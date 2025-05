Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a283a35a-f7f7-4deb-b0c2-46ebb0afb8f5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Úgy tűnik, az izraeli kormány több halottról tud, mint amennyit eddig beismertek.","shortLead":"Úgy tűnik, az izraeli kormány több halottról tud, mint amennyit eddig beismertek.","id":"20250430_benjamin-netanjahu-izrael-gazai-ovezet-hamasz-tusz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a283a35a-f7f7-4deb-b0c2-46ebb0afb8f5.jpg","index":0,"item":"7c60c0e7-a8d7-4191-b519-8fd7d5c10c5d","keywords":null,"link":"/vilag/20250430_benjamin-netanjahu-izrael-gazai-ovezet-hamasz-tusz","timestamp":"2025. április. 30. 14:29","title":"Elszólta magát Netanjahu felesége a gázai túszokkal kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee2991d-2a46-4d5a-b5ab-d67505f2a3fd","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Lesz nagy csodálkozás, amikor kijönnek a számok 2025 első negyedévéről – ígérte fél éve Orbán Viktor, és tényleg lett, csak nem úgy, ahogy ő gondolta: megdöbbentően gyengén teljesít a magyar gazdaság. Hol van már az idő, amikor a kormány azt mondta, megindultunk, repülőrajt, utazósebesség, aztán sprint?","shortLead":"Lesz nagy csodálkozás, amikor kijönnek a számok 2025 első negyedévéről – ígérte fél éve Orbán Viktor, és tényleg...","id":"20250501_Repulorajt-attores-novekedes-igeret-orulet-ner-gdp-valsag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ee2991d-2a46-4d5a-b5ab-d67505f2a3fd.jpg","index":0,"item":"e2fcf951-b299-49cb-8462-548b61bdfb6b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250501_Repulorajt-attores-novekedes-igeret-orulet-ner-gdp-valsag-ebx","timestamp":"2025. május. 01. 10:00","title":"Repülőrajtot és magyar áttörést ígért a kormány 2025 elejére, aztán szembejött a valóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5224a24a-5c8c-4226-b1ab-a5404c0252a8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Június 1-től érvényes az Angol Labdarúgó-szövetség határozata.","shortLead":"Június 1-től érvényes az Angol Labdarúgó-szövetség határozata.","id":"20250501_transznemu-no-foci-bajnoksag-kitiltas-fa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5224a24a-5c8c-4226-b1ab-a5404c0252a8.jpg","index":0,"item":"ce2b2b5f-4d3a-4aef-a584-7b26ddf4937b","keywords":null,"link":"/sport/20250501_transznemu-no-foci-bajnoksag-kitiltas-fa","timestamp":"2025. május. 01. 14:47","title":"Kitiltják a transznemű nőket az angol női focibajnokságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f5d731-e83b-4462-8d44-d890eb388c58","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"A fájdalmat szexuális aktus közben minden ötödik nő legalább egyszer átéli élete során. Mivel sokaknál szégyenérzettel társul, ezért az esetek többségében nem fordulnak orvoshoz. Összeszedtük a lehetséges okokat és a megoldási lehetőségeket.","shortLead":"A fájdalmat szexuális aktus közben minden ötödik nő legalább egyszer átéli élete során. Mivel sokaknál szégyenérzettel...","id":"20240617_cikatridina-szexualitas-fajdalmas-egyuttlet-endometriozis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45f5d731-e83b-4462-8d44-d890eb388c58.jpg","index":0,"item":"a17f4fcf-31b2-4394-98b5-f059dfa5870a","keywords":null,"link":"/brandchannel/20240617_cikatridina-szexualitas-fajdalmas-egyuttlet-endometriozis","timestamp":"2025. május. 01. 15:30","title":"Fájdalom együttlét közben: van megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"4d2ec5e6-2050-4393-a8fc-55cabc0a743d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"4d938de2-c93f-41c2-9ef4-018f7e329f41","c_author":"Jungheinrich","category":"brandchannel","description":"A logisztikai, intralogisztikai ipar egyik jelentős seregszemléje a stuttgarti LogiMAT szakvásár. ","shortLead":"A logisztikai, intralogisztikai ipar egyik jelentős seregszemléje a stuttgarti LogiMAT szakvásár. ","id":"20250407_Legujabb-iparagi-fejlesztesek-logisztika-intralogisztika-Jungheinrich-LogiMAT-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d938de2-c93f-41c2-9ef4-018f7e329f41.jpg","index":0,"item":"46cb6271-0515-460f-a321-3dcd47c4e676","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250407_Legujabb-iparagi-fejlesztesek-logisztika-intralogisztika-Jungheinrich-LogiMAT-podcast","timestamp":"2025. május. 01. 19:30","title":"Ezek a legújabb iparági fejlesztések: nemzetközi trendek és innovációk egy helyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"35340df3-b0dc-4448-8fbb-d2946903652f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jelentős előrelépést értek el japán kutatók a szerves napelemek terén, sikerült ugyanis az eddigi 4-ről 8,7 százalékra emelni egy ilyen cella hatékonyságát. És nem is állnának meg ennyinél.","shortLead":"Jelentős előrelépést értek el japán kutatók a szerves napelemek terén, sikerült ugyanis az eddigi 4-ről 8,7 százalékra...","id":"20250430_szerves-napelem-hatekonysag-japan-kutatok-kornyezetvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35340df3-b0dc-4448-8fbb-d2946903652f.jpg","index":0,"item":"81db32a4-3217-456d-a053-fce35110817a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250430_szerves-napelem-hatekonysag-japan-kutatok-kornyezetvedelem","timestamp":"2025. április. 30. 20:03","title":"Kétszer hatékonyabb, mint az eddigiek, és még a környezetre sem káros egy új szerves napelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e24afc6-f8ca-4cb8-af2a-69cce5592082","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szergej Lavrov nemrég azt nyilatkozta, Washingtontól nem érkezett javaslat. ","shortLead":"Szergej Lavrov nemrég azt nyilatkozta, Washingtontól nem érkezett javaslat. ","id":"20250430_roszatom-oroszorszag-usa-zaporizzsjai-atomeromu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e24afc6-f8ca-4cb8-af2a-69cce5592082.jpg","index":0,"item":"c8578fba-fb7a-4fd7-bbdc-097ef7771a77","keywords":null,"link":"/vilag/20250430_roszatom-oroszorszag-usa-zaporizzsjai-atomeromu","timestamp":"2025. április. 30. 19:25","title":"Roszatom: Moszkva kész tárgyalni az amerikai jelenlétről a zaporizzsjai atomerőműben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275d4340-9949-41e2-a3a1-e51daa0d9e89","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az elemzők negatív áramárra számítanak, ami meghaladhatja a mínusz száz eurót is megawattóránként.","shortLead":"Az elemzők negatív áramárra számítanak, ami meghaladhatja a mínusz száz eurót is megawattóránként.","id":"20250430_nemet-aramszukseglet-megujulo-forras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/275d4340-9949-41e2-a3a1-e51daa0d9e89.jpg","index":0,"item":"4ca89f3d-8b93-447c-8422-9601d8102d7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250430_nemet-aramszukseglet-megujulo-forras","timestamp":"2025. április. 30. 14:20","title":"Csütörtökön a német áramszükséglet csaknem egészét megújuló forrásból fedezhetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]