül is több, az SZFE-n tisztséget vállaló művész kapott állami kitüntetéseket. Rév Marcell operatőr a FreeSZFE-nek ajánlotta fel a saját kitüntetését.","shortLead":"Sára Balázs intézetvezető magas állami kitüntetést kapott, pedig a filmes szakma nem tartja számon a teljesítményét...","id":"20210315_Az_SZFE_uj_intezetvezetoje_rogton_kapott_egy_Balazs_Beladijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51606810-5d24-4764-8f8f-bb1f6c81c54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67bd1263-1542-4d8d-ba37-84b6ca0f79bb","keywords":null,"link":"/kultura/20210315_Az_SZFE_uj_intezetvezetoje_rogton_kapott_egy_Balazs_Beladijat","timestamp":"2021. március. 15. 11:02","title":"Az SZFE új tanára rögtön kapott egy Kossuth-díjat, és még sok új tanárnak és vezetőnek jutott állami díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02734080-894e-438d-a362-53bb634aa23a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A díjakat most ugyan nem adják át, de a győztesek megvannak.","shortLead":"A díjakat most ugyan nem adják át, de a győztesek megvannak.","id":"20210315_Nagy_Fero_es_Szarvas_Jozsef_is_Kossuthdijas_mar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02734080-894e-438d-a362-53bb634aa23a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f816bad-4872-49e6-804c-8cf72befac8a","keywords":null,"link":"/kultura/20210315_Nagy_Fero_es_Szarvas_Jozsef_is_Kossuthdijas_mar","timestamp":"2021. március. 15. 11:17","title":"Nagy Feró és Szarvas József is Kossuth-díjas már","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcf6adb3-5cd8-4d38-9e4b-15f02f899bbe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az új menetrend szerint a huszonhetek március végéig 30,1 millió adagot kapnak a cég oltóanyagából.","shortLead":"Az új menetrend szerint a huszonhetek március végéig 30,1 millió adagot kapnak a cég oltóanyagából.","id":"20210314_Elismerte_az_AstraZeneca_hogy_kevesebb_vakcinat_szallit_majd_Europaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcf6adb3-5cd8-4d38-9e4b-15f02f899bbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a40e812-3f8b-47b1-bd93-150e5fc74ea2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210314_Elismerte_az_AstraZeneca_hogy_kevesebb_vakcinat_szallit_majd_Europaba","timestamp":"2021. március. 14. 16:20","title":"Elismerte az AstraZeneca, hogy kevesebb vakcinát szállít az uniónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetlen nap alatt 544-gyel nőtt a kórházban ápolt fertőzöttek száma.","shortLead":"Egyetlen nap alatt 544-gyel nőtt a kórházban ápolt fertőzöttek száma.","id":"20210316_koronavirus_adatok_korhaz_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2889896e-1546-4b52-88d6-499f34508a64","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_koronavirus_adatok_korhaz_jarvany","timestamp":"2021. március. 16. 09:09","title":"Koronavírus: 143 beteg meghalt, 4926 új fertőzöttet azonosítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]